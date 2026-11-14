এসএসসির ইন্টারভিউ প্যানেলেও 12 'দাগি', সামনে আসতেই প্রার্থীপদ বাতিল
SSC Interview Panel: 12 জনের মধ্যে চারজন 2016 সালের প্রথম এসএলএসটি এবং আটজন তৃতীয় আরএলএসটি নিয়োগ প্রক্রিয়ায় অযোগ্য হিসেবে চিহ্নিত হয়েছিলেন বলে জানা গিয়েছে ৷
Published : November 14, 2026 at 10:58 AM IST
কলকাতা, 14 নভেম্বর: নিয়োগ দুর্নীতির ছায়া যেন পিছু ছাড়ছে না স্কুল সার্ভিস কমিশনের । লিখিত পরীক্ষার ভিত্তিতে গ্রুপ 'সি' ও গ্রুপ 'ডি' শিক্ষাকর্মী নিয়োগের ইন্টারভিউ প্যানেল তৈরি হতেই সামনে এল নতুন বিতর্ক । প্যানেলে জায়গা করে নিয়েছিলেন 2016 সালের নিয়োগ প্রক্রিয়ায় অযোগ্য হিসেবে চিহ্নিত 12 জন প্রার্থী । বিষয়টি নজরে আসার পরই তাঁদের প্রার্থীপদ বাতিল করল এসএসসি ।
শুক্রবার পশ্চিমবঙ্গ কেন্দ্রীয় স্কুল সার্ভিস কমিশনের তরফে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে 2025 সালের গ্রুপ 'ডি' নিয়োগ প্রক্রিয়া থেকে ওই 12 জনের প্রার্থীপদ বাতিলের কথা জানানো হয়েছে । কমিশন সূত্রে খবর, ওই 12 জনের মধ্যে চারজন 2016 সালের প্রথম এসএলএসটি এবং আটজন তৃতীয় আরএলএসটি নিয়োগ প্রক্রিয়ায় অযোগ্য হিসেবে চিহ্নিত হয়েছিলেন । এঁদের কারও নাম ছিল 'দাগি' প্রার্থীদের তালিকায়, আবার কারও নাম ছিল সিবিআইয়ের চিহ্নিত ওএমআর শিটে গরমিলের তালিকায় ।
কমিশনের নির্দেশিকা অনুযায়ী, 2025 সালের শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী নিয়োগের কোনও প্রক্রিয়ার পরবর্তী ধাপেই তাঁরা আর অংশ নিতে পারবেন না । বাতিল হওয়া প্রার্থীদের তালিকায় রয়েছেন অলকেশ বর্মন, সাদ্দাম হোসেন, অনিন্দিতা মাইতি, অমিত মণ্ডল, মিলন দাস, অজয় বর্মন, মহম্মদ রশিদুল শেখ, অমল সরকার, মহম্মদ ফিরোজ আলম, সুমন আচার্য বৈষ্ণব, আরও এক সাদ্দাম হোসেন এবং শীলারানি মন্ত্রী । কিন্তু এই 12 জনের নাম সামনে আসতেই নতুন করে প্রশ্নের মুখে নিয়োগ প্রক্রিয়ার স্বচ্ছতা ।
শিক্ষক সংগঠনগুলির প্রশ্ন, 2016 সালের নিয়োগে অযোগ্য হিসেবে চিহ্নিত হওয়া সত্ত্বেও কীভাবে তাঁরা নতুন নিয়োগের লিখিত পরীক্ষায় বসার সুযোগ পেলেন? তাঁদের নামে অ্যাডমিট কার্ডই বা ইস্যু হল কীভাবে? ইন্টারভিউ প্যানেলে কি আরও কোনও দাগি প্রার্থী রয়েছেন ? কমিশনের এই পদক্ষেপের পরেও এমন একাধিক প্রশ্ন উঠছে । নিয়োগ প্রক্রিয়ার নজরদারি ও স্বচ্ছতা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে শিক্ষক সংগঠনগুলি ।
এর আগে কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশে এসএসসি 2016 সালের ওয়েটিং লিস্টে থাকা প্রার্থীদের একটি সম্পূর্ণ তালিকা প্রকাশ করে । তালিকায় এমন বহু নাম ছিল, যাঁদের ওএমআর শিটে অসঙ্গতির অভিযোগ রয়েছে এবং যাঁদের 'দাগি' হিসেবে চিহ্নিত করেছে তদন্তকারী সংস্থা সিবিআই । ওই তালিকা প্রকাশ্যে আসতেও ক্ষোভে ফেটে পড়েছিলেন চাকরিহারা 'যোগ্য' শিক্ষক-শিক্ষিকারা ।