খাঁ খাঁ বিজয়া সম্মিলনী ! তালাবন্ধ পানিহাটি স্পোর্টিং ক্লাবের বাইরে দাঁড়িয়ে রত্না

খাঁ খাঁ বিজয়া সম্মিলনী ! তালাবন্ধ পানিহাটি স্পোর্টিং ক্লাবের বাইরে দাঁড়িয়ে রত্না
Panihati Sporting Club: ক্লাবসংলগ্ন মাঠে দাঁড়িয়ে ছোটদের মিষ্টি খাওয়ান তিনি । ঘটনাটি বিজেপি-র একাংশ আর তৃণমূলের মিলিত ষড়যন্ত্র বলে প্রাথমিকভাবে দাবি করেছেন বিধায়ক ।
Published : November 1, 2026 at 6:54 PM IST
পানিহাটি, 1 নভেম্বর: আগে থেকে ঠিক করে রাখা বিজয়া সম্মিলনীর অনুষ্ঠানে যোগ দিতে বিধায়ক ক্লাবে এলেন ৷ এসে দেখলেন, কেউ কোথাও নেই ৷ 127 বছরের পুরনো ক্লাবও তালাবন্ধ ৷ পানিহাটি স্পোর্টিং ক্লাবে আয়োজিত বিজয়া সম্মিলনীতে গিয়ে এমন নজিরবিহীন ঘটনারই সাক্ষী হতে হয়েছে বিজেপি বিধায়ক রত্না দেবনাথকে ৷
শেষ পর্যন্ত বন্ধ ক্লাবঘরের বাইরের মাঠে দাঁড়িয়েই বিজয়া সেরে ফিরতে হল তাঁকে । এই ঘটনা বিজেপি-র একাংশ আর তৃণমূলের মিলিত ষড়যন্ত্র বলে প্রাথমিকভাবে দাবি করেছেন বিধায়ক । আর এর পাশাপাশিই রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের একাংশের মত, এই ঘটনা ঘিরে পানিহাটি ও ব্যারাকপুর শিল্পাঞ্চলে বিজেপি-র গোষ্ঠিদ্বন্দ্ব আরও একবার প্রকাশ্যে চলে এল ৷
দুর্গাপুজো হয়ে যাওয়ার পর বিভিন্ন জায়গায় বিজয়া সম্মিলনী অনুষ্ঠিত হচ্ছে ৷ সেভাবেই পানিহাটি বিধানসভায় ঐতিহ্যবাহী পানিহাটি স্পোর্টিং ক্লাবে বিজয়া সম্মিলনীর ব্যবস্থা করেছিলেন বিধায়ক রত্না দেবনাথ এবং ক্লাবের অন্য সদস্যরা । কিন্তু অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়ে হতবাক বিধায়ক । এলাকার বিধায়ক বিজয়া সম্মিলনী করার জন্য উপস্থিত হয়েছেন, কিন্তু অনুপস্থিত ক্লাব কর্তৃপক্ষই !
শুধু তাই নয়, অনুষ্ঠানস্থলে গিয়ে দেখা যায় ক্লাবে তালা মারা রয়েছে আগে থেকেই । শেষে তালা মারা গেটের বাইরে মাঠে খেলতে আসা ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের সঙ্গে বিজয়ার সৌজন্য বিনিময় করেন রত্না দেবনাথ । ক্লাবে সেইসময় কোনও আলোও ছিল না বলে অভিযোগ ৷ ক্লাবে আগে যাঁরা খেলাধুলো করতেন, আশপাশের সেই সব মানুষজন এসে লাঠি দিয়ে গ্রিলের বাইরে থেকে লাইট জালানোর ব্যবস্থা করেন দাবি বিধায়কের ।
সূত্রের খবর, ক্লাবের সম্পাদক রাজর্ষি বল 30 অক্টোবর তাঁর পদত্যাগপত্র বিধায়কের কাছে পাঠিয়ে দেন । ফলে এই মুহূর্তে কোনও পরিচালন সমিতি নেই 127 বছর পার করে আসা এই ক্লাবে ।
ঐতিহ্যবাহী এই ক্লাব থেকে খেলা শিখে ভারতের জার্সি গায়ে অলিম্পিক ফুটবলে অংশ নিয়েছেন সনৎ শেঠ, ব্যোমকেশ বোসের মতো ফুটবলার। এই মাঠে খেলেই ফুটবলে দক্ষ হয়েছেন স্বরাজ ঘোষ, অমল দত্ত, নির্মল শেঠ, কল্যাণ চন্দের মতো ব্যক্তিত্বরা। যাঁরা শুধু পানিহাটির নয়, মুখ উজ্জ্বল করেছেন বাংলার তথা দেশেরও । শুধু ফুটবলার নয়, এই মাঠ উপহার দিয়েছে বহু অ্যাথলিট ও ক্রিকেটারও ।
তবে ক্লাবের ভিতরে ঢুকতে না পারলেও বিধায়ক অবশ্য দমে যাননি ৷ ক্লাবের বাইরে দাঁড়িয়েই মাঠে খেলতে আসা কচিকাঁচাদের মিষ্টি খাইয়ে বিজয়া সারেন তিনি । পরে ক্ষোভ উগড়ে দিয়ে রত্না দেবনাথ বলেন, "আজ বিজয়া সম্মিলনী হওয়ার কথা ছিল ক্লাবে ৷ সেইজন্যই এসেছিলাম ৷ কিন্তু এসে দেখলাম ক্লাব তালা বন্ধ । এমনকী অন্ধকার করে রাখা হয়েছে ভিতরেও ৷ বাইরে গ্রিলের ফাঁক দিয়ে লাঠি দিয়ে লাইট জ্বালানো হয়েছে ।"
তিনি বলেন, এই কাণ্ডের জন্য শুধু তৃণমূলের লোকজন নয়, দায়ী বিজেপির কিছু মানুষও ৷ তাঁর সাফ কথা, "তালা মেরে পানিহাটির উন্নয়ন বন্ধ করা যাবে না । কারণ আমার সঙ্গে আছেন মুখ্যমন্ত্রী ।"
পানিহাটির অবস্থা ধারাবাহিকভাবে তৃণমূল খারাপ করে রেখেছিল বলে অভিযোগ জানিয়ে রত্না দেবনাথ বলেন, "এই ক্লাব এবং ক্লাব সংলগ্ন মাঠ ঐতিহ্যবাহী ৷ সেই মাঠেরও অবস্থা খুব খারাপ । আমি প্রশাসনের দ্বারস্থ হব ৷ আগে জানলে প্রশাসনকে নিয়েই আসতাম। প্রশাসনের সহযোগিতায় এই ক্লাবের ভিতরে ঢুকব ৷ ক্লাব-সহ মাঠের উন্নয়ন করব । তবে আজ সবকিছু জানা সত্ত্বেও তালা মারার যে ঘটনা ঘটানো হয়েছে তার পিছনে শুধু তৃণমূল নয়, বিজেপির কিছু মানুষও ইন্ধন রয়েছে । এই ক্লাবের যারা কর্মকর্তা ছিলেন, তাঁরা আমাকে ডেকেছিলেন ৷ আর ক্লাবের যিনি সেক্রেটারি, তিনি গতকালই আমার কাছে গিয়ে ক্ষমতা হস্তান্তর করে এসেছেন। ফলে কেউ আমাকে হেনস্তা করেছে, তা নয় । আর এভাবে আমাকে আটকানো যাবে না, আমি ক্লাবে খেলতে আসা বাচ্চাদের সঙ্গে বাইরে দাঁড়িয়েই বিজয়া সেরেছি ।"
এই ঘটনা যখন ঘটে সেই সময়ে মাঠেই ছিলেন পানিহাটি স্পোর্টিং ক্লাবের বিদায়ী পরিচালন সমিতির সদস্য চিন্ময় মণ্ডল ৷ রাজ্যে বিজেপি ক্ষমতায় আসার পর দু'টি বড় অনুষ্ঠান হয়েছে এই মাঠে, সেই অনুষ্ঠানগুলিতেও তিনি ছিলেন । ক্লাব বন্ধ থাকার ঘটনা নিয়ে চিন্ময় বলেন, "আমার বাড়ি ক্লাবের সামনে ৷ তাই ক্লাবের সদস্য হিসেবে সমস্ত প্রোগ্রামেই আমাকে আসতে বলা হয় ৷ আমি আসি ৷ কিন্তু ক্লাব বন্ধ করে চাবি কোথায় রাখা হয়েছে, সেটা আমি জানি না । বিধায়ক রত্না দেবনাথ বারবারই আমাকে বলছিলেন, চাবি কোথায় আছে আমি জানি ৷ কিন্তু সত্যিই আমি জানি না ৷ আগে মাঠে অনুষ্ঠিত RSS-এর প্রোগ্রামেও আমি ছিলাম ৷ আমাকে বলা হয়েছিল থাকতে, তাই ছিলাম ।"
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