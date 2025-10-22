বোলপুর থানায় 'শব্দদানব' ডিজে বাজিয়ে রাতভর উদ্দাম নৃত্য ! নিন্দার ঝড়

বোলপুর থানায় 'শব্দদানব' ডিজে বাজিয়ে রাতভর উদ্দাম নৃত্য ! নিন্দার ঝড়
অভিযোগ, এই নাচ-গানের 'তাণ্ডব' চলেছে কমপক্ষে রাত 2টো পর্যন্ত । আর তার জেরে রীতিমতো নাজেহাল হতে হয়েছে থানার আশেপাশে থাকা পাড়ারগুলির বাসিন্দাদের ৷
Published : October 22, 2025 at 7:39 PM IST
বোলপুর, 22 অক্টোবর: 'শিব ঠাকুরের আপন দেশে আইনকানুন সর্বনেশে' ! কালীপুজো উপলক্ষে বোলপুর থানায় মধ্যরাত পর্যন্ত ডিজে বাজিয়ে চলল হুল্লোড় । আর এদিকে কালীপুজোয় শব্দবাজি ও শব্দদানব ডিজে নিয়ন্ত্রণ নিয়ে রাজ্যজুড়ে তৎপর প্রশাসন ও পরিবেশ কর্মীরা । খোদ বোলপুর থানায় এমন ঘটনা নিয়ে তাই নিন্দার ঝড় উঠেছে নানা মহলে ।
প্রশ্ন উঠছে, থানাতেই যদি রাতভর ডিজে বাজিয়ে গান-নাচ চলে, কে কাকে কী অভিযোগ করবে ? যেখানে পুলিশের শব্দবাজি, ডিজে প্রভৃতি নিয়ন্ত্রণ করার কথা, সেখানে থানায় রাতভর উদ্দাম নৃত্য চলে কীভাবে ? যদিও বীরভূম জেলা পুলিশ সুপার আমনদীপ সিং বলেন, "প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে থানাকে বলা হয়েছে ।"
গত কয়েক বছর ধরে পশ্চিমবঙ্গের প্রায় প্রতিটি থানাতেই ধুমধাম করে কালীপুজোর চল বেড়েছে ৷ বীরভূমেরও প্রতিটি থানাতেই কালীপুজো হয় ৷ পুজো উপলক্ষে থানাগুলি টুনি লাইট দিয়ে সাজিয়ে তোলা হয় ৷ পুজোর পর দিন থেকে বিশাল খাওয়া-দাওয়ার আয়োজন থাকে ৷ সেই মতো মঙ্গলবার বোলপুর থানায় কালীপুজো উপলক্ষে খাওয়া-দাওয়ার আয়োজন ছিল ৷ থানা চত্বরে একদিকে খাওয়া-দাওয়া চলছিল । অন্যদিকে, একটি মঞ্চ করা হয়েছিল সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের জন্য ৷ সন্ধ্যা থেকেই চলছিল গানের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ৷ কিন্তু, রাত গড়াতেই তা অন্য রূপ নেয় ৷
স্থানীয় ও উপস্থিত মানুষজনের সূত্রে জানা গিয়েছে, থানার মধ্যেই বড় বড় ছয় থেকে আটটি ডিজে বক্স বাজিয়ে চলছিল গান । আর মঞ্চে গান গাইছিলেন পুরুষ ও মহিলা কন্ঠশিল্পীরা ৷ নীচে চলছিল গানের তালে তালে উদ্দাম নৃত্য ৷ সেখানে পুলিশ কর্মীরা ছিলেন কি না তা অবশ্য চিহ্নিত করা যায়নি । কারণ সাদা পোশাকে ছিলেন সকলে । তবে তারা যে থানার সঙ্গে বিভিন্নভাবে যুক্ত, আর তার জন্যই আমন্ত্রিত হয়ে উপস্থিত হয়েছিলেন তা বলাই বাহুল্য ৷
তবে সিপিআইএমের বীরভূম জেলা সম্পাদক গৌতম ঘোষ বলেন, "থানা হল সব জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে মানুষের জন্য ৷ সেখানে কালীপুজো এমন ধুম হয় কেন সেটাই প্রশ্নের ৷ তার উপর ডিজে বাজিয়ে হুল্লোড় । থানার কাজ হল শব্দ দূষণ নিয়ন্ত্রণ করা । সেই থানাই যদি শব্দ দূষণ করে, আইনশৃঙ্খলা কোথায় গিয়ে পৌঁছেছে ভাবুন ৷"
বিজেপির বোলপুর সাংগঠনিক জেলা সভাপতি শ্যামাপদ মণ্ডল বলেন, "আমরা সব সময় সনাতনী উৎসবের পাশে ৷ কিন্তু, থানায় থানায় পুজো হয় টাকা তোলার জন্য ৷ দেদার টাকা তুলে টাকার মহোৎসব করে ৷ ওদের থেকে কী আশা করবেন । রাতভর বড় বড় বক্স বাজিয়েছে ৷ সাধারণ কোনও মানুষ, পুজো প্যান্ডেল এগুলো করলে এতক্ষণে সব সিজ করে দিত, কেস করে দিত । রাজ্যে এখনও পুলিশই সব, ওদের দাদাগিরিই চলছে ।"
প্রসঙ্গত, দীপাবলি আলোর উৎসব ৷ এই উৎসবে শব্দ দূষণ ও পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ করতে সক্রিয় ছিল পুলিশ ও প্রশাসন । দিকে দিকে বিভিন্ন বেআইনি শব্দবাজি কারখানায় হানা দিয়ে একাধিক বাজি বাজেয়াপ্ত করেছে রাজ্য পুলিশ । এমনকি, দূষণ রুখতে এবার কালীপুজোয় কন্ট্রোল রুম খুলে টোল ফি নম্বর চালু করেছিলেন পরিবেশকর্মীরা ৷ তাতেও ভালো সাড়া মিলেছে ৷ শব্দদানবের তাণ্ডবের বহু অভিযোগ জমা পড়েছে ৷ কিন্তু তারই মাঝে থানায় এহেন ডিজের তাণ্ডবের ছবি সামনে এল ৷