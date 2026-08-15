তৃণমূল সরকার এত উদ্যম নিয়ে স্বাধীনতা দিবস পালন করেনি ! সরকারি কর্মচারীর মন্তব্যে বিতর্ক

তৃণমূল সরকার এত উদ্যম নিয়ে স্বাধীনতা দিবস পালন করেনি ! সরকারি কর্মচারীর মন্তব্যে বিতর্ক
স্বাধীনতা দিবস পালন নিয়ে বর্তমান বিজেপি ও পূর্বতন তৃণমূল সরকারের মধ্যে তুলনা টানলেন এক সরকারি আধিকারিক ৷ স্বভাবতই এমন মন্তব্যে বিতর্ক তৈরি হয়েছে ৷
Published : August 15, 2026 at 7:50 PM IST
মালদা, 15 অগস্ট: এলাকার বিজেপি নেতা-কর্মীদের সঙ্গে স্বাধীনতা দিবস পালনের সময় সরকারি আধিকারিকের বক্তব্য ঘিরে জেলার রাজনীতিতে আলোড়ন পড়ে গিয়েছে ৷ ওই আধিকারিক পরিষ্কার জানিয়েছেন, পূর্বতন তৃণমূল সরকারের আমলে এভাবে স্বাধীনতা দিবস কখনও পালন করা হয়নি ৷ রাজ্যে বিজেপি ক্ষমতায় আসার পর স্বাধীনতা দিবস উদ্যাপন এক অন্য মাত্রা পেয়েছে ৷ একজন সরকারি আধিকারিকের এহেন মন্তব্যে তীব্র প্রতিক্রিয়া জানিয়েছে তৃণমূল ৷ পরোক্ষে ওই সরকারি আধিকারিককে হুমকিও দিয়ে রেখেছেন তৃণমূল বিধায়ক ৷
সরকারি ওই আধিকারিকের নাম অরুণকুমার রায় ৷ তিনি হরিশ্চন্দ্রপুর 1 নম্বর ব্লকের ভূমি ও ভূমি সংস্কার দফতরে কর্মরত ৷ শনিবার হরিশ্চন্দ্রপুরের বিজেপি নেতা-কর্মীরা স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে বিশাল বাইক মিছিলের আয়োজন করেন ৷ সেই মিছিলে অংশ নেন অরুণকুমার ৷
তিনি বলেন, "15 অগস্ট আমাদের সবার দিন ৷ সবাই মিলে একসঙ্গে এই দিনটিকে পালন করব ৷ একসঙ্গে এই দিনটিকে পালন করার মাধ্যমে আমাদের একতা, ঐক্য, জাতীয়তাবোধ গড়ে ওঠে ৷ এভাবে স্বাধীনতা দিবস পালন এর আগে কখনও হয়নি বলেই শুনেছি ৷ কিন্তু বর্তমান সরকার এই বিষয়গুলিতে বেশি জোর দিচ্ছে ৷ আমারও মনে হয় এই বিষয়গুলিতে জোর দেওয়া উচিত ৷ আগের সরকার বিষয়গুলিকে এভাবে তুলে ধরেনি ৷ আমরা অন্তত সেটা দেখতে পাইনি ৷ মানুষের মধ্যে এই উদ্যম আমি এই সরকারের আমলেই দেখতে পাচ্ছি ৷”
বিজেপির উত্তর মালদা সাংগঠনিক জেলার যুবমোর্চার সভাপতি মনোজ দাস বলেন, "আগের সরকারের আমলে মানুষ কখনও স্বাধীনতা পায়নি ৷ সরকারি আধিকারিক কিংবা কর্মীরা স্বাধীনভাবে কিছু করতে পারতেন না ৷ বিজেপি সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর সারা রাজ্যে ছবিটা বদলে গিয়েছে ৷ সরকারি কর্মীরা এখন যে কোনও অনুষ্ঠান করতে পারছেন ৷ আগে মন চাইলেও তাঁরা কিছু করতে পারতেন না ৷ তাঁদের প্রতিটি পদক্ষেপে বাধা দেওয়া হত ৷ বিজেপি সরকার সেসব বাধা দূর করে দিয়েছে ৷ ওই সরকারি আধিকারিক সেকথাই বলছেন ৷”
হরিশ্চন্দ্রপুর 1 নম্বর ব্লক ভূমি ও ভূমি সংস্কার দফতরের পাশেই তৃণমূলের কার্যালয় ৷ এদিন সেখানে স্বাধীনতা দিবস পালন করেন এলাকার তৃণমূল বিধায়ক মতিবুর রহমান ৷ সরকারি আধিকারিক অরুণকুমারের মন্তব্যের প্রতিক্রিয়ায় তিনি বলেন, “স্বাধীনতা তৃণমূলের নয়, বিজেপিরও নয় ৷ এটা কোনও রাজনৈতিক দলের নয়, দেশের স্বাধীনতা দিবস ৷ ওই সরকারি আধিকারিক যা বলেছেন সেটা ভুল ৷ তৃণমূল আমলে স্বাধীনতা দিবস পালন করতে তাঁকে কে বারণ করেছিল ? দেশের স্বাধীনতা দিবস পালন করা উচিত ছিল তাঁর ৷ হয়তো তিনি তখন ঘুমিয়ে থাকতেন ৷ এখন বিজেপি সরকার ক্ষমতায় আসায় তিনি ঘুম থেকে জেগে উঠেছেন ৷ আর সবারই জেনে রাখা উচিত, যেমন দিন আসে, তেমন রাতও আসে ৷ ঘণ্টা, মাস, বছর ধরে সময় গড়ায় ৷ কোনও না কোনও দিন সবকিছুরই পরিবর্তন হবে ৷ এর বেশি আর কিছু বলব না ৷"