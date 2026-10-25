মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে রামমন্দিরের আদলে লক্ষ্মী মণ্ডপ উদ্বোধন জিতের, জুনের মন্তব্য ঘিরে রাজনৈতিক চর্চা
Lakshmi Puja Theme Ram Temple: মথুরাপুরের সাংসদ বাপি হালদারের মুখেও শোনা যায় একই কথা ৷ জিতকে দেখতে এদিন উপচে পড়ে ভিড় ৷
Published : October 25, 2026 at 5:34 PM IST
মথুরাপুর (দক্ষিণ 24 পরগনা), 25 অক্টোবর: রামমন্দিরের আদলে তৈরি হয়েছে নজরকাড়া লক্ষ্মীপুজোর মণ্ডপ । আর সেই মণ্ডপের উদ্বোধন করলেন অভিনেতা জিৎ ৷ কোজাগরী লক্ষ্মীপুজোকে কেন্দ্র করে তাই উৎসবের আবহ দক্ষিণ 24 পরগনার মথুরাপুর 1 নম্বর ব্লকের সোদিয়ালে । তবে রাজনৈতিক মহলে চর্চা শুরু হয়েছে উদ্বোধনী মঞ্চে মেদিনীপুরের সাংসদ জুন মালিয়ার মন্তব্যকে ঘিরে ৷ তিনি বলেন, "মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী জিৎ ভাইকে এখানে পাঠিয়েছেন ।"
যদিও সোদিয়ালের এই লক্ষ্মীপুজো ঘিরে প্রতি বছরই থাকে বিশেষ আকর্ষণ । পুজোর উদ্বোধনে উপস্থিত থাকেন চলচ্চিত্র জগতের একঝাঁক তারকা । এবারও তার ব্যতিক্রম হয়নি । তবে এবার রামমন্দিরের আদলে মণ্ডপ নির্মাণ করে এই পুজোকে দেওয়া হয়েছে এক বিশেষ মাত্রা । মথুরাপুরের সাংসদ বাপি হালদারের উদ্যোগে তৈরি এই মণ্ডপ ইতিমধ্যেই নজর কেড়েছে স্থানীয় বাসিন্দা ও দর্শনার্থীদের ।
শনিবার রাতে লক্ষ্মীপুজোর উদ্বোধনে উপস্থিত ছিলেন মেদিনীপুরের সাংসদ জুন মালিয়া এবং বিশিষ্ট চলচ্চিত্র অভিনেতা জিৎ । মুখ্যমন্ত্রীর নাম করে জিতের উপস্থিতির প্রসঙ্গ সামনে আসতেই বিষয়টি বিশেষ গুরুত্ব পাচ্ছে রাজনৈতিক মহলে । মথুরাপুরের সাংসদ বাপি হালদারের বক্তব্যেও উঠে এসেছে মুখ্যমন্ত্রীকে আমন্ত্রণ ও ব্যস্ততার প্রসঙ্গ ।
বাপি হালদার বলেন, "প্রতি বছরই এই লক্ষ্মীপুজোর উদ্বোধনে চলচ্চিত্র জগতের একঝাঁক তারকা উপস্থিত থাকেন । এবছর রামমন্দিরের আদলে মণ্ডপ তৈরি করা হয়েছে । সেই মণ্ডপ উদ্বোধনের জন্য রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীকে আমরা অনুরোধ করেছিলাম । কিন্তু কাকদ্বীপে প্রশাসনিক বৈঠক ও জনসভা থাকায় মুখ্যমন্ত্রীর পক্ষে সময় বের করা সম্ভব হয়নি । মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশেই চলচ্চিত্র জগতের উজ্জ্বল নক্ষত্র জিৎ এই পুজোমণ্ডপের উদ্বোধন করেছেন ।"
জুন ও বাপির বক্তব্যকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক মহলে আলোচনা তৈরি হলেও, এ বিষয়ে কোনও মন্তব্য করতে নারাজ মথুরাপুর বিজেপি সাংগঠনিক জেলার সভাপতি নবেন্দুসুন্দর নস্কর । সুন্দরবন উন্নয়নমন্ত্রী তথা কাকদ্বীপের বিজেপি বিধায়ক দীপঙ্কর জানা বলেন, "শনিবার মুখ্যমন্ত্রী কাকদ্বীপে প্রশাসনিক বৈঠক ও জনসভা করতে এসেছিলেন ৷ আমরা সেই জনসভায় এবং প্রশাসনিক বৈঠকে উপস্থিত ছিলাম । গঙ্গাসাগর মেলা নিয়ে প্রশাসনিক বৈঠকে বিস্তর আলোচনা হয়েছে । মুখ্যমন্ত্রী পুজো উদ্বোধন করতে নিজে না গিয়ে অন্য কাউকে পাঠিয়েছেন এই বিষয়টি আমার জানা নেই ৷"
সব মিলিয়ে এবারের সোদিয়ালের লক্ষ্মীপুজো শুধু মণ্ডপসজ্জা কিংবা তারকাদের উপস্থিতির জন্য নয়, উদ্বোধনী মঞ্চের বক্তব্য ও তার ব্যাখ্যার কারণেও বিশেষভাবে চর্চায় । এখন দেখার, উৎসবের এই আবহে রাজনৈতিক আলোচনা আগামিদিনে কোন দিকে মোড় নেয় ।