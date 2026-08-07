2 লাখ টাকা 14 মাসে সুদে-আসলে 22 লক্ষ ! পুরসভার চেয়ারম্যান-ঘনিষ্ঠের সুদের কারবার ঘিরে তোলপাড়

2 লাখ টাকা 14 মাসে সুদে-আসলে 22 লক্ষ ! পুরসভার চেয়ারম্যান-ঘনিষ্ঠের সুদের কারবার ঘিরে তোলপাড়
মাসে 10 শতাংশ সুদে ঋণ ! ঋণ শোধের পরেও 22 লক্ষ টাকা দাবি, বাড়িতে হামলা ও প্রাণনাশের হুমকির অভিযোগ । পলাতক অভিযুক্তকে ঘিরে রাজনৈতিক চাপানউতোর।
Published : August 7, 2026 at 5:00 PM IST
মালদা, 7 অগস্ট: মালদা শহরে তৃণমূল-ঘনিষ্ঠ এক যুবককে ঘিরে চড়া সুদের কারবারের অভিযোগে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে । অভিযোগ, মাত্র 2 লক্ষ টাকা ঋণ দিয়ে মাসে 10 শতাংশ হারে সুদ আদায় করা হত । এমনকি ঋণ শোধ হয়ে যাওয়ার পরেও আসল, সুদ এবং জরিমানার অজুহাতে এক ঋণগ্রহীতার কাছে 22 লক্ষ টাকা দাবি করা হয়েছে । সেই দাবিতে রাজি না-হওয়ায় বাড়িতে হামলা, ভাঙচুর, অপহরণ এবং প্রাণনাশের হুমকির অভিযোগও উঠেছে । গোটা ঘটনায় ইংরেজবাজার থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের হয়েছে । পুলিশ জানিয়েছে, অভিযুক্ত বর্তমানে পলাতক এবং তাঁর খোঁজে তল্লাশি চলছে ।
অভিযুক্তের নাম অমরদীপ সাহা । তিনি মালদা শহরের বালুচর এলাকার বাসিন্দা এবং প্রাক্তন মন্ত্রী তথা ইংরেজবাজার পুরসভার চেয়ারম্যান কৃষ্ণেন্দুনারায়ণ চৌধুরীর ঘনিষ্ঠ বলেই পরিচিত । স্থানীয় সূত্রের দাবি, রাজনৈতিক প্রভাব খাটিয়েই তিনি দীর্ঘদিন ধরে সুদের কারবারের নামে 'অন্যায় জুলুম' চালিয়ে এসেছেন । তাঁর বিরুদ্ধে সরকারি জমি দখল করে রেস্তোরাঁ তৈরির অভিযোগও উঠেছে । প্রশাসনের তরফে ইতিমধ্যেই নোটিশ পাঠানো হলেও এখনও তার কোনও জবাব মেলেনি বলে জানা গিয়েছে ।
সবচেয়ে গুরুতর অভিযোগ এনেছেন বালুচরের বাসিন্দা মাম্পি ভৌমিক । তাঁর দাবি, প্রায় 14 মাস আগে এলাকার কয়েক জন মিলে অমরদীপের কাছ থেকে 2 লক্ষ টাকা ঋণ নিয়েছিলেন । চুক্তি অনুযায়ী মাসে 10 শতাংশ হারে সুদও দেওয়া হয়েছে । কয়েক মাসের মধ্যেই আসল-সহ সমস্ত টাকা শোধ করে দেওয়ার পরেও অভিযুক্ত 22 লক্ষ টাকা দাবি করেন । ঘটনার প্রতিবাদ জানালে লোকজন নিয়ে বাড়িতে চড়াও হয়ে ভাঙচুর, গালিগালাজ এবং প্রাণনাশের হুমকি দেওয়া হয় । এমনকি গভীর রাতে তাঁকে এবং তাঁর সন্তানদের বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল বলেও অভিযোগ ।
মাম্পির আরও দাবি, সেই সময়ে থানায় অভিযোগ জানাতে গেলেও পুলিশ অভিযোগ নিতে চায়নি । রাজনৈতিক প্রভাবের কারণেই অভিযুক্তের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি বলে তাঁর অভিযোগ । পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে পৌঁছয় যে পরিবার-সহ প্রায় সাত মাস ভাড়া বাড়িতে কাটাতে বাধ্য হন তিনি । সরকার পরিবর্তনের পর নতুন করে সাহস সঞ্চয় করে সম্প্রতি বাড়ি ফিরে আবার থানার দ্বারস্থ হয়েছেন ।
তবে সমস্ত অভিযোগ উড়িয়ে দিয়েছেন ইংরেজবাজার পুরসভার চেয়ারম্যান কৃষ্ণেন্দুনারায়ণ চৌধুরী । তাঁর দাবি, অমরদীপ সমাজসেবামূলক কাজের সঙ্গে যুক্ত এবং করোনা অতিমারির সময়ে বহু মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছিলেন । তাঁর কথায়, কারও কাছ থেকে ঋণ দেওয়া হলে তা আইন মেনেই স্ট্যাম্প পেপারে চুক্তি করে দেওয়া হয় । অমরদীপের বিরুদ্ধে পরিকল্পিতভাবে অপপ্রচার চালানো হচ্ছে বলেও দাবি করেছেন তিনি । একই সঙ্গে তিনি বলেন, অভিযোগ প্রমাণিত হলে নৈতিকভাবে অমরদীপের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করবেন ।
ঘটনাকে হাতিয়ার করে তৃণমূলকে নিশানা করেছে বিজেপি । দলের দক্ষিণ মালদা সাংগঠনিক জেলার সাধারণ সম্পাদক বিশ্বজিৎ রায়ের অভিযোগ, রাজনৈতিক ছত্রছায়াতেই অভিযুক্ত এতদিন বেপরোয়া হয়ে উঠেছিলেন । তাঁর দাবি, সরকার পরিবর্তনের পর সাধারণ মানুষ সাহস করে থানায় অভিযোগ জানাতে শুরু করেছেন । শুধু অমরদীপ নন, সমস্ত বেআইনি সুদের কারবারি ও তোলাবাজদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানিয়েছেন তিনি ।
জেলা পুলিশ সূত্রে জানানো হয়েছে, অমরদীপ সাহার বিরুদ্ধে একাধিক লিখিত অভিযোগ জমা পড়েছে । সব অভিযোগ খতিয়ে দেখে তদন্ত শুরু হয়েছে । অভিযুক্ত বর্তমানে পলাতক । তাঁকে গ্রেফতারের জন্য একাধিক জায়গায় তল্লাশি চালানো হচ্ছে । তদন্তকারীদের দাবি, দ্রুতই তাঁকে আইনের আওতায় আনা হবে ।