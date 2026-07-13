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লাহেক আলির মাথায় হেলমেট কেন ? নিরাপত্তা না 'বার্তা' ? জোর বিতর্ক বারুইপুরে

পুলিশের দাবি, সম্ভাব্য হামলা থেকে রক্ষা করতেই এই আয়োজন । সিপিএমের অভিযোগ, রাজনৈতিকভাবে হেয় প্রতিপন্ন করার উদ্দেশ্যেই এমন পরিস্থিতি তৈরি করা হয়েছে ।

Baruipur incident
হেলমেট পরিয়ে আদালতে হাজিরা (নিজস্ব চিত্র)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : July 13, 2026 at 8:44 PM IST

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বারুইপুর, 13 জুলাই: আদালতে পেশ করার আগে অভিযুক্তদের নিরাপত্তায় বিশেষ ব্যবস্থা নতুন নয় । কিন্তু বারুইপুরে নাবালিকাকে যৌন নির্যাতন ও খুনের ঘটনাকে কেন্দ্র করে অশান্তির মামলায় গ্রেফতার সিপিএম নেতা লাহেক আলিকে সোমবার যখন প্রিজন ভ্যান থেকে মাথায় কালো হেলমেট পরে নামতে দেখা গেল, তখনই সেই দৃশ্য ঘিরে শুরু হয়ে যায় রাজনৈতিক বিতর্ক । পুলিশের দাবি, সম্ভাব্য হামলা থেকে রক্ষা করতেই এই ব্যবস্থা । সিপিএমের অভিযোগ, রাজনৈতিকভাবে হেয় প্রতিপন্ন করতে এসব করা হয়েছে ।

রবিবার গভীর রাতে লাহেক আলিকে গ্রেফতার করে পুলিশ । সোমবার তাঁকে বারুইপুর আদালতে হাজির করা হয় । আদালত চত্বরে প্রিজন ভ্যান থেকে নামার সময় তাঁর মাথায় কালো হেলমেট দেখা যায় । মুহূর্তের মধ্যে সেই ছবি এবং ভিডিও ছড়িয়ে পড়ে সামাজিক মাধ্যমে । শুরু হয় নানা জল্পনা ।

লাহেক আলির মাথায় হেলমেট কেন ? নিরাপত্তা না 'বার্তা' ? জোর বিতর্ক বারুইপুরে (ইটিভি ভারত)

পুলিশ সূত্রের দাবি, আদালত চত্বরে উত্তেজনা তৈরি হওয়ার আশঙ্কা ছিল । তদন্তকারীদের কাছে খবর ছিল, উপস্থিত বিক্ষোভকারীদের কেউ ডিম, ইট বা অন্য কোনও বস্তু ছুড়ে মারতে পারেন । সেই সম্ভাবনা এড়াতেই সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে লাহেক আলিকে হেলমেট পরিয়ে আদালতে আনা হয় ।

তবে পুলিশ সূত্রেই জানা গিয়েছে, লাহেক আলি নিজে প্রথমে হেলমেট পরতে রাজি ছিলেন না । তাঁর বক্তব্য ছিল, বিশেষ নিরাপত্তার প্রয়োজন নেই । কিন্তু নিরাপত্তার প্রশ্নে কোনও ঝুঁকি নিতে চায়নি পুলিশ । শেষ পর্যন্ত হেলমেট পরিয়েই তাঁকে আদালতে নিয়ে যাওয়া হয় ।

ঘটনাটি সামনে আসতেই সরব হয়েছে সিপিএম। দলের একাংশের দাবি, কোনও হামলার আশঙ্কা থাকলে তা প্রতিরোধ করা পুলিশের দায়িত্ব । একজন রাজনৈতিক নেতাকে হেলমেট পরিয়ে আদালতে নিয়ে যাওয়ার মানে তাঁর ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ করার চেষ্টা । এই ঘটনার প্রতিবাদে বাম শিবিরে ক্ষোভও তৈরি হয়েছে ।

এদিকে পুলিশের দাবি, বারুইপুরে নাবালিকাকে যৌন নির্যাতন ও খুনের ঘটনার পর বিক্ষোভ, রাস্তা অবরোধ, ভাঙচুর, পুলিশের উপর হামলা এবং জনসম্পত্তি নষ্টের ঘটনায় তাঁর ভূমিকা ছিল । সেই মামলায় ভারতীয় ন্যায় সংহিতার (বিএনএস) 20টি ধারায় মামলা রুজু হয়েছে । অভিযোগের তালিকায় রয়েছে অপরাধমূলক ষড়যন্ত্র, সংগঠিত হিংসা, সরকারি কর্মীর কাজে বাধা, সরকারি সম্পত্তি নষ্ট, উস্কানি-সহ একাধিক গুরুতর ধারা । পাশাপাশি ভারতীয় রেল আইনেরও দুটি ধারায় মামলা করা হয়েছে । অন্যদিকে, এই গ্রেফতারিকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বলেই দাবি করেছে সিপিএম ।

সোমবার আদালতে লাহেক আলির পক্ষে সওয়াল করেন আইনজীবী তথা সিপিএম নেতা সায়ন বন্দ্যোপাধ্যায় । তাঁর দাবি, ভিডিও ফুটেজে দেখা যাচ্ছে লাহেক আলি পরিস্থিতি সামাল দিতে পুলিশকে সহযোগিতা করছেন । অথচ তাঁকেই মূল অভিযুক্ত করা হয়েছে । তাঁর অভিযোগ, এই মামলা পরিকল্পিত এবং রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত । এদিন লাহেক আলির জামিনের আবেদনও করা হয় । তবে শুনানি শেষে পুলিশের আর্জি মেনে বিচারক লাহেক আলিকে 8 দিনের পুলিশি হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছেন ৷

TAGGED:

LAHEK ALI ARREST
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লাহেক আলির মাথায় হেলমেট
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BARUIPUR INCIDENT

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