কলকাতা গণহত্যা নিয়ে প্রবন্ধ প্রতিযোগিতা রাজ্যপালের ! তীব্র প্রতিবাদ বামেদের

কলকাতা গণহত্যা নিয়ে প্রবন্ধ প্রতিযোগিতা রাজ্যপালের ! তীব্র প্রতিবাদ বামেদের
Essay Competition: প্রবন্ধ জমা দেওয়ার শেষ তারিখ 15 নভেম্বর 2026 । বিজয়ীদের 26 জানুয়ারি 2027-এ লোকভবনের অনুষ্ঠানে পুরস্কৃত করার কথা রয়েছে ।
Published : October 11, 2026 at 11:39 AM IST
কলকাতা, 11 অক্টোবর: 1946 সালের কলকাতা গণহত্যা নিয়ে স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়ুয়াদের জন্য রাজ্যস্তরের প্রবন্ধ প্রতিযোগিতা ৷ যার আয়োজন করেছে রাজ্যপাল আরএন রবির সচিবালয় । আর এই প্রতিযোগিতার বিষয়বস্তু নিয়েই আপত্তি উঠেছে । বামেদের তরফেও তীব্র আপত্তি জানানো হয়েছে ।
প্রবন্ধ জমা দেওয়ার শেষ তারিখ 15 নভেম্বর 2026 । বিজয়ীদের 26 জানুয়ারি 2027-এ লোকভবনের অনুষ্ঠানে পুরস্কৃত করার কথা রয়েছে ।লোকভবনের উদ্যোগে আয়োজিত এই প্রতিযোগিতায় দু'টি পৃথক বিভাগ রাখা হয়েছে । বিদ্যালয় বিভাগের দশম থেকে দ্বাদশ শ্রেণির পড়ুয়াদের জন্য বিষয় '1946 সালের কলকাতা গণহত্যা-কারণ ও ফলাফলসমূহ' । অন্যদিকে, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের জন্য নির্ধারিত হয়েছে 'অল ইন্ডিয়া মুসলিম লিগের প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবস-ভারতের চিরায়ত সভ্যতার ভিত্তির উপর এক মারাত্মক আক্রমণ' । বাংলা ও ইংরেজি-দুই ভাষাতেই প্রবন্ধ জমা দেওয়া যাবে বলে লোকভবনের তরফে বিজ্ঞপ্তি দিয়ে জানানো হয়েছে ।
আর এই বিষয় বেছে নেওয়ার ক্ষেত্রে রাজ্যের সম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রাখার ক্ষেত্রে লোকভবনের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন এসইউসিআই (কমিউনিস্ট) রাজ্য সম্পাদক চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য । তিনি এই উদ্যোগের বিরোধিতা করে অবিলম্বে প্রত্যাহারের দাবি জানিয়েছেন । তাঁর বক্তব্য, "রক্তক্ষয়ী সাম্প্রদায়িক সংঘাতের স্মৃতিকে একটি নির্দিষ্ট রাজনৈতিক ব্যাখ্যায় তুলে ধরলে বর্তমান প্রজন্মের মধ্যে বিভাজনের মনোভাব উসকে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে ।"
এদিকে প্রতিযোগিতার নির্দেশিকা অনুযায়ী, স্কুল বিভাগের প্রবন্ধের শব্দসীমা 3000 থেকে 4000 এবং উচ্চশিক্ষার বিভাগের ক্ষেত্রে 5000 থেকে 6000 শব্দ । বিদ্যালয় বিভাগের প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় পুরস্কার যথাক্রমে 50 হাজার, 35 হাজার ও 25 হাজার টাকা । কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় বিভাগে সেই অঙ্ক এক লক্ষ, 75 হাজার ও 50 হাজার টাকা । প্রবন্ধ জমা দেওয়ার শেষ তারিখ 15 নভেম্বর 2026 । বিজয়ীদের 26 জানুয়ারি 2027-এ লোকভবনের অনুষ্ঠানে পুরস্কৃত করার কথা রয়েছে ।
প্রতিযোগিতার বিষয়বস্তু নিয়েই আপত্তি তুলেছে এসইউসিআই । চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য বলেন, "1946 সালের কলকাতা গণহত্যা ছিল ইতিহাসের এক মর্মান্তিক অধ্যায় । সেই হিংসায় দুই সম্প্রদায়ের অসংখ্য সাধারণ মানুষ প্রাণ হারিয়েছিলেন । নারী ও শিশুরাও নৃশংসতার শিকার হয়েছিল ।" তাঁর দাবি, এই ঘটনা উদযাপন বা একপাক্ষিকভাবে উপস্থাপনের বিষয় নয়; বরং সাম্প্রদায়িক রাজনীতির পরিণতি হিসেবে ইতিহাস থেকে শিক্ষা নেওয়া প্রয়োজন ।
এসইউসিআই-এর অভিযোগ, প্রতিযোগিতার দ্বিতীয় বিভাগের বিষয়বস্তুর ঘটনাটিকে একটি নির্দিষ্ট রাজনৈতিক ও সভ্যতাগত ব্যাখ্যার মধ্যে সীমাবদ্ধ করছে । দলের মতে, দেশভাগ-পূর্ববর্তী রাজনৈতিক সংঘাত, দ্বি-জাতিতত্ত্ব, মুসলিম লিগের ভূমিকা এবং কংগ্রেস নেতৃত্বের সিদ্ধান্ত-সমস্ত ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট বিবেচনা করেই 1946 সালের ঘটনাকে বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন । কোনও একটি ব্যাখ্যাকে প্রাধান্য দিলে ইতিহাসের বহুমাত্রিকতা আড়ালে চলে যেতে পারে বলেও মনে করছে এসইউসিআই কমিউনিস্ট ।
চণ্ডীদাস আরও বলেন, "সরকারি উদ্যোগে স্কুল-কলেজের পড়ুয়াদের এমন বিষয়ে প্রবন্ধ লিখতে আহ্বান জানানোর আগে তার সম্ভাব্য সামাজিক প্রভাব বিবেচনা করা জরুরি ।" তাঁর আশঙ্কা, বিষয় নির্বাচনের এই ধরন সাম্প্রদায়িক বিভাজনের স্মৃতিকে নতুন করে উসকে দিতে পারে । তাই উদ্যোগটির তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে রাজ্যপালকে প্রতিযোগিতা আয়োজন থেকে সরে আসার দাবি জানিয়েছে এসইউসিআই ।
অন্যদিকে, লোকভবনের নির্দেশিকায় প্রতিযোগিতার উদ্দেশ্য হিসেবে পড়ুয়াদের মৌলিক চিন্তা, গবেষণা, তথ্যভিত্তিক বিশ্লেষণ ও লেখার দক্ষতা বৃদ্ধির কথা বলা হয়েছে । নির্দেশিকায় মৌলিক লেখা বাধ্যতামূলক এবং ChatGPT-সহ জেনারেটিভ এআই ব্যবহারে নিষেধাজ্ঞার কথাও উল্লেখ রয়েছে । ফলে একদিকে শিক্ষার্থীদের ইতিহাসচর্চা ও গবেষণার সুযোগ, অন্যদিকে সংবেদনশীল ঐতিহাসিক ঘটনাকে কীভাবে উপস্থাপন করা হচ্ছে, তা নিয়ে বিতর্ক তৈরি হয়েছে । এখন প্রশ্ন, ইতিহাসের এমন বেদনাদায়ক অধ্যায় নিয়ে প্রবন্ধ প্রতিযোগিতা কি নিরপেক্ষ ও বহুমাত্রিক ইতিহাসচর্চাকে উৎসাহিত করবে, নাকি বিষয়বস্তুর ভাষা নতুন করে রাজনৈতিক বিতর্কের জন্ম দেবে?