রবীন্দ্রনাথে হাত ধরে শত বছর প্রাচীন শান্তিনিকেতনী বাটিক, অথচ বেসরকারি সংস্থা জিআই ট্যাগ পাওয়ায় বিতর্ক

রবীন্দ্রনাথে হাত ধরে শত বছর প্রাচীন শান্তিনিকেতনী বাটিক, অথচ বেসরকারি সংস্থা জিআই ট্যাগ পাওয়ায় বিতর্ক
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের হাত ধরে শান্তিনিকেতনে বাটিক শিল্পের সূচনা ৷ 100 বছর ধরে আজও বিশ্বভারতীর কলাভবন ও শিল্পসদনে বাটিক শিল্পের চর্চা ও পঠন-পাঠন, রপ্তানি হচ্ছে ৷
Published : July 8, 2026 at 6:12 PM IST
বোলপুর, 8 জুলাই: আবারও একবার কেন্দ্রীয় বঞ্চনার শিকার পশ্চিমবঙ্গের একমাত্র কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় বিশ্বভারতী ৷ সদ্য শান্তিনিকেতনী বাটিক শিল্প জিআই ট্যাগ পেয়েছে ৷ কিন্তু, তা দেওয়া হয়েছে দু'টি বেসরকারি সংস্থাকে ৷ অথচ, 1927 সালে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের হাত ধরে 'ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ' বিশ্বভারতীতে এসেছিল বাটিক শিল্প। পরে প্রখ্যাত শিল্পী নন্দলাল বসু তত্ত্বাবধানে এই শিল্প অনেক বেশি সমৃদ্ধ হয়েছিল ৷
প্রায় 100 বছর ধরে বিশ্বভারতীর কলাভবন ও শিল্পসদনে বাটিক শিল্পের চর্চা, প্রশিক্ষণ, পঠন-পাঠন চলছে ৷ অথচ, কেন্দ্র সরকার দু'টি বেসরকারি সংস্থাকে 'শান্তিনিকেতনী বাটিক'-এর জিআই ট্যাগ দেওয়া হয়েছে ৷ এতে ইতিহাস বিকৃত করা হচ্ছে, এই মর্মে ইতিমধ্যেই সরব হয়েছেন বিশ্বভারতীর শিল্পসদনের অধ্যাপক আশিস ঘোষ ৷ তিনি বিশ্বভারতীর কর্মসচিবকে বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে দেখার জন্য চিঠিও লিখেছেন ৷
সদ্য রাজ্যের 12টি সামগ্রীকে জিওলজিক্যাল ইন্ডিকেশন (GI) ট্যাগ দিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার ৷ তাতে স্থান পেয়েছিল শান্তিনিকেতনী বাটিক শিল্প ও একতারা ৷ কিন্তু, যখন সরকার ওয়েবসাইটে নাম প্রকাশ হল, তাতে দেখা যাচ্ছে শান্তিনিকেতনী বাটিক শিল্পের দাবিদার বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রতিষ্ঠিত বিশ্বভারতী হওয়া সত্ত্বেও, জিআই ট্যাগ দেওয়া হল দু'টি বেসরকারি সংস্থাকে ৷ যা নিয়ে নিন্দার ঝড় উঠেছে ৷
কেন কেন্দ্রীয় বঞ্চনার শিকার রাজ্যের একমাত্র কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়, উঠছে প্রশ্ন ৷ তবে এই নিয়ে সরব হয়েছেন বিশ্বভারতীর শিল্পসদনের সহকারী অধ্যাপক শিল্পী আশিস ঘোষ ৷ তিনি ইতিমধ্যে বিশ্বভারতী কর্মসচিব বিকাশ মুখোপাধ্যায়কে চিঠি দিয়েছেন ৷ যাতে বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষ এই বিষয়টি সংশ্লিষ্ট কেন্দ্র সংস্থাকে জানিয়ে বেসরকারি সংস্থাকে দেওয়া জিআই ট্যাগ বাতিলের ব্যবস্থা করেন ৷ কেন্দ্রীয় সরকার তথ্য, ইতিহাস যাচাই করে ট্যাগ দিক, এমনই দাবি অধ্যাপকের ৷
অধ্যাপক বলেন, "প্রায় একশো বছর ধরে বিশ্বভারতীর কলাভবন ও শিল্পসদনে বাটিক শিল্পের চর্চা, পড়ানো, তৈরি করার কাজ হচ্ছে ৷ অথচ দেখা গেল দু'টি বেসরকারি সংস্থাকে জিআই ট্যাগ দিয়ে দেওয়া হল৷ এতে ইতিহাস বিকৃত হবে৷ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের হাত ধরে বাটিকের ঘরানা বিশ্বভারতীতে৷ অবিলম্বে এই ট্যাগ বাতিলের আবেদন করি৷ বিশ্বভারতীকে এই ট্যাগ দেওয়া হোক, বাকিরা সেই মত কাজ করুক কোন আপত্তি নেই৷ বিশ্বভারতীর সৃষ্টিকে অস্বীকার করে, অন্যকে জিআই ট্যাগ কেন্দ্রীয় সরকার কেন দেবে ৷ বেসরকারি সংস্থা ভুল তথ্য দিলে তা কেন্দ্র সরকার তা খতিয়ে দেখুক, ইতিহাস জানুক, এটাই চাই।"
প্রসঙ্গত, সুতির কাপড়ে গরম মোম ফেলে নক্সা তৈরি করাই হল বাটিক শিল্প ৷ কাপড়ের যে অংশে মোম থাকে সেখানে রঙ ধরে না ৷ এরপর কাপড়টি গরম জলে ডুবিয়ে মোম গলিয়ে তুলে ফেলা হয় ৷ নিদারুণ এক শৈল্পিক বিষয় ফুটে ওঠে ৷ বিশ্বভারতীর নন্দন আর্ট গ্যালারি প্রাক্তন কিউরেটর তথা শিল্পী সুশোভন অধিকারী জানান, 1921 সালে কবিপুত্র রথীন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্ত্রী প্রতিমা দেবী প্যারিসে গিয়েছিলেন, তখন বাটিক শিল্পের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ঘটেছিল ৷ সেখানে তিনি শিখেছিলেন এই শিল্পকর্ম ৷ কিন্তু, প্যারিসের বাটিক পদ্ধতি অনেক জটিল ছিল ৷ তাই শান্তিনিকেতনে এসে তা অন্যদের শেখাতে গেলে জটিলতার কারণে বিষয়টি জনপ্রিয় হয়নি ৷
পরে 1927 সালে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর জাভা গিয়েছিলেন। তাঁর সঙ্গে গিয়েছিলেন প্রখ্যাত শিল্পী সুরেন্দ্রনাথ কর, ধীরেন্দ্রকৃষ্ণ দেববর্মন ও ভাষাতত্ত্ববিদ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়। জাভায় বাটিক শিল্পের প্রতি আকৃষ্ট হন গুরুদেব ৷ সেখানে রাজ পরিবারের তরফে বাটিক শিল্পের বস্ত্র রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে উপহার স্বরূপ দেওয়া হয় ৷ এছাড়া, তাঁরা সকলেই স্বচক্ষে দেখেছিলেন রাজ পরিবারের মহিলারা কীভাবে বাটিক শিল্পের নক্সা করছেন ৷ শিল্প পদ্ধতি সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় বিস্তারিত লিখে নিয়ে এসেছিলেন। আর শিল্পী সুরেন্দ্রনাথ কর ও ধীরেন্দ্রকৃষ্ণ দেববর্মন ওখানে বসেই বাটিক শিল্প শিখেছিলেন। সেখানে গরম মোম একটা ফানেলের মধ্যদিয়ে কাপড়ে ফেলে নক্সা তৈরি করা হচ্ছিল ৷
সূদুর জাভা থেকে এই বাটিক শিল্প শান্তিনিকেতনের কলাভবনে প্রবেশ করার পর প্রখ্যাত শিল্পী নন্দলাল বসু ও তাঁর দুই কন্যা গৌরি ভঞ্জ ও যমুনা সেন নতুন রূপ দেন ৷ সঙ্গে ছিলেন প্রতিমা দেবীও ৷ এরই মাঝে কবি অমিয় চক্রবর্তীর স্ত্রী হৈমন্তী দেবী বাটিক শিল্পের ধরন-পদ্ধতি ওলন্দাজ ভাষা থেকে বাংলায় অনুবাদ করে দিয়েছিলেন ৷ সেটার উপর নন্দলাল বসুর তত্ত্বাবধানে এক অন্য ধরনের বাটিক শিল্পের উত্থান হয়েছিল। যা 'শান্তিনিকেতনী বাটিক' নামে খ্যাত ৷ নিপুণ অলঙ্করণের জন্য সারা বিশ্বে শান্তিনিকেতনী বাটিক সমাদৃত ৷ অথচ, সেই বিশ্বভারতী বঞ্চিত সরকারি স্বীকৃতি থেকে ৷
বিশ্বভারতীর নন্দন আর্ট গ্যালারির প্রাক্তন কিউরেটর শিল্পী সুশোভন অধিকারী বলেন, "শান্তিনিকেতনী ঘরানার বাটিক সম্পূর্ণ ভিন্ন ৷ যার সঙ্গে জাভা বাটিকের কোন মিল নেই ৷ শান্তিনিকেতনী বাটিক সারা বিশ্বে গ্রহণযোগ্য।"