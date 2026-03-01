প্রথম বাঙালি বিশ্বকাপজয়ী ক্রিকেটার, চূড়ান্ত ভোটার তালিকায় 'বিচারাধীন' বঙ্গভূষণ রিচা

প্রথম বাঙালি বিশ্বকাপজয়ী ক্রিকেটার, চূড়ান্ত ভোটার তালিকায় 'বিচারাধীন' বঙ্গভূষণ রিচা
গত বছর দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে খেলে বিশ্বকাপ ছিনিয়ে এনেছে ভারতীয় মহিলা ক্রিকেট দল ৷ এই দলের অন্যতম সদস্য ছিলেন রিচা ঘোষ ৷
শিলিগুড়ি, 1 মার্চ: বিশ্বজয়ী ক্রিকেটারের নাম 'বিচারাধীন' ! ভারতের মহিলা দলের হয়ে আইসিসি বিশ্বকাপ ক্রিকেটে জয়ী হওয়া দলের অন্যতম সদস্য ছিলেন রিচা ঘোষ ৷ গতকাল প্রকাশিত চূড়ান্ত ভোটার তালিকায় তাঁর নামের উপর 'অ্যাডজুডিকেট' স্ট্যাম্প দেওয়া হয়েছে ৷ এমন ঘটনায় হতবাক প্রশাসনিক মহল ৷ এনিয়ে লড়াইয়ের বার্তা দিয়েছে তৃণমূল ৷
এই ঘটনায় ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেব ৷ পাশাপাশি, বিষয়টি জানা মাত্র রবিবার রিচার বাড়িতে যান 19 নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর মৌসুমী হাজরা ৷ রিচার মতো বিশ্বকাপ জয়ীর নাম তালিকায় না-থাকায় ক্ষোভ প্রকাশ করেন তিনি ৷
মৌসুমী বলেন, "রিচা শুধু রাজ্যের নয়, পুরো দেশের গর্ব ৷ তাঁর নাম বাদ পড়েছে ৷ এসআইআরের নামে ছেলেখেলা চলছে ৷ রিচার দিদিরও নাম বিচারাধীনের তালিকায় ৷ অথচ লোকসভা, পুরনিগম, বিধানসভায় ভোট দিয়েছে রিচার দিদি ৷ আমরা এর শেষ দেখে ছাড়ব ৷ সোমবার আমরা নির্বাচন কমিশনে কাছে যাব ৷" রিচার বাবা মানবেন্দ্র ঘোষ বলেন, "এসআইআরের সময় রিচা থাকতে পারেনি ৷ আমি নিয়ম মতো সমস্ত নথি গিয়ে জমা করে এসেছিলাম ৷ অথচ, আমার দু'মেয়ের নাম নেই ৷ এখন আবার আবেদন করব ৷"
গত বছরের সেপ্টেম্বর থেকে মহিলা ক্রিকেট দলের বিশ্বকাপ শুরু হয় ৷ এই দলের সদস্য ছিলেন বাংলার রিচা ঘোষ ৷ 2 নভেম্বর নবি মুম্বইয়ের ডিওয়াই প্যাটেল স্টেডিয়ামে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে ফাইনাল ম্যাচে জয়ী হয় ভারত ৷ বাংলা থেকে প্রথম মহিলা ক্রিকেটার হিসাবে রিচাই প্রথম বিশ্বকাপজয়ী ৷ তিনি রাজ্যে ফিরে আসার পর মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁকে বঙ্গভূষণ সম্মানে ভূষিত করেন ৷ সেই মঞ্চে হাজির ছিলেন বাংলার দুই ক্রিকেট তারকা ঝুলন গোস্বামী ও সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় ৷
এদিকে, ভারতের হয়ে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট ম্যাচে অংশ নেওয়া এই ক্রিকেটারের নাম ভোটার তালিকায় 'বিচারাধীন' থাকায় নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে ৷ গত বছরের 4 নভেম্বর পশ্চিমবঙ্গের ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সংশোধন এসআইআর প্রক্রিয়া শুরু হয় ৷ এই প্রক্রিয়ায় চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশিত হয়েছে গতকাল ৷ সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে কাদের নাম ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হবে, বা হবে না, চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন রাজ্যের বিচারকরা ৷
এই আবহে বাংলার বিশ্বকাপ জয়ী উইকেট কিপার-ব্যাটার রিচা ঘোষের নামে 'অ্যাডজুডিকেট' শ্রেণিতে রয়েছে ৷ তাঁর দিদি সোমশ্রী ঘোষের নামও বিচারাধীনদের তালিকায় রয়েছে ৷ খবরটি প্রকাশ্যে আসতেই ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে ক্রিকেটপ্রেমীদের মধ্যে ৷
মহিলা ক্রিকেট বিশ্বকাপ জয়ী রিচা ঘোষ বর্তমানে ব্যাঙ্গালোরে অনুশীলনে রয়েছেন ৷ এসআইআর প্রক্রিয়ার সময়ে থাকতে পারেননি ছিলেন রিচা ৷ নিয়মমতো তাঁর সমস্ত নথি নির্বাচন কমিশনের কাছে জমা দিয়েছিলেন রিচার বাবা মানবেন্দ্র ঘোষ ৷ কিন্তু শনিবার চূড়ান্ত তালিকা দেখে হতাশ হয়েছেন রিচার বাবা-মা ৷