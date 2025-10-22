ETV Bharat / state

বোলপুর থানায় 'শব্দদানব' ডিজে বাজিয়ে রাতভর উদ্দাম নৃত্য ! নিন্দার ঝড়

অভিযোগ, এই নাচ-গানের 'তাণ্ডব' চলেছে কমপক্ষে রাত 2টো পর্যন্ত । আর তার জেরে রীতিমতো নাজেহাল হতে হয়েছে থানার আশেপাশে থাকা পাড়ারগুলির বাসিন্দাদের ৷

Bolpur police station
ডিজে বাজিয়ে নাচ বোলপুর থানায় (নিজস্ব ছবি)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : October 22, 2025 at 7:39 PM IST

3 Min Read
বোলপুর, 22 অক্টোবর: 'শিব ঠাকুরের আপন দেশে আইনকানুন সর্বনেশে' ! কালীপুজো উপলক্ষে বোলপুর থানায় মধ্যরাত পর্যন্ত ডিজে বাজিয়ে চলল হুল্লোড় । আর এদিকে কালীপুজোয় শব্দবাজি ও শব্দদানব ডিজে নিয়ন্ত্রণ নিয়ে রাজ্যজুড়ে তৎপর প্রশাসন ও পরিবেশ কর্মীরা । খোদ বোলপুর থানায় এমন ঘটনা নিয়ে তাই নিন্দার ঝড় উঠেছে নানা মহলে ।

প্রশ্ন উঠছে, থানাতেই যদি রাতভর ডিজে বাজিয়ে গান-নাচ চলে, কে কাকে কী অভিযোগ করবে ? যেখানে পুলিশের শব্দবাজি, ডিজে প্রভৃতি নিয়ন্ত্রণ করার কথা, সেখানে থানায় রাতভর উদ্দাম নৃত্য চলে কীভাবে ? যদিও বীরভূম জেলা পুলিশ সুপার আমনদীপ সিং বলেন, "প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে থানাকে বলা হয়েছে ।"

বোলপুর থানায় 'শব্দদানব' ডিজে বাজিয়ে রাতভর উদ্দাম নৃত্য (নিজস্ব ভিডিয়ো)

গত কয়েক বছর ধরে পশ্চিমবঙ্গের প্রায় প্রতিটি থানাতেই ধুমধাম করে কালীপুজোর চল বেড়েছে ৷ বীরভূমেরও প্রতিটি থানাতেই কালীপুজো হয় ৷ পুজো উপলক্ষে থানাগুলি টুনি লাইট দিয়ে সাজিয়ে তোলা হয় ৷ পুজোর পর দিন থেকে বিশাল খাওয়া-দাওয়ার আয়োজন থাকে ৷ সেই মতো মঙ্গলবার বোলপুর থানায় কালীপুজো উপলক্ষে খাওয়া-দাওয়ার আয়োজন ছিল ৷ থানা চত্বরে একদিকে খাওয়া-দাওয়া চলছিল । অন্যদিকে, একটি মঞ্চ করা হয়েছিল সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের জন্য ৷ সন্ধ্যা থেকেই চলছিল গানের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ৷ কিন্তু, রাত গড়াতেই তা অন্য রূপ নেয় ৷

Bolpur police station
'শব্দদানব' ডিজে বাজিয়ে রাতভর উদ্দাম নৃত্য (নিজস্ব ছবি)

স্থানীয় ও উপস্থিত মানুষজনের সূত্রে জানা গিয়েছে, থানার মধ্যেই বড় বড় ছয় থেকে আটটি ডিজে বক্স বাজিয়ে চলছিল গান । আর মঞ্চে গান গাইছিলেন পুরুষ ও মহিলা কন্ঠশিল্পীরা ৷ নীচে চলছিল গানের তালে তালে উদ্দাম নৃত্য ৷ সেখানে পুলিশ কর্মীরা ছিলেন কি না তা অবশ্য চিহ্নিত করা যায়নি । কারণ সাদা পোশাকে ছিলেন সকলে । তবে তারা যে থানার সঙ্গে বিভিন্নভাবে যুক্ত, আর তার জন্যই আমন্ত্রিত হয়ে উপস্থিত হয়েছিলেন তা বলাই বাহুল্য ৷

Bolpur police station
রাত গড়াতেই অন্য রূপ নেয় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান (নিজস্ব ছবি)

অভিযোগ, আর এই নাচ-গানের 'তাণ্ডব' চলেছে কমপক্ষে রাত 2টো পর্যন্ত । আর তার জেরে রীতিমতো নাজেহাল হতে হয়েছে থানার আশেপাশে থাকা পাড়ারগুলির বাসিন্দাদের । কিন্তু, প্রবাদ বাক্য অনুযায়ী 'বাঘে ধান খেলে তাড়ায় কে'? তাই স্বাভাবিকভাবেই কেউ কোনও অভিযোগ করতে সাহস দেখায়নি ৷

Bolpur police station
বোলপুর থানা (নিজস্ব ছবি)

তবে সিপিআইএমের বীরভূম জেলা সম্পাদক গৌতম ঘোষ বলেন, "থানা হল সব জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে মানুষের জন্য ৷ সেখানে কালীপুজো এমন ধুম হয় কেন সেটাই প্রশ্নের ৷ তার উপর ডিজে বাজিয়ে হুল্লোড় । থানার কাজ হল শব্দ দূষণ নিয়ন্ত্রণ করা । সেই থানাই যদি শব্দ দূষণ করে, আইনশৃঙ্খলা কোথায় গিয়ে পৌঁছেছে ভাবুন ৷"

Bolpur police station
মঙ্গলবার বোলপুর থানায় ঘটে ঘটনা (নিজস্ব ছবি)

বিজেপির বোলপুর সাংগঠনিক জেলা সভাপতি শ্যামাপদ মণ্ডল বলেন, "আমরা সব সময় সনাতনী উৎসবের পাশে ৷ কিন্তু, থানায় থানায় পুজো হয় টাকা তোলার জন্য ৷ দেদার টাকা তুলে টাকার মহোৎসব করে ৷ ওদের থেকে কী আশা করবেন । রাতভর বড় বড় বক্স বাজিয়েছে ৷ সাধারণ কোনও মানুষ, পুজো প্যান্ডেল এগুলো করলে এতক্ষণে সব সিজ করে দিত, কেস করে দিত । রাজ্যে এখনও পুলিশই সব, ওদের দাদাগিরিই চলছে ।"

Bolpur police station
রাত 2টো পর্যন্ত চলে নাচ-গান (নিজস্ব ছবি)

প্রসঙ্গত, দীপাবলি আলোর উৎসব ৷ এই উৎসবে শব্দ দূষণ ও পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ করতে সক্রিয় ছিল পুলিশ ও প্রশাসন । দিকে দিকে বিভিন্ন বেআইনি শব্দবাজি কারখানায় হানা দিয়ে একাধিক বাজি বাজেয়াপ্ত করেছে রাজ্য পুলিশ । এমনকি, দূষণ রুখতে এবার কালীপুজোয় কন্ট্রোল রুম খুলে টোল ফি নম্বর চালু করেছিলেন পরিবেশকর্মীরা ৷ তাতেও ভালো সাড়া মিলেছে ৷ শব্দদানবের তাণ্ডবের বহু অভিযোগ জমা পড়েছে ৷ কিন্তু তারই মাঝে থানায় এহেন ডিজের তাণ্ডবের ছবি সামনে এল ৷

DANCE AT BOLPUR POLICE STATION
KALI PUJA
বোলপুর থানা
থানায় নাচ
BOLPUR POLICE STATION

