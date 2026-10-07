বিজেপির জেলা সভাপতিকে সংবর্ধনা ঘুষ কাণ্ডে ধৃত ইঞ্জিনিয়ারের, শুরু রাজনৈতিক তরজা

বিজেপির জেলা সভাপতিকে সংবর্ধনা ঘুষ কাণ্ডে ধৃত ইঞ্জিনিয়ারের, শুরু রাজনৈতিক তরজা
Hooghly BJP TMC Political Row: ঘুষ নিতে গিয়ে গ্রেফতার হওয়া ইঞ্জিনিয়ার সুমন দাস জেলার বিজেপি সভাপতিকে সংবর্ধনা দিচ্ছেন, এই ছবি ভাইরালে বিতর্ক ৷
Published : October 7, 2026 at 5:31 PM IST
চুঁচুড়া, 7 অক্টোবর: হুগলি জেলা পরিষদে ঘুষ নিতে গিয়ে সাব অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার সুমন দাসকে গ্রেফতার করেছে দুর্নীতি দমন শাখার আধিকারিকরা ৷ সেই অভিযুক্ত ইঞ্জিনিয়ার বিজেপি মঞ্চে জেলা সভাপতিকে সংবর্ধনা দেওয়ার ছবি ভাইরাল ঘিরে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক তরজা ৷ তৃণমূলের অসিত মজুমদারের অভিযোগ, বিজেপির লোক বলেই তো সংবর্ধনা দিচ্ছে জেলা সভাপতিকে ৷ যদিও ইঞ্জিনিয়ারের সঙ্গে বিজেপির কোনও সম্পর্ক নেই, অস্বীকার করলেন জেলা সভাপতি গৌতম চট্টোপাধ্যায় ৷
চুঁচুড়া বড় বাজারের বাসিন্দা সুমন দাস ৷ আগে কর্মসূত্রে হাওড়া, বর্ধমান জেলায় কাজ করেছেন ৷ হুগলিতে আড়াই বছর আগে আসেন ৷ ঘটনাচক্রে চুঁচুড়া পুরসভার 21 নম্বর ওয়ার্ডেই থাকেন বিজেপি সভাপতি গৌতম চট্টোপাধ্যায় এবং ইঞ্জিনিয়ার সুমন দাস- দু'জনেই ৷
মঙ্গলবার জেলা পরিষদের এক ঠিকাদারের অভিযোগের ভিত্তিতে জেলা পরিষদের ইঞ্জিনিয়ারের নিজের ঘর থেকে সুমন দাসকে ঘুষ নিতে গিয়ে হাতেনাতে ধরে পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের দুর্নীতি দমন শাখা (এসিবি) ৷ এসিবি'র আধিকারিকদের পাতা ফাঁদে পা দিয়ে ঠিকাদারের থেকে কেমিক্যাল লাগানো কুড়ি হাজার টাকা বাজেয়াপ্ত করা হয় ৷ গ্রেফতার হন ইঞ্জিনিয়ার সুমন ৷
পরে চুঁচুড়া বড়বাজারে ইঞ্জিনিয়ারের বাড়িতে গভীর রাত পর্যন্ত তল্লাশিতে চালানো হয় ৷ কিন্তু এই ঘটনার পরই সামাজিক মাধ্যমে সুমন দাস বিজেপির হুগলি সাংগঠনিক জেলা সভাপতি গৌতম চট্টোপাধ্যায়কে সংবর্ধনা দেওয়ার ছবি ভাইরাল হয় ৷ এতেই রাজনৈতিক বিতর্ক প্রকাশ্যে আসে ৷
সংবর্ধনা বিতর্ক
গত 6 সেপ্টেম্বর বড়বাজারের স্থানীয় একটি ক্লাবে রক্ত দান শিবির করা হয়েছিল ৷ সেখানেই ইঞ্জিনিয়ার সভাপতিকে সংবর্ধনা দেন ৷ আর এই নিয়ে মমতা তৃণমূল হুগলি জেলা কনভেনার অসিত মজুমদার বলেন, "যিনি গ্রেফতার হলেন, তিনি বিজেপির সভা মঞ্চে বিজেপি সভাপতি গৌতম বাবুকে সংবর্ধনা দিচ্ছেন ৷ তাহলে পরিষ্কার তিনি বিজেপির লোক দুর্নীতির সঙ্গে বিজেপিও যুক্ত ৷ যারা ঘুষ খায়, দুর্নীতি করে, তারা কোনও দলের হয় না ৷ এটা বর্তমান সরকারের বোঝা উচিত ৷ এদের কোনও পতাকা হয় না, যখন যে দল ক্ষমতায় আসে, সেই দলের দালালি করে ৷ তিনি বিজেপির লোক পরিষ্কার ৷ তাহলেই দুর্নীতির সঙ্গে বিজেপিও যুক্ত ৷"
বিজেপি সভাপতি গৌতম চট্টোপাধ্যায় বলেন, "সংবর্ধনা কে কাকে দিচ্ছে, এটা আমাদের পক্ষে চেনা সম্ভব নয় ৷ উৎসাহী হয়ে কেউ সংবর্ধনা দিতেই পারে ৷ এবার সে যদি কোনও দুর্নীতির সঙ্গে জড়িত হয় বা অপরাধী হয়, নিশ্চয়ই শাস্তি পাবে ৷ বিজেপি কাউকে আড়াল করবে না ৷ কাউকে সমর্থনও করবে না ৷ অন্যায়কারী শাস্তি পাক, তা আমরা চাই ৷ যে সংবর্ধনা দেয়, সেই বিজেপি কর্মী নয় ৷ আমি এখন দাঁড়ালে একশো জন সংবর্ধনা দিয়ে যাবে, তাহলে তারা কি সকলেই বিজেপি কর্মী হয়ে গেল ?"
ঘুষ নিতে গিয়ে গ্রেফতার
সূত্রের খবর পোলবার এক ঠিকাদার মুক্তরাম ঘোষের থেকে ঘুষ চেয়েছিলেন ইঞ্জিনিয়ার সুমন দাস ৷ ঠিকাদার তার কাজের বকেয়া 2 লক্ষ 6 হাজার টাকা পেতেন ৷ সেই টাকা চাইতে গেলে পাল্টা সুমন দাস ঘুষ চান বলে অভিযোগ ৷ ঠিকাদার পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের দুর্নীতি দমন শাখা এসিবি'তে অভিযোগ জানান ৷
তাদের কথামতো টাকায় কেমিক্যাল লাগিয়ে সেই টাকা গতকাল সুমন দাসকে দিতে যান ৷ কুড়ি হাজার টাকা হাতে নিতেই এসিবি আধিকারিকরা ইঞ্জিনিয়ারের ঘরে ঢুকে হাতেনাতে ধরেন ৷ কেমিক্যাল মাখানো টাকায় হাত দেওয়ায় হাত জলে ধুতেই বেগুনি রঙ হয়ে যায় ৷ চুঁচুড়া থানার আইসি উত্তম শর্মা-সহ পুলিশ আধিকারিকরা হাজির ছিলেন ৷
অভিযোগকারী ঠিকাদার পঞ্চায়েত প্রকল্পে চণ্ডীতলা থেকে মশাট রোড পর্যন্ত 1 কোটি টাকা মূল্যের একটি সরকারি রাস্তা নির্মাণের কাজের বরাত পেয়েছিলেন ৷ 2023 সালে কাজের আদেশ (ওয়ার্ক অর্ডার) জারি করা হয়েছিল ৷ 2025 সালের শেষের দিকে কাজ সম্পন্ন হয় ৷ এরপর অভিযোগকারী টেন্ডারের সময় জমা দেওয়া ‘আর্নেস্ট মানি’-র অর্থ ফেরত পাওয়ার আবেদন জানান ৷ জামানত (Earnest money) টাকা ফেরত দিচ্ছিলেন না অভিযুক্ত ইঞ্জিনিয়ার সুমন দাস ৷
হুগলি জেলা পরিষদের এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার ছাড়পত্র দিলেও সাব-অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার সুমন দাস আটকে রেখেছিল ৷ সাত মাস ধরে সেই টাকার জন্য ঘোরাছিলেন ৷ চুঁচুড়ার জেলা পরিষদ কার্যালয়ে দুর্নীতি দমন শাখায় অভিযান চালিয়ে, হুগলির WBSRDA-র সাব-অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ারকে অভিযোগকারীর কাছ থেকে অবৈধ অর্থ হিসেবে 20 হাজার টাকা গ্রহণ করার সময় হাতেনাতে ধরা হয় ৷
চুঁচুড়ার স্থানীয় বিজেপি নেতা সপ্তর্ষি বন্দোপাধ্যায় বলেন, "বর্তমান সরকার দুর্নীতি দমনে সবসময় নজরদারি করছে ৷ মুখ্যমন্ত্রী থেকে প্রধানমন্ত্রী আগেই বলেছিলেন, দুর্নীতি করলে কেউ রেয়াত পাবে না ৷ ইঞ্জিনিয়ার সুমন দাস এলাকায় স্থানীয় মানুষ হিসেবে চিহ্নিত ছিল ৷ রাজনৈতিক ভাবে কেউ নন ৷ ইদানীং রাজনৈতিক দলের হাত ধরতে চাইছিলেন তিনি ৷"