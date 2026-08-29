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গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান বাংলাদেশি ! অভিযোগ ঘিরে শোরগোল, অবৈধভাবে ভারতে এসেছেন ; বলল পুলিশ

পুলিশ সূত্রে খবর, বছর কুড়ি আগে অবৈধভাবে ভারতে প্রবেশ করেছিলেন পঞ্চায়েত প্রধান । বাংলাদেশের পর এ দেশে এসেও বিয়ে করেন তিনি ।

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গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান বাংলাদেশি (ফাইল চিত্র)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : August 29, 2026 at 8:00 PM IST

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মালদা, 24 অগস্ট: তৃণমূলের গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান বাংলাদেশর নাগরিক ! এমন অভিযোগে শোরগোল মালদায়। পঞ্চায়েতের এক কংগ্রেস সদস্যর অভিযোগ, অবৈধভাবে বাংলাদেশ থেকে প্রবেশ করে ভারতীয় নাগরিককে বিয়ে করে ভোটার কার্ডে নাম তুলেছেন প্রধান। এসআইআর প্রক্রিয়ায় এখনও তাঁর নাম বিবেচনাধীন।

এসআইআর প্রক্রিয়ায় নাম বাদ যাওয়ার বিষয়টি মানলেও বাংলাদেশি হওয়ার অভিযোগ ভিত্তিহীন বলে দাবি করেছেন প্রধান চেমারি বিবি। অভিযোগ খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলে জানিয়েছেন জেলার পুলিশ সুপার অনুপম সিং। তবে তিনি যে অবৈধভাবে বাংলাদেশে প্রবেশ করেছিলেন তা প্রাথমিক তদন্তে জানতে পেরেছে পুলিশ ।

Congree contro
তৃণমূলের পঞ্চায়েক প্রধান চেমানি বিবি (ইটিভি ভারত)

দাবির পাল্টা দাবি

মালদার কালিয়াচকের তিন নম্বর ব্লকের অধীনে গোলাপগঞ্জ গ্রাম পঞ্চায়েত। বর্তমানে ওই গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান চেমারি বিবি। কংগ্রেস সদস্য কৃষ্ণ মণ্ডল বলেন, “আমার কাছে প্রমাণ আছে চেমানি বিবি বাংলাদেশের নাগরিক। এসআইআরে ওঁর নাম বাদ গিয়েছে। অথচ তাঁকেই গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান করা হয়েছে। সমস্ত প্রমাণ সহ আমি বিডিও, এসডি ও পুলিশ সুপারের কাছে অভিযোগ জানিয়েছি। কিন্তু প্রশাসন কোনও উদ্যোগ নেয়নি। অনাস্থার পর গত 27 অগাস্ট প্রধান নির্বাচিত করা হয়েছে। উনি তৃণমূল থেকে জয়ী হয়েছিলেন। ওই মহিলার বাবার বাংলাদেশের নির্বাচনি কার্ড রয়েছে। সেখানে ওদের জমি জায়গাও রয়েছে। 2012-13 সালে অবৈধভাবে ভারতবর্ষে এসে এক ব্যক্তিকে বিয়ে করে ভোটার কার্ডে নাম তোলেন ওই মহিলা। কংগ্রেসের 6টি, তৃণমূলের 5টি, বিজেপির 3 টি এবং 2 নির্দল পঞ্চায়েত সদস্যের ভোটে উনি প্রধান নির্বাচিত হয়েছেন। আমি চাই, অবিলম্বে এনিয়ে প্রশাসন উপযুক্ত পদক্ষেপ নিক।”

Congree contro
কংগ্রেস সদস্যের অভিযোগ পত্র (ইটিভি ভারত)

চেমারি বিবির দাবি, "অভিযোগ পুরোপুরি ভিত্তিহীন। আমার নামে মিথ্যে অভিযোগ ছড়ানো হচ্ছে। কারণ, আমি প্রধান নির্বাচিত হয়েছি । আর উনি পঞ্চায়েত সদস্যদের সমর্থন পাননি বলে মিথ্যে অভিযোগ ছড়াচ্ছেন। আমার আধার কার্ড, প্যান কার্ড, ভোটার কার্ড, স্বাস্থ্যসাথী কার্ড, ওবিসি এবং বিয়ের শংসাপত্র-সহ একাধিক নথিপত্র রয়েছে। আমার পরিবারের সবাই এখানেই রয়েছে। গত বিধানসভা নির্বাচনে আমি ভোট দিতে পারিনি। নামের বানান বা অন্য কোনও কারণে আমার নাম ভোটার তালিকা থেকে বাদ গিয়েছে। হাইকোর্ট থেকে অর্ডার পাওয়ার কারণেই আমি প্রধান নির্বাচিত হতে পেরেছি।”

Congree contro
কংগ্রেস সদস্যের অভিযোগ পত্র (ইটিভি ভারত)

অবৈধভাবে ভারতে প্রবেশ

পুলিশ সুপার সিং বলেন, “গোলাপগঞ্জ গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্য চামেনি বিবির নাগরিকত্ব নিয়ে একটা প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। আমরা তদন্ত করেছি। ওঁর বাবার নাম রফিক। বিষয়টি নিয়ে উনি হাইকোর্টে আবেদন করেছেন। হাইকোর্ট এনিয়ে আমাদের থেকে রিপোর্ট চেয়েছে। আমরা সেই রিপোর্ট পাঠিয়েছি। হাইকোর্টের নির্দেশের পর পরবর্তী পদক্ষেপ নেওয়া হবে।"

পুলিশ সুপার আরও বলেন, "তদন্তে উঠে এসেছে চেমারি বিবির বাবা রফিক ভারতীয় ছিলেন। উনি 30-40 বছর আগে বাংলাদেশ চলে গিয়েছেন। ওখানেই উনি বিয়ে করেন। সেখানকার নাগরিকত্ব নেন। সেখানেই চার সন্তানের জন্ম হয়। চামেরি বিবিও তাঁদের মধ্যে একজন। 2006 সালে উনি অবৈধভাবে ভারতবর্ষে আসেন। চামেরি বিবি ওখানেও বিয়ে করেছিলেন। এখানে এসেও উনি আবার বিয়ে করেছেন। পরে ভোটার কার্ডে নামও উঠেছে। এর মধ্যে অনেক বিষয় রয়েছে। বিষয়টি নিয়ে আমরা ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করেছি।”

TAGGED:

MALDA CONTROVERSY
BENGAL POLITICAL EQUATION
POLITICAL CONTRO OVER NATIONALITY
গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান বাংলাদেশি
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