ETV Bharat / state

আসানসোল পুরনিগমে মেয়রের চেম্বারে এখনও মমতার ছবি ! তুঙ্গে বিতর্ক

বিরোধীদের বক্তব্য, কোনও প্রশাসনিক ভবনে ব্যক্তিবিশেষের ছবি থাকা উচিত নয় ।

mamata photo Controversy
আসানসোল পুরনিগমে মেয়রের চেম্বারে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছবি (নিজস্ব ছবি)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : May 13, 2026 at 6:42 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

আসানসোল, 13 মে: রাজ্যে সরকার পরিবর্তন হয়েছে । তারপরেও এখনও আসানসোল পুরনিগমে মেয়রের চেয়ারের উপরে জ্বলজ্বল করছে রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছবি । আর তা নিয়েই বিতর্ক ছড়িয়েছে । যদিও মেয়র বিধান উপাধ্যায়ের সাফাই, "সরকারি কোনও নির্দেশিকা এখনও আসেনি । এলে ছবিটা সরিয়ে দেওয়া যাবে ।"

অন্যদিকে, বিজেপির পক্ষ থেকে দাবি করা হয়েছে, পুরনিগমের উচ্চ আধিকারিকদের কাছে বিষয়টি নিয়ে আবেদন করা হয়েছে । পাশাপাশি কংগ্রেসের পক্ষ থেকেও বিষয়টি নিয়ে কটাক্ষ করা হয়েছে ।

আসানসোল পুরনিগমে মেয়রের চেম্বারে এখনও মমতার ছবি ! তুঙ্গে বিতর্ক (ইটিভি ভারত)

মূলত রাজ্যে পালাবদলের সঙ্গে প্রশাসনিক স্তরেও নানা বদলের ছবি সামনে আসছে । বিভিন্ন সরকারি দফতরে নতুন মুখ্যমন্ত্রীর ছবি টাঙানো থেকে শুরু করে পুরনো প্রতীক সরানো শুরু হয়েছে । এরই মাঝে আসানসোল পুরনিগমে খোদ মেয়রের চেম্বারে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছবি ঘিরে তৈরি হয়েছে নতুন বিতর্ক ।

mamata photo Controversy
আসানসোল পুরনিগমে মেয়রের চেম্বার (নিজস্ব ছবি)

বুধবার আসানসোল পুরনিগমে মেয়রের দফতরে গিয়ে দেখা যায়, বিধান উপাধ্যায়ের আসনের উপরেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছবি লাগানো আছে । বিষয়টি প্রকাশ্যে আসতেই বিরোধী দল প্রশ্ন তুলেছে । সরকার বদলের পরও কেন প্রশাসনিক কার্যালয়ে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর ছবি রাখা হয়েছে । তাদের অভিযোগ, সরকারি প্রতিষ্ঠানে বর্তমান প্রশাসনিক কাঠামোকেই প্রতিফলিত করা উচিত ।

mamata photo Controversy
মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছবি (নিজস্ব ছবি)

বিজেপির জেলা নেতা কেশব পোদ্দার বলেন, "আমরা শুনতে পেয়েছি এখনও প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছবি রয়েছে মেয়রের চেম্বারে । বিষয়টি ঠিক না । আমরা বিষয়টি নিয়ে আসানসোল পুরনিগমের কমিশনারকে জানাব । পাশাপাশি মেয়রকেও অনুরোধ করব, তিনি সরকারি পদে রয়েছেন, তাই ছবিটি যেন সরিয়ে দেওয়া হয় ৷"

বিষয়টি নিয়ে কটাক্ষ করেছেন রাজ্য কংগ্রেস নেতা প্রসেনজিৎ পুইতণ্ডী ৷ তিনি বলেন, "যদি তৃণমূলের নীতি নৈতিকতা থাকত, তাহলে মেয়রের চেম্বারে এই ছবি থাকত না । অবিলম্বে ছবিটি সরিয়ে ফেলার দাবি জানাচ্ছি ।"

mamata photo Controversy
প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছবি ঘিরে বিতর্ক (নিজস্ব ছবি)

এদিকে মেয়র বিধান উপাধ্যায় বলেন, "মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দীর্ঘদিন বাংলার মুখমন্ত্রী ছিলেন । তাঁর প্রতি সম্মান জানিয়েই ছবি রাখা হয়েছে । ছবিটি আমি লাগাইনি । আমার আগে থেকেই এই চেম্বারে ছবিটি ছিল । যদি সরকারি নির্দেশিকা আসে, তবে নিশ্চয় সরকারি নির্দেশিকা পালন করব ।"

mamata photo Controversy
মেয়র বিধান উপাধ্যায়ের অফিস (নিজস্ব ছবি)

যদিও বিরোধীদের বক্তব্য, কোনও প্রশাসনিক ভবনে ব্যক্তিবিশেষের ছবি থাকা উচিত নয় । একমাত্র জাতির জনক মহাত্মা গান্ধি ও বাবা সাহেব আম্বেদকরের ছবি থাকা উচিত । জনমানসে নানান প্রতিক্রিয়া মিলছে । কেউ বলছেন, এটি নিছক সৌজন্য ৷ আবার কেউ মনে করছেন, প্রশাসনিক নিরপেক্ষতার প্রশ্নে এমন ঘটনা বিতর্ক তৈরি করতেই পারে । সব মিলিয়ে, একটি ছবি ঘিরে আসানসোলের রাজনৈতিক মহলে নতুন করে উত্তাপ ছড়িয়েছে ।

TAGGED:

ASANSOL MUNICIPAL CORPORATION
MAMATA PHOTO CONTROVERSY
মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছবি
আসানসোল পুরনিগম
MAMATA BANERJEE PHOTO

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.