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শিক্ষকের চেয়ারে বিজেপি নেতা, পাশে দাঁড়িয়ে মাস্টার ! বিতর্কে সাফাই পদ্ম শিবিরের

BJP Leader Teacher Chair Controversy: শিক্ষককে দাঁড় করিয়ে তাঁর চেয়ারে বসে পড়ুয়াদের বোঝাচ্ছেন বিজেপি নেতা । ভাতারের শুশুনদিঘি হৃষিকেশ পাবলিক স্কুলের ঘটনা এখন চর্চায় ৷

BJP LEADER SITS ON TEACHER CHAIR
স্কুলের ক্লাসরুম। সামনে একদল পড়ুয়া। তাঁদের উদ্দেশে চলছে দেশের ভবিষ্যৎ নিয়ে আলোচনা (সোশাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়া ভিডিয়ো থেকে স্ক্রিনশট)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : September 24, 2026 at 12:14 PM IST

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ভাতার, 24 সেপ্টেম্বর: স্কুলের ক্লাসরুম। সামনে একদল পড়ুয়া। তাঁদের উদ্দেশে চলছে দেশের ভবিষ্যৎ নিয়ে আলোচনা। বুধবারের সেই কর্মসূচির মাঝেই এমন একটি দৃশ্য সোশাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়েছে, যা ঘিরে তৈরি হয়েছে বিতর্ক। একটি চেয়ারে বসে বক্তব্য রাখছেন বিজেপি নেতা, আর তাঁর আশপাশে দাঁড়িয়ে রয়েছেন স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষিকারা। যদিও ভিডিয়োর সত্যতা যাচাই করেনি ইটিভি ভারত। এই মুহূর্তের ছবি ও ভিডিয়ো প্রকাশ্যে আসতেই রাজনৈতিক মহলে শুরু হয়েছে চাপানউতোর।

জানা যায়, গতকাল দুপুরে 'বিকশিত ভারত ভিশন 2047' কর্মসূচিকে সামনে রেখে স্কুলে পৌঁছন বিজেপির ভাতার বিধানসভা কেন্দ্রের কনভেনর সুব্রত গোস্বামী। পড়ুয়াদের সঙ্গে কথা বলার সময় তাঁকে শ্রেণিকক্ষের একটি চেয়ারে বসে থাকতে দেখা যায়। তাঁর পাশে দাঁড়িয়ে ছিলেন শিক্ষক-শিক্ষিকারা। এরপরই ওই দৃশ্যের ছবি সোশাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়ে ৷

বিতর্কে সাফাই পদ্ম শিবিরের (সোশাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়া ভিডিয়ো)

কেন্দ্রের 'বিকশিত ভারত 2047' ভাবনার মূল লক্ষ্য 2047 সালের মধ্যে ভারতকে একটি উন্নত রাষ্ট্র হিসেবে গড়ে তোলা। সেই লক্ষ্যকে সামনে রেখে স্কুল-কলেজের পড়ুয়া ও যুবসমাজকে যুক্ত করার জন্য বিভিন্ন কর্মসূচি নেওয়া হচ্ছে। শুশুনদিঘি উচ্চ বিদ্যালয়ের অনুষ্ঠানও ছিল সেই প্রচারেরই অংশ। তবে কর্মসূচির বক্তব্যের বদলে চেয়ারে বসা বিজেপি নেতার ছবি নিয়েই এখন বেশি আলোচনা।

BJP LEADER SITS ON TEACHER CHAIR
ভাতারের শুশুনদিঘি হৃষিকেশ পাবলিক স্কুল (সোশাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়া ভিডিয়ো থেকে স্ক্রিনশট)

ঘটনাকে কেন্দ্র করে সরব হয়েছে বিরোধীরা। সিপিএম নেতা দীপঙ্কর দে-র প্রশ্ন, স্কুলের স্বাভাবিক পঠনপাঠনের মধ্যে রাজনৈতিক কর্মসূচি ঢুকে পড়লে তার দায় কে নেবে ? তাঁর অভিযোগ, শিক্ষাক্ষেত্রেও রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তারের প্রবণতা তৈরি হয়েছে। তাঁর কথায়, "ছাত্রছাত্রীদের পঠনপাঠন ক্ষতিগ্রস্ত হল, তার দায় নেবে কে ? শিক্ষার জগতে দখলদারি শুরু হয়েছে ।"

অন্যদিকে, বিষয়টি নিয়ে বিজেপি নেতা সুব্রত গোস্বামীর বক্তব্য সম্পূর্ণ ভিন্ন। তাঁর দাবি, তিনি নিজের ইচ্ছায় শিক্ষকের চেয়ারে বসেননি। বরং উপস্থিত শিক্ষকরা তাঁকে অতিথি হিসেবে সম্মান জানিয়ে বসার জন্য অনুরোধ করেছিলেন। প্রথমে তিনি শিক্ষকদেরই চেয়ারে বসতে বলেছিলেন বলেও দাবি তাঁর। কিন্তু তাঁদের অনুরোধেই শেষ পর্যন্ত তিনি চেয়ারে বসেন।

BJP LEADER SITS ON TEACHER CHAIR
শিক্ষকের চেয়ারে বিজেপি নেতা, পাশে দাঁড়িয়ে মাস্টার (সোশাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়া ভিডিয়ো থেকে স্ক্রিনশট)

সুব্রত গোস্বামীর বক্তব্য, "আমি এধরনের আচরণে অভ্যস্ত নই। ওনাদের অনুরোধে বাধ্য হয়ে আমাকে বসতে হয়েছিল।" তাঁর আরও দাবি, সেখানে তিনজন শিক্ষক-শিক্ষিকা ছিলেন এবং প্রত্যেকের ক্ষেত্রেই বিষয়টি একই ছিল। ঘটনাটি নিয়ে কারও খারাপ লেগে থাকলে তিনি ক্ষমা চেয়েছেন বলেও জানান বিজেপি নেতা। তবে তাঁর বক্তব্য, "একটি ছবিকে সামনে রেখে পুরো ঘটনাকে অন্যভাবে তুলে ধরা হচ্ছে তাতে তিনি অসন্তুষ্ট। আসলে কী ঘটেছিল তা জানতে হলে তদন্ত করা হোক ।"

বিজেপির জেলা মুখপাত্র শান্তরূপ দে-ও পুরো ঘটনাকে অন্যভাবে দেখছেন। তাঁর দাবি, শিক্ষকদের অনুমতি নিয়েই কর্মসূচি হয়েছিল এবং কাউকে অসম্মান করার উদ্দেশ্য ছিল না। ফলে একটি শ্রেণিকক্ষের চেয়ারকে কেন্দ্র করে এখন মুখোমুখি দুই ব্যাখ্যা, একদিকে বিরোধীদের রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ ও শিষ্টাচার নিয়ে প্রশ্ন, অন্যদিকে বিজেপি নেতার দাবি, শিক্ষক-শিক্ষিকাদের অনুরোধেই তিনি ওই চেয়ারে বসেছিলেন।

TAGGED:

BHATAR SCHOOL CLASSROOM
শিক্ষকের চেয়ারে বিজেপি নেতা
BJP LEADER TEACHER CHAIR
BHATAR SCHOOL CONTROVERSY
BJP LEADER SITS ON TEACHER CHAIR

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