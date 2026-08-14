স্থানীয় নেতার দাদাগিরি, দুই নেত্রীর মারামারি; ঘোর অস্বস্তিতে মালদার বিজেপি নেতৃত্ব
কখনও বিজেপি নেতার দাদাগিরি তো কখনও আবার দলের দুই নেত্রীর মারামারি ৷ তবে এখনই কি পদ্ম নেতৃত্ব নিচুতলার নেতৃত্বের উপর থেকে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলছে ?
Published : August 14, 2026 at 6:19 PM IST
মালদা, 14 অগস্ট: সরকারের বয়স সবে তিন মাস পেরিয়েছে ৷ এরই মধ্যে মালদায় বিজেপির নেতা-নেত্রীদের কাজকর্ম মানুষজনকে ভাবিয়ে তুলেছে বলে দাবি রাজনৈতিক মহলের একাংশের । কখনও বিজেপি নেতার দাদাগিরিতে আতঙ্কের সঞ্চার হয়েছে ব্যবসায়ীদের মধ্যে ৷ তার জল থানা পর্যন্ত গড়িয়েছে ৷ কখনও আবার দলের দুই নেত্রীর মারামারি হয়ে উঠেছে জেলাবাসীর আলোচনার বিষয় ৷ সবমিলিয়ে প্রবল অস্বস্তিতে পড়েছে দলের দুই সাংগঠনিক জেলার নেতৃত্ব ৷
গত 8 অগস্ট রাতে হরিশ্চন্দ্রপুর থানা সংলগ্ন এলাকায় স্থানীয় বাসিন্দা সোনু কেশরীর দোকানে ভাঙচুর চালানোর অভিযোগ ওঠে বিজেপি নেতা অর্জুন কেশরী ও তাঁর ভাইয়ের বিরুদ্ধে ৷ সেই ঘটনা সোনুর দোকানে লাগানো সিসিটিভি ফুটেজেও ধরা পড়ে ৷ পরে সেই সিসিটিভি ক্যামেরাও নাকি ভাঙচুর করেন অর্জুন ও তাঁর ভাই ৷ পরদিন সকালে সোনুর মাকেও তাঁরা দুই ভাই মারধর করেন বলে অভিযোগ ৷ ঘটনার প্রেক্ষিতে হরিশ্চন্দ্রপুর থানার পুলিশ অর্জুন কেশরীকে আটক করলেও পরে ছেড়ে দেয় ৷
স্থানীয়রা জানাচ্ছেন, সিসিটিভি ক্যামেরা বসানোর জায়গা নিয়ে কিছুদিন ধরে দু'পক্ষের বিবাদ চলছিল ৷ তার জেরেই এই ঘটনা ৷ পরে অর্জুন পুলিশের কাছে দাবি করেন, তাঁর ভাইকে ছুরি দিয়ে আঘাত করেছে সোনু ৷
প্রশ্ন দু'পক্ষের পুরনো বিবাদ নিয়ে নয়, প্রশ্ন রাজ্যের শাসকদলের নেতা হয়ে অর্জুন কীভাবে আইন নিজের হাতে নেওয়ার চেষ্টা করলেন তা নিয়ে ৷ সোনুর দোকানে সিসিটিভি ক্যামেরা বসানো নিয়ে তাঁর কোনও আপত্তি থাকলে তিনি পুলিশের কাছে সেটা বলতে পারতেন ৷ তা তিনি করলেন না কেন? এই অর্জুন কেশরী একসময় শিবসেনা করতেন ৷ লোকসভা নির্বাচনে মালদা উত্তর কেন্দ্রে শিবসেনার প্রার্থী হিসাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতাও করেছিলেন ৷ স্থানীয়রা বলছেন, "তৃণমূল আমলে তিনি ঘাসফুলের ছত্রছায়ায় থেকে এলাকায় দাদাগিরি চালিয়েছেন ৷ রাজ্যে ক্ষমতার পরিবর্তন হলে তিনি বিজেপির ছত্রছায়ায় থেকে তাঁর দাদাগিরি চালাচ্ছেন ৷" যদিও অর্জুন এসব অভিযোগে কোনও গুরুত্ব দিতে নারাজ ৷ সংবাদমাধ্যমকেও তিনি প্রতিক্রিয়া দিতে চাননি ৷
বিজেপির উত্তর মালদা সাংগঠনিক জেলার সভাপতি প্রতাপ সিংও কোনও মন্তব্য করতে চাননি ৷ তবে ওই সাংগঠনিক জেলার সাধারণ সম্পাদক রীতেশ আগরওয়াল বলছেন, "আমরা এই ধরনের পরিবর্তন চাইনি ৷ মানুষও সেটা চায়নি ৷ মানুষ তৃণমূলের হাত থেকে পরিত্রাণ চেয়েছিল ৷ সেই কারণেই মানুষ বিজেপিকে বিপুল ভোটে জয়ী করেছে ৷ মানুষ জানত, তৃণমূলকে ডাস্টবিনে ছুড়ে ফেলতে না-পারলে রাজ্যে কেউ শান্তিতে থাকতে পারবে না ৷ ক্ষমতায় আসার পর যদি আমাদের দলের কেউ এমন কাজ করে থাকে তবে দল সেটা বরদাস্ত করবে না ৷ আমাদের ঘোষিত নীতি, দল দলের মতো চলবে, সরকার তার নিজের মতো৷ আমরা কেউ পুলিশের কোনও কাজে হস্তক্ষেপ করছি না ৷ পুলিশ নিজের কাজ ভালোভাবে করে যাচ্ছে ৷ দোষী যে রাজনৈতিক দলেরই হোক না কেন, পুলিশ যেন সঠিক তদন্ত সাপেক্ষে যথাযথ পদক্ষেপ করে ৷ দোষী যে দলেরই হোক না কেন তাকে কোনও রেয়াত নয় ৷"
পরের ঘটনা গত পরশুর ৷ সেদিন 'হর ঘর তিরঙ্গা' কর্মসূচিতে মালদা শহরে মিছিল করে বিজেপি ৷ বিকেলে শুরু হওয়া ওই মিছিলে অংশ নিয়েছিলেন দলের দক্ষিণ মালদা সাংগঠনিক জেলার মুখপাত্র তন্দ্রা পাল ও আরেক নেত্রী তনুশ্রী দাস ৷ শহর ঘুরে মিছিল শেষ হয় দলের জেলা সদর দফতরে ৷ সেখানে শ্যামাপ্রসাদের মূর্তির সামনে ছবি তোলা নিয়ে বিবাদে জড়িয়ে পড়েন তন্দ্রা ও তনুশ্রী ৷ একসময় হাতাহাতিতেও জড়িয়ে পড়েন দু'জন ৷ এরপর দু'জনেই দলের দক্ষিণ মালদা সাংগঠনিক জেলা সভাপতির ঘরে ঢুকে পড়েন ৷ সেখানেও তাঁদের মারামারি চলতে থাকে বলে খবর ৷ সেখান থেকেই সোশাল মিডিয়ায় লাইভ করে বিষয়টি দলের রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য ও মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর নজরে আনার চেষ্টা করেন তন্দ্রা ৷ তিনি লাইভে জানান, দলের সভাপতি-সহ অন্যান্য নেতারা সেখানে থাকলেও কেউ কোনও পদক্ষেপ করেননি ৷
তন্দ্রা-তনুশ্রীর ঝামেলায় নিয়ে সাবধানী অবস্থান বিজেপির দক্ষিণ মালদা সাংগঠনিক জেলার সভাপতি অজয় গঙ্গোপাধ্যায়ের ৷ তাঁর সংক্ষিপ্ত প্রতিক্রিয়া, "ঘরের ভিতরে দুই মহিলার ঝামেলা হয়েছিল ৷ এনিয়ে আমি কোনও মন্তব্য করব না ৷"