জগদ্ধাত্রী পুজোয় চন্দননগর স্ট্যান্ড সাজানো ঘিরে বিতর্ক, কালিমালিপ্ত করার দাবি বিধায়কের

জগদ্ধাত্রী পুজোয় চন্দননগর স্ট্যান্ড সাজানো ঘিরে বিতর্ক, কালিমালিপ্ত করার দাবি বিধায়কের
Chandannagar Jagaddhatri Puja: চন্দননগরের জগদ্ধাত্রী পুজোকে ইতিমধ্যেই রাজ্য উৎসব ঘোষণা করেছে রাজ্য সরকার। সেই মোতাবেক পাঁচ কোটি টাকাও বরাদ্দ করe হয়েছে ৷
Published : November 13, 2026 at 10:09 AM IST
চন্দননগর, 13 নভেম্বর: 'স্টেট ফেস্টিভ্যাল' হিসাবে ঘোষণা করা হয়েছে চন্দননগরের জগদ্ধাত্রী পুজোকে। সেই উপলক্ষে সেজে উঠেছে চন্দননগর স্ট্যান্ড-সহ গোটা শহর ৷ বিপ্লবীদের ছবি, হোর্ডিং ও আলো দিয়ে সাজিয়ে তোলা হয়েছে শহর। যদিও সেই বিপ্লবীদের ছবির পিছনে উল্টো তেরঙা পতাকা নিয়ে বিতর্ক তৈরি হয়েছিল।
সোশাল মিডিয়ায় বিতর্ক ছড়াতেই সেই ছবি পরিবর্তন করা হয়। যদিও এই বিতর্কে নাম না করে বামপন্থীদের আক্রমণ করেছেন চন্দননগরের বিধায়ক দীপাঞ্জন গুহ। চন্দননগরের আবেগ নিয়ে কালিমা লিপ্ত করা হয়েছে বলে দাবি বিধায়কের। যদিও বামেদের দাবি, চন্দননগরের জগদ্ধাত্রী ও বিপ্লবী কানাইলাল দত্ত তাঁদের আবেগ। যদিও সাধারণ মানুষ স্ট্যান্ডকে সাজানো নিয়ে উৎসাহী ও স্বাগত জানিয়েছে ৷
চন্দননগরের জগদ্ধাত্রী পুজোকে ইতিমধ্যেই রাজ্য উৎসব ঘোষণা করেছে রাজ্য সরকার। সেই মোতাবেক পাঁচ কোটি টাকাও বরাদ্দ করেছে ৷ চন্দননগরকে আলো দিয়ে সাজিয়ে তোলা হয়েছে সরকারের তরফে। চন্দননগর, মানকুন্ডু, ভদ্রেশ্বর স্টেশন রোড, চুঁচুড়ার খাদিনা মোড় থেকে তালডাঙ্গা চন্দননগর রেলওভার ব্রিজ আলো দিয়ে সাজানো হয়েছে।
কানাইলাল দত্ত, অরবিন্দ ঘোষ, রাসবিহারী বোস, মতিলাল রায়দের মত স্বাধীনতা সংগ্রামী যাঁদের সঙ্গে চন্দননগরের যোগ রয়েছে তাঁদের ছবি এবং সংক্ষিপ্ত ইতিহাসও হোর্ডিং-পোস্টারের মাধ্যমে তুলে ধরা হয়েছে।
আজ, শুক্রবারই চন্দননগরে জগদ্ধাত্রী পুজোর উদ্বোধন করতে যাচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ৷ তার আগে চন্দননগর স্ট্যান্ড রানিঘাট সাজিয়ে তোলা নিয়ে সমালোচনা শুরু হয়েছে সোশাল মিডিয়ায় ৷ বিপ্লবীদের পোস্টারে তেরঙা ছবিতে উপরে সবুজ রঙ ও নীচে গেরুয়া থাকায় চর্চা শুরু হতেই বদলে ফেলা হয় রং। স্ট্যান্ড জুড়ে লোহার পিলার ও কাপড় দিয়ে সুন্দর করে সাজানো হয়েছে। গাছে লাগানো হয়েছে আলো। বড় বড় এলসিডি রয়েছে।
চন্দননগরের বিধায়ক দীপাঞ্জন গুহ বলেন, "যারা সমালোচনা করে লিখছে, তাদের পরিবারের সঙ্গে আমি কথা বলেছি। তারা সবাই বলেছে, যারা লিখছে তারা ভুল করছে। প্রথমবার চন্দননগর স্ট্যান্ডকে এভাবে সাজিয়ে তোলা হয়েছে। এত বড় একটা প্রচেষ্টা প্রচেষ্টাকে যারা কালিমালিপ্ত করতে চাইছে, তারা চন্দননগরের আবেগকে নিয়ে খেলছে। চন্দননগরের স্বাধীনতা সংগ্রামীদের অপমান করছে। তারা যে আদর্শে বিশ্বাস করে সেটা এদেশের নয়। রাজনীতি করার চেষ্টা হয়েছে।"
দীপাঞ্জন যোগ করেন, "আমি দলের সবাইকে বলেছি মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে চন্দননগর জগদ্ধাত্রী পুজোকে আমরা রাজনীতি মুক্ত রাখব ৷ সেই কারণে এই সময় আমরা কোনও রকম রাজনীতি করতে চাই না। যদি কেউ করতে চায়, সেটা তাদের মানসিকতা। আমরা চন্দননগরের আবেগ নিয়ে কাউকে রাজনীতি করতে দেব না, আমরাও করব না। এটা প্রথমবার হয়েছে বিধায়ক তাঁর নিজের কোনও ছবি লাগাননি।"
অন্যদিকে, বিজেপির পাল্টা সিপিএম হুগলি জেলা কমিটির সদস্য ঐক্যতান দাশগুপ্ত বলেন, "চন্দননগরের জগদ্ধাত্রী চন্দননগরের স্ট্যান্ড এবং কানাইলাল আমাদের কাছে আবেগ। চন্দননগরে যা কিছু ভালো, তার সঙ্গে আমরা আছি। আমরাও এসব নিয়ে রাজনীতি চাই না।"
পাশাপাশি, চন্দননগরের বাসিন্দা প্রসূন পান বলেন, "এতদিন চন্দননগরে আছি, জগদ্ধাত্রী পুজোয় এ ধরনের জিনিস দেখিনি। স্ট্যান্ডকে আলো দিয়ে সাজানো, মনীষীদের ছবি দেওয়া এবং একটা আধ্যাত্মিকতার ছোঁয়া নিয়ে আসা হয়েছে।" আরও এক বাসিন্দা, অনিকেত উপাধ্যায় বলেন, "জগদ্ধাত্রী পুজোয় স্ট্যান্ড অন্ধকার থাকত। অসামাজিক কাজও হত এবারে পুরো আলো দিয়ে সাজানো হয়েছে।"