সিঙ্গুরে নয়া বিবাদ ! 'অনিচ্ছুক' কৃষকদের জমিতে মোদির জনসভা ঘিরে বিতর্ক

সিঙ্গুরে টাটার ন্যানো কারখানা জমিতে সভা করার কথা প্রধানমন্ত্রী মোদির ৷ রবিবারে সভার আগে জমি ঘিরে তুঙ্গে উঠেছে বিতর্ক ৷

টাটার ন্যানো কারখানা জমিতে সভা করার কথা প্রধানমন্ত্রীর ৷ (ইটিভি ভারত)
Published : January 16, 2026 at 3:12 PM IST

সিঙ্গুর, 16 জানুয়ারি: প্রধানমন্ত্রীর জনসভার জমি ঘিরে বিতর্ক সিঙ্গুরে ৷ তৃণমূলের দাবি, যে জমিতে সভা হওয়ার কথা তার জন্য প্রয়োজনীয় অনুমতি নেওয়া হয়নি ৷ এই মর্মে 26 জন কৃষক সিঙ্গুর থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন ৷

স্থানীয় বিধায়ক তথা রাজ্যের কৃষি বিপণন মন্ত্রীর বেচারাম মান্নার অভিযোগ, প্রধানমন্ত্রীর সভার জন্য নির্দিষ্ট জমিগুলির মালিকদের অনেকেই অনুমতি দিতে নারাজ ৷ পাল্টা বিজেপির রাজ্য সম্পাদক দীপাঞ্জন গুহর দাবি তৃণমূলের চাপে সভার জন্য অনুমতি দিতে চাইছেন না জমির মালিকরা ৷

রবিবারে সভার আগে জমি ঘিরে তুঙ্গে উঠেছে বিতর্ক (ইটিভি ভারত)

প্রশাসন কী বলছে ?

বিডিও সৌভিক ঘোষাল বলেন, "আমার কাছে কিছু চিঠি এসেছে, আমি সেগুলো পুলিশকে পাঠিয়েছি। অনুমতির বিষয়টি পুলিশ দেখছে । এখনও পর্যন্ত পুলিশ অনুমতি দেয়নি ৷ অনুমতি দেওয়া সংক্রান্ত বিষয়টি আমার এক্তিয়ারের মধ্যে নয় ৷ ওটা পুলিশের বিষয় ৷"

হুগলি গ্রামীণ পুলিশের এক কর্তা বলেন, "আমরা জানতে পেরেছি সভার অনুমতি দেওয়ার ক্ষেত্রে কয়েকজন কৃষকের তরফে এনওসি দেওয়া হয়েছে ৷ আবার 26 জন থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন ৷ এই দু'টি বিষয় খতিয়ে দেখতে বিএলআরও-কে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ৷ তিনি যা জানাবেন সেই মতো আমরা পদক্ষেপ করব ৷"

বিতর্কের সূত্রপাত

সিঙ্গুরের টাটা কারখানার জমিতে রবিবার জনসভা করবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷ টাটার ন্যানো কারখানার জন্য প্রস্তাবিত জমির একটি অংশকে প্রধানমন্ত্রী সভার জন্য বেছে নেওয়া হয়েছে ৷ সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে রাজ্য সরকার টাটা কারখানা ভেঙে সেই জমি ইচ্ছুক ও অনিচ্ছুক কৃষকদের জমি ফিরিয়ে দেয় । সেই জমিতেই প্রধানমন্ত্রী সরকারি একাধিক উদ্বোধনের পাশাপাশি জনসভা করবেন ৷ সেই সভা মঞ্চ ঘিরে সিঙ্গুরের মানুষের উন্মাদনা তৈরি হয়েছে । 2026 সালের বিধানসভা নির্বাচনের আগে প্রধানমন্ত্রী কি বার্তা দেন তার দিকেই তাকিয়ে আছেন বিজেপি কর্মী সমর্থকরা। আর সেই সভাস্থল নিয়ে বুধবার থেকেই জমি বিতর্ক শুরু হয়েছে ৷

file complaint
কৃষকদের অভিযোগ পত্র (ইটিভি ভারত)

রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়া

সিঙ্গুরের গোপালনগর অঞ্চল তৃণমূল সভাপতি অমিও ধারা বলেন, "যেখানে প্রধানমন্ত্রীর সভা হচ্ছে সেখানে একটি কারখানা ছিল । তাদের 10 বিঘা জমি আছে ৷ সেই জমির মালিক গোপালনগর পঞ্চায়েতের লিখিতভাবে জানিয়েছেন যে, তিনি সম্মতি দেননি।" মন্ত্রী বেচারাম মান্না বলেন, "প্রধানমন্ত্রী যে মাঠে সভা করবেন সেখানকার জমির মালিকদের মধ্যে 26 জন লিখিতভাবে জানিয়েছেন তাঁদের সম্মতি ছাড়াই সেখানে সভা হচ্ছে । এটা অনৈতিক কাজ । দেশের প্রধানমন্ত্রী সংবিধানের শপথ নিয়েছেন, তাঁর উচিত আইন মেনে চলা ৷ কিন্তু এটা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যের 18 তারিখ প্রধানমন্ত্রী যে জমিতে সভা করবেন সেখানকার মালিকদের কোনও অনুমতি নেওয়া হয়নি। দেশের প্রধানমন্ত্রী বিভিন্ন অনৈতিক কাজ করছেন ৷"

file complaint
কৃষকদের অভিযোগ পত্র (ইটিভি ভারত)

তিনি আরও বলেন, "একদিকে এসআইআর নিয়ে মানুষকে বিব্রত করছেন, অন্যদিকে এই ধরনের অনৈতিক কাজ করছেন। সিঙ্গুরের এই জনসভা তাঁর দম্ভের একটা পরিচয়। আমরা তৃণমূল কংগ্রেস এবং সিঙ্গুর কৃষি জমি রক্ষা কমিটির পক্ষ থেকে এর তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছি । জমির অনুমতি নেই সেক্ষেত্রে পুলিশ প্রশাসনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া উচিত। নরেন্দ্র মোদি জনগণের মতকে উপেক্ষা করেই সব সময় কাজ করেন। এর আগেও বহু নেতা এসেছেন সিঙ্গুরে ৷ ওরা যত আসবেন এবং যত বিভ্রান্তিমূলক কথা বলবেন ততই মমতার পক্ষে থাকবে মানুষ।"

