আসানসোল পুরনিগমে মেয়রের চেম্বারে এখনও মমতার ছবি ! তুঙ্গে বিতর্ক

আসানসোল পুরনিগমে মেয়রের চেম্বারে এখনও মমতার ছবি ! তুঙ্গে বিতর্ক
বিরোধীদের বক্তব্য, কোনও প্রশাসনিক ভবনে ব্যক্তিবিশেষের ছবি থাকা উচিত নয় ।
Published : May 13, 2026 at 6:42 PM IST
আসানসোল, 13 মে: রাজ্যে সরকার পরিবর্তন হয়েছে । তারপরেও এখনও আসানসোল পুরনিগমে মেয়রের চেয়ারের উপরে জ্বলজ্বল করছে রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছবি । আর তা নিয়েই বিতর্ক ছড়িয়েছে । যদিও মেয়র বিধান উপাধ্যায়ের সাফাই, "সরকারি কোনও নির্দেশিকা এখনও আসেনি । এলে ছবিটা সরিয়ে দেওয়া যাবে ।"
অন্যদিকে, বিজেপির পক্ষ থেকে দাবি করা হয়েছে, পুরনিগমের উচ্চ আধিকারিকদের কাছে বিষয়টি নিয়ে আবেদন করা হয়েছে । পাশাপাশি কংগ্রেসের পক্ষ থেকেও বিষয়টি নিয়ে কটাক্ষ করা হয়েছে ।
মূলত রাজ্যে পালাবদলের সঙ্গে প্রশাসনিক স্তরেও নানা বদলের ছবি সামনে আসছে । বিভিন্ন সরকারি দফতরে নতুন মুখ্যমন্ত্রীর ছবি টাঙানো থেকে শুরু করে পুরনো প্রতীক সরানো শুরু হয়েছে । এরই মাঝে আসানসোল পুরনিগমে খোদ মেয়রের চেম্বারে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছবি ঘিরে তৈরি হয়েছে নতুন বিতর্ক ।
বুধবার আসানসোল পুরনিগমে মেয়রের দফতরে গিয়ে দেখা যায়, বিধান উপাধ্যায়ের আসনের উপরেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছবি লাগানো আছে । বিষয়টি প্রকাশ্যে আসতেই বিরোধী দল প্রশ্ন তুলেছে । সরকার বদলের পরও কেন প্রশাসনিক কার্যালয়ে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর ছবি রাখা হয়েছে । তাদের অভিযোগ, সরকারি প্রতিষ্ঠানে বর্তমান প্রশাসনিক কাঠামোকেই প্রতিফলিত করা উচিত ।
বিজেপির জেলা নেতা কেশব পোদ্দার বলেন, "আমরা শুনতে পেয়েছি এখনও প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছবি রয়েছে মেয়রের চেম্বারে । বিষয়টি ঠিক না । আমরা বিষয়টি নিয়ে আসানসোল পুরনিগমের কমিশনারকে জানাব । পাশাপাশি মেয়রকেও অনুরোধ করব, তিনি সরকারি পদে রয়েছেন, তাই ছবিটি যেন সরিয়ে দেওয়া হয় ৷"
বিষয়টি নিয়ে কটাক্ষ করেছেন রাজ্য কংগ্রেস নেতা প্রসেনজিৎ পুইতণ্ডী ৷ তিনি বলেন, "যদি তৃণমূলের নীতি নৈতিকতা থাকত, তাহলে মেয়রের চেম্বারে এই ছবি থাকত না । অবিলম্বে ছবিটি সরিয়ে ফেলার দাবি জানাচ্ছি ।"
এদিকে মেয়র বিধান উপাধ্যায় বলেন, "মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দীর্ঘদিন বাংলার মুখমন্ত্রী ছিলেন । তাঁর প্রতি সম্মান জানিয়েই ছবি রাখা হয়েছে । ছবিটি আমি লাগাইনি । আমার আগে থেকেই এই চেম্বারে ছবিটি ছিল । যদি সরকারি নির্দেশিকা আসে, তবে নিশ্চয় সরকারি নির্দেশিকা পালন করব ।"
যদিও বিরোধীদের বক্তব্য, কোনও প্রশাসনিক ভবনে ব্যক্তিবিশেষের ছবি থাকা উচিত নয় । একমাত্র জাতির জনক মহাত্মা গান্ধি ও বাবা সাহেব আম্বেদকরের ছবি থাকা উচিত । জনমানসে নানান প্রতিক্রিয়া মিলছে । কেউ বলছেন, এটি নিছক সৌজন্য ৷ আবার কেউ মনে করছেন, প্রশাসনিক নিরপেক্ষতার প্রশ্নে এমন ঘটনা বিতর্ক তৈরি করতেই পারে । সব মিলিয়ে, একটি ছবি ঘিরে আসানসোলের রাজনৈতিক মহলে নতুন করে উত্তাপ ছড়িয়েছে ।