SIR শুনানির রসিদে কারচুপি ! তুমুল বিক্ষোভে উত্তাল বাদুড়িয়া

SIR প্রক্রিয়ার শুনানিতে রিসিভ কপিতে এইআরও-র স্বাক্ষর নিয়ে উত্তপ্ত হয়ে উঠল বাদুড়িয়া ৷ শুনানি প্রক্রিয়া বন্ধ করে দিলেন এলাকার লোকজন ৷

SIR Hearing Controversy in Baduria
এসআইআর শুনানিতে বাদুড়িয়ায় বিক্ষোভ (ইটিভি ভারত)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : January 29, 2026 at 6:47 PM IST

3 Min Read
বাদুড়িয়া, 29 জানুয়ারি: ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সংশোধন প্রক্রিয়া এসআইআরের শুনানির রসিদে কারচুপির অভিযোগ ! রিসিভ কপিতে এইআরও-র স্বাক্ষর কেটে সেই জায়গায় খাদ্য দফতরের স্ট‍্যাম্প মারার অভিযোগ উঠল উত্তর 24 পরগনার বাদুড়িয়া ৷ এই ঘটনা ঘিরে বৃহস্পতিবার উত্তাল হয়ে এলাকা ৷ ঘটনার জেরে শুরু হয় তুমুল বিক্ষোভ। বন্ধ হয়ে যায় এসআইআর শুনানি ৷

এই ঘটনায় ক্ষোভে ফেটে পড়েন শুনানিতে আসা এলাকাবাসী । শুরু হয় তুমুল বিক্ষোভ ৷ শুনানিতে নিযুক্ত সরকারি আধিকারিদের সঙ্গে তীব্র বাদানুবাদে জড়িয়ে পড়েন তাঁরা ৷ এই পরিস্থিতিতে এক সময়ে বন্ধ করে দিতে হয় শুনানি প্রক্রিয়া ৷ দীর্ঘক্ষণ শুনানি প্রক্রিয়া বন্ধ থাকায় শেষে পুলিশের মধ্যস্থতায় পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয় এবং ফের তা চালু হয় বলে খবর ৷ এনিয়ে প্রকাশ‍্যে কিছু না-বললেও ঘটনায় ওই এইআরও নিজের ভুল স্বীকার করে নিয়েছেন বলে প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে ৷ তবে পুরো ঘটনা খতিয়ে দেখার আশ্বাস দিয়েছেন বাদুড়িয়ার বিডিও ৷

রিসিভ কপিতে স্বাক্ষর নিয়ে গোলমাল (ইটিভি ভারত)

উত্তর 24 পরগনার বাদুড়িয়ার ঈশ্বরীগাছা গ্রামের কয়েকশো ভোটারকে শুনানিতে ডাকা হয়েছিল ৷ তাঁদের শুনানির কেন্দ্র ছিল ঈশ্বরীগাছা এফপি স্কুল ৷ প্রয়োজনীয় নথি নিয়ে নির্দিষ্ট সময়ে সকলেই হাজির হয় শুনানি কেন্দ্রে ৷ প্রথম দিকে সব ঠিকঠাকই চলছিল ৷ কিন্তু পরে অভিযোগ ওঠে, শুনানির পর রিসিভ কপিতে নিজের স্বাক্ষর করা স্ট‍্যাম্প পেন দিয়ে কেটে সেখানে খাদ্য দফতরের আধিকারিকের সিল মেরে দিচ্ছেন এইআরও (অ্যাসিস্ট্যান্ট ইলেক্টোরাল রেজিস্ট্রেশন অফিসার) ৷

শোরগোল পড়ে যায় স্কুলে ৷ পরিস্থিতি এতটাই উত্তপ্ত হয়ে ওঠে যে সাময়িকভাবে শুনানি প্রক্রিয়া বন্ধ করে দিতে বাধ‍্য হন ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সংশোধনের কাজে নিযুক্ত সরকারি আধিকারিকরা ৷ খবর পেয়ে স্থানীয় থানা থেকে পুলিশ কর্মীরা ঘটনাস্থলে ছুটে এলেও পরিস্থিতি সামাল দিতে গিয়ে যথেষ্ট বেগ পেতে হয় তাঁদের ৷ উত্তেজিত বাসিন্দারা শান্ত হলে ফের শুনানি প্রক্রিয়া চালু হয় সেখানে ৷

এই বিষয়ে মহম্মদ খইরাদ আলি গাজী নামে এক বাসিন্দা বলেন, "বাড়িতে স্ত্রী, সন্তান অসুস্থ ৷ তারপরও ভোর চারটে থেকে লাইনে দাঁড়িয়ে আছি ৷ এদিকে এইআরও নিজের স্বাক্ষর করা স্ট‍্যাম্প পেন দিয়ে কেটে রিসিভ কপিতে খাদ্য দফতরের আধিকারিকের স্ট‍্যাম্প মেরে দিচ্ছেন ৷ আমরা কি এখানে রেশনের খাদ‍্য সামগ্রী তুলতে এসেছি ?"

SIR Hearing Controversy in Baduria
রিসিভ কপিতে স্বাক্ষর নিয়ে গোলমাল (ইটিভি ভারত)

আরেক বাসিন্দা মহম্মদ বাবর আলি গাজী বলেন, "এইআরও স্ট‍্যাম্প না-মেরে খাদ্য দফতরের অফিসার স্ট‍্যাম্প মেরে দিচ্ছেন শুনানির রিসিভ কপিতে ৷ তাই আমরা শুনানি প্রক্রিয়া বন্ধ করে দিয়েছি ৷ এভাবে মানুষকে হয়রান করার কোনও মানে নেই ৷" এদিকে বিষয়টি নিয়ে বাদুড়িয়ার বিডিও পার্থ হাজরা বলেন, "কী ঘটেছে তা খতিয়ে না-দেখে কিছু বলতে পারব না ৷ যদি এরকম হয়ে থাকে, তা অবশ্যই খতিয়ে দেখা হবে ৷ এর বেশি কিছু বলা সম্ভব নয় ৷"

লজিক্যাল ডিসক্রিপেন্সিতে থাকা বহু ভোটারকে এসআইআর শুনানির নামে হয়রানির অভিযোগ উঠেছে ৷ সুপ্রিম কোর্ট নির্বাচন কমিশনকে নির্দেশ দেয়, লজিক্যাল ডিসক্রিপেন্সিতে থাকা ভোটারদের তালিকা প্রকাশ করতে হবে স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েতের অফিসে ৷ এছাড়া শুনানিতে ডেকে পাঠানো ব্যক্তিকে জমা দেওয়া নথির বদলে দিতে হবে রসিদ ৷ এই নির্দেশের পরেও রাজ‍্যের বহু জায়গায় রসিদ দেওয়া হচ্ছে না বলে অভিযোগ উঠেছে ৷ এই আবহে বাদুড়িয়া শুনানি কেন্দ্রে উঠল রসিদে কারচুপি করার মতো গুরুতর অভিযোগ ৷

