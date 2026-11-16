'কিছু শুনতে পাচ্ছি না', মন্ত্রী অশোকের নাম শুনে বধিরের অভিনয় শান্তনুর
Milan Utsav in Bangaon: রবিবার অনুষ্ঠান মঞ্চ থেকে নাম না-করে শান্তনু ঠাকুর স্থানীয় বিধায়ক তথা খাদ্যমন্ত্রী অশোক কীর্তনীয়ার উদ্দেশ্যে বিস্ফোরক বক্তব্য রাখেন।
Published : November 16, 2026 at 8:19 AM IST
বনগাঁ, 16 নভেম্বর: উত্তর 24 পরগনার রাজনীতিতে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শান্তনু ঠাকুরের সঙ্গে রাজ্যের খাদ্যমন্ত্রী অশোক কীর্তনীয়ার দ্বৈরথ আর নতুন কোনও বিষয় নয়। রবিবার রাতে সেই বিতর্কে নতুন মাত্রা যোগ করেছে শান্তনুর 'বধির' হওয়ার অভিনয়।
সাংবাদিকের খাদ্যমন্ত্রী অশোক সম্পর্কিত পরপর তিনবার প্রশ্নেও বিজেপি সাংসদ শান্তনু কিছু শুনতে পেলেন না যেন ! বারবার তিনি বলে গেলেন, 'অ্যাঁ, অ্যাঁ, অ্যাঁ, আমি কিছু শুনতে পাচ্ছি না।'
বনগাঁ শহরের নীলদর্পণ প্রেক্ষাগৃহে সাংসদ তথা কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শান্তনু মিলনমেলার আয়োজন করেছিলেন। ওই অনুষ্ঠানে বিজেপির বিভিন্ন স্তরের কর্মী-সমর্থকরা উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু অবাক করার মতো বিষয়, বনগাঁ উত্তরের বিধয়াক তথা খাদ্যমন্ত্রী অশোককে দেখা যায়নি। ছিলেন না দলের বনগাঁ সাংগঠনিক জেলার সভাপতি নৃপেন বিশ্বাসও। অনুষ্ঠান মঞ্চ থেকে নাম না-করে শান্তনু স্থানীয় বিধায়ক তথা খাদ্যমন্ত্রী অশোক কীর্তনীয়ার উদ্দেশ্যে বিস্ফোরক বক্তব্য রাখেন।
নতুন সরকার আসার পর বনগাঁয় কেউ কেউ বিভাজনের রাজনীতি করছেন বলে তিনি মঞ্চ থেকে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন। শান্তনু বলেছেন, "বনগাঁয় যাঁরা বিভাজনের রাজনীতি করছেন, তাঁদের সতর্ক করে দিয়ে যাচ্ছি, আমি বেঁচে থাকতে তা করতে দেব না। তাঁদের জেলে না-ঢুকিয়ে পদত্যাগ করব না।"
বনগাঁ শহরের নীলদর্পণ প্রেক্ষাগৃহটি বনগাঁ থানার পাশে অবস্থিত। সেখানকার বিধায়ক অশোক। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শান্তনু মিলনমেলার আয়োজক। সেখানে আবার গরহাজির স্থানীয় বিধায়ক অশোক। রাত পর্যন্ত বিজেপির বনগাঁ সাংগঠনিক জেলার সভাপতি নৃপেন বিশ্বাসেরও দেখা মেলেনি। অনুষ্ঠান শেষে শান্তনু সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন। সেখানে এক সাংবাদিক তাঁকে অশোক কীর্তনীয়ার অনুপস্থিতি নিয়ে প্রশ্ন করেন। ওই সাংবাদিক পরপর তিনবার অশোকের নাম ধরে তাঁর অনুপস্থিতির কারণ জানতে চান।
শান্তনুও তিনবার 'অ্যাঁ অ্যাঁ অ্যাঁ' করে শুনতে না-পাওয়ার ভান করেন। সবশেষে শান্তনু ওই সাংবাদিককে বলেন, "আমি কিছু শুনতে পাচ্ছি না।" রাতেই শান্তনুর বধির সাজার অভিনয়ের ভিডিয়ো সোশাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়েছে। সাংসদও তাঁর সোশাল মিডিয়া পেজে পোস্ট করেছেন সেটি ৷
জেলার রাজনীতিতে শান্তনু ও অশোক বিজেপির দুই প্রভাবশালী নেতা। শান্তনু ঠাকুরনগরের ঠাকুর পরিবারের সন্তান ৷ পাশাপাশি, তিনি মতুয়া মহাসংঘের সংঘাধিপতি। আবার অশোকও মতুয়াদের প্রতিনিধি হিসেবেই রাজ্যের মন্ত্রিসভায় জায়গা পেয়েছেন। বিজেপি সরকার গঠিত হওয়ার পর থেকেই শান্তনু ও অশোকের লড়াই প্রকাশ্যে চলে এসেছে। বিজেপির সংগঠন জেলায় কার্যত আড়াআড়ি দু'ভাগে ভাগ হয়ে গিয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী শান্তনু ও অশোকের দ্বন্দ্ব মেটানোর জন্য উদ্যোগী হয়েছেন। এক মাসের মধ্যে তিনি তিনবার বনগাঁয় সফর করেছেন। কিন্তু তাতে যে সেই বিরোধের অবসান হয়নি, রবিবার শান্তনুর অবস্থানে তা স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে।