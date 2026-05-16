ETV Bharat / state

বিনয় তামাং-অনীত থাপাকে দেখলেই থুতু ছেটান: বিমল গুরুংয়ের মন্তব্যে শোরগোল পাহাড়ে

বিমল গুরুং পাহাড়বাসীর উদ্দেশে বার্তা দেন, ওদের যেখানেই দেখবেন, থুতু ছেটাবেন। তাঁর এই উস্কানিমূলক মন্তব্যে ব্যাপক শোরগোল পাহাড়ি রাজনৈতিক মহলে ৷

BIMAL GURUNG
বিমল গুরুং (ইটিভি ভারত)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : May 16, 2026 at 1:57 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

দার্জিলিং, 16 মে: পাহাড়ের রাজনীতিতে ফের উত্তেজনার পারদ চড়ল। গোর্খা জনমুক্তি মোর্চার সভাপতি বিমল গুরুং তীব্র আক্রমণ করলেন অনীত থাপা এবং বিনয় তামাংকে ৷ বিমল তাঁর দলের কর্মী-সমর্থক থেকে পাহাড়বাসীর উদ্দেশ্যে বলেন, "ওদের যেখানেই দেখবেন, থুতু ছেটাবেন। ওরা এটারই যোগ্য।" বিমলের এই চরম উস্কানিমূলক মন্তব্যকে কেন্দ্র করে পাহাড়ের রাজনৈতিকমহলে ব্যাপক শোরগোল ও তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে।

অনীত থাপা গোর্খাল্যান্ড টেরিটোরিয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের (জিটিএ) চিফ এক্সিকিউটিভ তথা ভারতীয় গোর্খা প্রজাতান্ত্রিক মোর্চা বা বিজিপিএমের নেতা ৷ এই ঘটনার তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে তিনি দাবি করেছেন, বিমলের এই ধরনের উস্কানিমূলক কথাবার্তা দ্রুত বন্ধ করা উচিত। এতে পাহাড়ে নতুন করে অশান্তি তৈরির হওয়ার পরিবেশ সৃষ্টি হচ্ছে। পাশাপাশি, তিনি এই মন্তব্যের বিরুদ্ধে আইনি পদক্ষেপ করারও সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। জিটিএ-র মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক শক্তিপ্রসাদ শর্মা বলেন, "বিমল গুরুংয়ের এই উস্কানিমূলক বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে দার্জিলিং সদর থানায় একটি আনুষ্ঠানিক অভিযোগ দায়ের করা হচ্ছে।"

BIMAL GURUNG
দার্জিলিংয়ের সিংমারির দলীয় কার্যালয়ে বিমল গুরুংয়ের বৈঠক (ইটিভি ভারত)

বিধানসভা ভোটে বিজেপির সঙ্গে জোট করে পাহাড়ে লড়াই করেছিল মোর্চা। দার্জিলিং আসনে বিমলের দলের যুব নেতা নমন রাইকে প্রার্থী করেছিল বিজেপি। নির্বাচনে জয়লাভের পর থেকেই বিমল গুরুং পাহাড়ে তাঁর হারানো জমি ফিরে পেতে মরিয়া হয়ে উঠেছেন। দলীয় সংগঠনকে চাঙ্গা করতে তিনি দিনরাত দার্জিলিং বিধানসভা এলাকা-সহ পাহাড়ের বিভিন্ন প্রান্তে চষে বেড়াচ্ছেন এবং জিটিএ-র দুর্নীতি নিয়ে সরব হয়েছেন। পাল্টা চাপ তৈরি করতে অনীত থাপাদের দলের পক্ষ থেকে একটি প্রতিনিধিদল শুক্রবার লালকুঠিতে গিয়ে বিমল গুরুংয়ের আমলের জিটিএ-র আয়-ব্যয়ের তদন্ত দাবি করেছে।

BIMAL GURUNG
দার্জিলিংয়ের সিংমারির দলীয় কার্যালয়ে বিমল গুরুংয়ের বৈঠকে হাজির রাজু বিস্তা (ইটিভি ভারত)

শুক্রবার রাতে দার্জিলিংয়ের সিংমারির দলীয় কার্যালয়ে বিমল গুরুং গোর্খাল্যান্ড পার্সোনেলের (জিএলপি) সদস্যদের সঙ্গে একটি বৈঠক করেন। দার্জিলিং আসনে নমন রাই জয়ী হওয়ায় জিএলপি-র তরফ থেকে দলের সভাপতি বিমলকে শুভেচ্ছা জানানো হয়। সেখানেই বক্তব্য রাখতে গিয়ে বিমল গুরুং দাবি করেন, 2017 সালের পর থেকে বিনয় তামাং এবং অনীত থাপা পাহাড়কে ধ্বংসের পথে নিয়ে যাচ্ছেন। অনীত এখনও জিটিএ-তে থেকে প্রচুর দুর্নীতি করছেন বলে অভিযোগ তুলে তিনি দলীয় কর্মীদের ওই বিতর্কিত 'থুতু ছেটানোর' নিদান দেন।

এদিকে এদিনই শিলিগুড়িতে দলের সাধারণ সম্পাদক রোশন গিরিকে সঙ্গে নিয়ে বিমল গুরুং, দার্জিলিংয়ের বিজেপি সাংসদ রাজু বিস্তার সঙ্গে একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক করেন। পাহাড় সমস্যার স্থায়ী রাজনৈতিক সমাধান খুঁজতে নতুন করে আলোচনা শুরু করা এবং আন্দোলনকালীন সময়ে নেতাদের বিরুদ্ধে হওয়া মামলাগুলি প্রত্যাহারের দাবি জানান বিমল।

বৈঠক শেষে রোশন গিরি বলেন, "ভোট প্রচারে এসে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ পাহাড়ে আন্দোলনের সময় নেতাদের বিরুদ্ধে রাজ্যের দায়ের করা মামলাগুলি প্রত্যাহারের কথা বলেছিলেন। এদিন সাংসদকে বিষয়টি দেখতে বলা হয়েছে। আমরা পাহাড়ের সমস্যার সমাধান করা নিয়ে নতুন করে আলোচনা শুরু করার দাবি জানিয়েছি।" সাংসদ রাজু বিস্তা এই বিষয়ে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের সঙ্গে আলোচনা করার আশ্বাস দিয়েছেন বলে মোর্চা সূত্রে জানা গিয়েছে।

TAGGED:

ANIT THAPA AND BINAY TAMANG
বিমল গুরুং
GORKHA JANMUKTI MORCHA
উস্কানিমূলক মন্তব্য
BIMAL GURUNG

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.