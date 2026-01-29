SIR শুনানির রসিদে কারচুপি ! তুমুল বিক্ষোভে উত্তাল বাদুড়িয়া

SIR শুনানির রসিদে কারচুপি ! তুমুল বিক্ষোভে উত্তাল বাদুড়িয়া
SIR প্রক্রিয়ার শুনানিতে রিসিভ কপিতে এইআরও-র স্বাক্ষর নিয়ে উত্তপ্ত হয়ে উঠল বাদুড়িয়া ৷ শুনানি প্রক্রিয়া বন্ধ করে দিলেন এলাকার লোকজন ৷
Published : January 29, 2026 at 6:47 PM IST
বাদুড়িয়া, 29 জানুয়ারি: ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সংশোধন প্রক্রিয়া এসআইআরের শুনানির রসিদে কারচুপির অভিযোগ ! রিসিভ কপিতে এইআরও-র স্বাক্ষর কেটে সেই জায়গায় খাদ্য দফতরের স্ট্যাম্প মারার অভিযোগ উঠল উত্তর 24 পরগনার বাদুড়িয়া ৷ এই ঘটনা ঘিরে বৃহস্পতিবার উত্তাল হয়ে এলাকা ৷ ঘটনার জেরে শুরু হয় তুমুল বিক্ষোভ। বন্ধ হয়ে যায় এসআইআর শুনানি ৷
এই ঘটনায় ক্ষোভে ফেটে পড়েন শুনানিতে আসা এলাকাবাসী । শুরু হয় তুমুল বিক্ষোভ ৷ শুনানিতে নিযুক্ত সরকারি আধিকারিদের সঙ্গে তীব্র বাদানুবাদে জড়িয়ে পড়েন তাঁরা ৷ এই পরিস্থিতিতে এক সময়ে বন্ধ করে দিতে হয় শুনানি প্রক্রিয়া ৷ দীর্ঘক্ষণ শুনানি প্রক্রিয়া বন্ধ থাকায় শেষে পুলিশের মধ্যস্থতায় পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয় এবং ফের তা চালু হয় বলে খবর ৷ এনিয়ে প্রকাশ্যে কিছু না-বললেও ঘটনায় ওই এইআরও নিজের ভুল স্বীকার করে নিয়েছেন বলে প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে ৷ তবে পুরো ঘটনা খতিয়ে দেখার আশ্বাস দিয়েছেন বাদুড়িয়ার বিডিও ৷
উত্তর 24 পরগনার বাদুড়িয়ার ঈশ্বরীগাছা গ্রামের কয়েকশো ভোটারকে শুনানিতে ডাকা হয়েছিল ৷ তাঁদের শুনানির কেন্দ্র ছিল ঈশ্বরীগাছা এফপি স্কুল ৷ প্রয়োজনীয় নথি নিয়ে নির্দিষ্ট সময়ে সকলেই হাজির হয় শুনানি কেন্দ্রে ৷ প্রথম দিকে সব ঠিকঠাকই চলছিল ৷ কিন্তু পরে অভিযোগ ওঠে, শুনানির পর রিসিভ কপিতে নিজের স্বাক্ষর করা স্ট্যাম্প পেন দিয়ে কেটে সেখানে খাদ্য দফতরের আধিকারিকের সিল মেরে দিচ্ছেন এইআরও (অ্যাসিস্ট্যান্ট ইলেক্টোরাল রেজিস্ট্রেশন অফিসার) ৷
শোরগোল পড়ে যায় স্কুলে ৷ পরিস্থিতি এতটাই উত্তপ্ত হয়ে ওঠে যে সাময়িকভাবে শুনানি প্রক্রিয়া বন্ধ করে দিতে বাধ্য হন ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সংশোধনের কাজে নিযুক্ত সরকারি আধিকারিকরা ৷ খবর পেয়ে স্থানীয় থানা থেকে পুলিশ কর্মীরা ঘটনাস্থলে ছুটে এলেও পরিস্থিতি সামাল দিতে গিয়ে যথেষ্ট বেগ পেতে হয় তাঁদের ৷ উত্তেজিত বাসিন্দারা শান্ত হলে ফের শুনানি প্রক্রিয়া চালু হয় সেখানে ৷
এই বিষয়ে মহম্মদ খইরাদ আলি গাজী নামে এক বাসিন্দা বলেন, "বাড়িতে স্ত্রী, সন্তান অসুস্থ ৷ তারপরও ভোর চারটে থেকে লাইনে দাঁড়িয়ে আছি ৷ এদিকে এইআরও নিজের স্বাক্ষর করা স্ট্যাম্প পেন দিয়ে কেটে রিসিভ কপিতে খাদ্য দফতরের আধিকারিকের স্ট্যাম্প মেরে দিচ্ছেন ৷ আমরা কি এখানে রেশনের খাদ্য সামগ্রী তুলতে এসেছি ?"
আরেক বাসিন্দা মহম্মদ বাবর আলি গাজী বলেন, "এইআরও স্ট্যাম্প না-মেরে খাদ্য দফতরের অফিসার স্ট্যাম্প মেরে দিচ্ছেন শুনানির রিসিভ কপিতে ৷ তাই আমরা শুনানি প্রক্রিয়া বন্ধ করে দিয়েছি ৷ এভাবে মানুষকে হয়রান করার কোনও মানে নেই ৷" এদিকে বিষয়টি নিয়ে বাদুড়িয়ার বিডিও পার্থ হাজরা বলেন, "কী ঘটেছে তা খতিয়ে না-দেখে কিছু বলতে পারব না ৷ যদি এরকম হয়ে থাকে, তা অবশ্যই খতিয়ে দেখা হবে ৷ এর বেশি কিছু বলা সম্ভব নয় ৷"
লজিক্যাল ডিসক্রিপেন্সিতে থাকা বহু ভোটারকে এসআইআর শুনানির নামে হয়রানির অভিযোগ উঠেছে ৷ সুপ্রিম কোর্ট নির্বাচন কমিশনকে নির্দেশ দেয়, লজিক্যাল ডিসক্রিপেন্সিতে থাকা ভোটারদের তালিকা প্রকাশ করতে হবে স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েতের অফিসে ৷ এছাড়া শুনানিতে ডেকে পাঠানো ব্যক্তিকে জমা দেওয়া নথির বদলে দিতে হবে রসিদ ৷ এই নির্দেশের পরেও রাজ্যের বহু জায়গায় রসিদ দেওয়া হচ্ছে না বলে অভিযোগ উঠেছে ৷ এই আবহে বাদুড়িয়া শুনানি কেন্দ্রে উঠল রসিদে কারচুপি করার মতো গুরুতর অভিযোগ ৷