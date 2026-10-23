দু'বছরের রেকর্ড ভেঙে পুজোর 6 দিনে 127 মৃত্যু ! জুনিয়র-সিনিয়র 'দ্বন্দ্বে' সরগরম উত্তরবঙ্গ মেডিক্যাল

দু'বছরের রেকর্ড ভেঙে পুজোর 6 দিনে 127 মৃত্যু ! জুনিয়র-সিনিয়র 'দ্বন্দ্বে' সরগরম উত্তরবঙ্গ মেডিক্যাল
North Bengal Medical College Hospital Patient Death: দুর্গাপুজোর সময় উত্তরবঙ্গ মেডিক্যালে রোগীর মৃত্যু নিয়ে বিতর্ক তৈরি হয়েছে ৷ শুভদীপ রায় নন্দীর প্রতিবেদন ৷
Published : October 23, 2026 at 2:34 PM IST
শিলিগুড়ি, 23 অক্টোবর: উৎসবের মুহূর্ত পার হওয়া মাত্র উত্তরবঙ্গ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল নিয়ে বিতর্ক ৷ গত 16 থেকে 21 অক্টোবরের মধ্যেশুধু পুজোর ছ'দিনে হাসপাতালে মোট 127 জন রোগীর মৃত্যু হয়েছে ৷ ওই ছ'দিনে মৃতদের মধ্যে রয়েছে 12টি শিশুও ৷ 24টি অস্বাভাবিক মৃত্যু নথিভুক্ত হয়েছে ৷ 2024 সালে মৃত্যুর সংখ্যা ছিল 77 জন ৷
পরের বছর 2025 সালে তা বেড়ে হয় 94 ৷ এবার একলাফে 127 জনে পৌঁছেছে । মৃতদের মধ্যে 70 শতাংশ মেডিসিন বিভাগের রোগী ছিলেন। এমনিতে গড়ে প্রতিদিন এই হাসপাতালে 15 জন রোগীর মৃত্যু হয়। পূজার সময় সেটা 20 বা তার বেশি হয়ে থাকে ৷ এই ঘটনা সারা উত্তরবঙ্গে উদ্বেগের সৃষ্টি করেছে ৷ এর আগে গত অগস্টে মালদা মেডিক্যাল কলেজে 89টি শিশুর মৃত্যুতে বিতর্ক তৈরি হয়েছিল ৷
হাসপাতাল সূত্রে খবর, এই বিপুল সংখ্যক মৃতদের মধ্যে আট রোগীকে চিকিৎসকদের দেখার বা ভর্তির সুযোগটুকুও না-দিয়ে জরুরি বিভাগে মৃত ঘোষণা করতে হয়েছিল ৷ বিগত বছরে পুজোর পাঁচ দিনে যেখানে মৃত্যুর সংখ্যা ছিল 77, এবছর তা একলাফে অনেকটাই বেড়ে যাওয়ায় স্বভাবত সরকারি পরিষেবার মান এবং চিকিৎসকদের উপস্থিতি নিয়ে নানা প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে ৷
উৎসবের মরশুমে হাসপাতালের স্বাস্থ্য পরিষেবা যাতে কোনওভাবে ব্যাহত না হয়, সে জন্য আগাম ডিউটি রোস্টার তৈরি করা হয়েছিল ৷ কিন্তু সেই সূচি মেনে আদতে ক'জন সিনিয়র চিকিৎসক হাসপাতালে উপস্থিত ছিলেন এবং ক'জন রোস্টার এড়িয়ে গিয়েছেন, তা নিয়ে চিকিৎসক মহলেই ক্ষোভ দানা বেঁধেছে ৷
ক্ষোভে ফেটে পড়েছেন জুনিয়র ডাক্তার হিরন্ময় ঘোষ ৷ তাঁর বক্তব্য, "উৎসবের দিনগুলিতে রোগীর চাপ কেমন হতে পারে, তা জেনেও কাজের পুরো দায়িত্ব জুনিয়রদের উপর চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল ৷ পুজোর ছুটির আগেই আমাদের উপর কড়া নির্দেশ জারি করে জানিয়ে দেওয়া হয়, নির্দিষ্ট রোস্টার অনুযায়ীই কাজ চালিয়ে যেতে হবে এবং কোনও অবস্থাতে ডিউটি অদলবদল করা যাবে না ৷"
উত্তরবঙ্গ মেডিক্যাল কলেজের জুনিয়র ডাক্তারের প্রশ্ন, "সিনিয়র চিকিৎসকদের ক্ষেত্রে এই কড়াকড়ি কতটা কার্যকর করা হয়েছিল ? উৎসবের দিনগুলিতে আশঙ্কাজনক রোগীরা যখন জরুরি বিভাগে ছটফট করেছেন, তখন পাশে অভিজ্ঞ সিনিয়র চিকিৎসকদের দেখা মেলা ভার হয়ে উঠেছিল ৷ পরিকাঠামো ও অভিজ্ঞতার এই ঘাটতির জন্য জুনিয়রদের একাই লড়তে হয়েছে, যার চরম মাশুল দিতে হয়েছে মুমূর্ষু রোগীদের ।"
এদিকে চিকিৎসা ব্যবস্থার গাফিলতি কিংবা সিনিয়রদের অনুপস্থিতির কারণে এই বিপুল মৃত্যুর অভিযোগ একবাক্যে উড়িয়ে দিয়েছেন হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ ৷ এই ঘটনাকে চিকিৎসাজনিত ব্যর্থতা হিসাবে মানতে একেবারেই নারাজ তারা ৷ এই বিষয়ে সুপার ডাঃ কৌশিক ঈশোর বলেন, "চিকিৎসায় অবহেলা কিংবা এবার রোগী মৃত্যুর ঘটনা অস্বাভাবিক বা নজিরবিহীন-এমন দাবি ভিত্তিহীন ও ভুল ৷ আমি প্রতিটি মৃত্যুর তথ্য ও নথি বিস্তারিত খতিয়ে দেখেছি ৷ মৃতদের অধিকাংশই উৎসবের দিনগুলিতে আশপাশের বিভিন্ন বেসরকারি হাসপাতাল ও নার্সিংহোম থেকে শেষ মুহূর্তে অত্যন্ত সঙ্কটাপন্ন অবস্থায় এখানে রেফার হয়ে এসেছিলেন ৷"
সুপারের আরও দাবি, "উৎসবের মরশুমে বিভিন্ন বেসরকারি নার্সিংহোম ও স্থানীয় সরকারি চিকিৎসা কেন্দ্রে চিকিৎসকদের পর্যাপ্ত উপস্থিতি ছিল না ৷ ফলে সেখানে ঝুঁকি না নিয়ে মুমূর্ষু রোগীদের উত্তরবঙ্গ মেডিক্যালে পাঠাবার হিড়িক পড়ে যায় ৷ বিশেষ করে মেডিসিন বিভাগে এই রেফার্ড রোগীর চাপ ছিল সর্বাধিক ৷ এমন বহু রোগী আমাদের কাছে এসেছেন, যাঁরা দীর্ঘদিন ধরে গুরুতর কিডনি ও লিভারের জটিল রোগে ভুগছিলেন বা গুরুতর স্ট্রোকে আক্রান্ত হয়েছিলেন ৷ তাঁদের শারীরিক অবস্থা এতটাই আশঙ্কাজনক ছিল যে বাঁচানো অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায় ৷ অথচ তাঁদের মধ্যে অনেক ক্ষেত্রেই এমন ছিল, যেখানে সংশ্লিষ্ট নার্সিংহোমেই চিকিৎসা চালিয়ে যাওয়ার সুযোগ ও পরিকাঠামো ছিল, কিন্তু তারা দায় এড়াতে মেডিক্যালে পাঠিয়ে দেয় ৷"
চিকিৎসকদের অনুপস্থিতির অভিযোগ প্রসঙ্গে সুপার বলেন, "ছুটির দিনগুলিতে চিকিৎসকদের গাফিলতির কথা সম্পূর্ণ অসত্য ৷ আমরা প্রত্যেকেই পুজোর দিনগুলিতে একজোট হয়ে হাসপাতালেই কাজ করেছি এবং পরিষেবায় কোনও খামতি বা ত্রুটি রাখা হয়নি ৷ এবার পুজোয় পথ দুর্ঘটনার সংখ্যা আগের চেয়ে তুলনামূলক কম ছিল, যা স্বস্তির বিষয় ৷ কিন্তু বিভিন্ন প্রান্ত থেকে শেষ মুহূর্তে আশঙ্কাজনক রোগী স্থানান্তরিত করে পাঠানোই এই মৃত্যুর গ্রাফ বৃদ্ধির একমাত্র মূল কারণ ৷"
এর পাশাপাশি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রোগীদের মানসিক শান্তির কথা ভেবে উৎসবের অভিজ্ঞতা দেওয়ার চেষ্টার কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, "উৎসবের দিনগুলিতে রোগীদের মুখে হাসি ফোটাতে আমরা বিশেষ খাবারের বন্দোবস্ত করেছিলাম ৷ অষ্টমীর দিন তাঁদের দেওয়া হয়েছিল খিচুড়ি, পায়েস, চাটনি ও পাঁপড় এবং দশমীর দিন ভাত, মুরগির মাংস ও চাটনির ব্যবস্থা রাখা হয়েছিল ৷"