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নেতাজিকে নিয়ে বিতর্কিত মন্তব্য ! অনন্ত মহারাজের 'বঙ্গবিভূষণ' প্রত্যাহার রাজ্যের

'বঙ্গবিভূষণ' রাজ্য সরকারের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অসামরিক সম্মান । বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিশেষ অবদানের জন্য বিশিষ্ট ব্যক্তিদের এই সম্মান দেওয়া হয় ।

Netaji
মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ও অনন্ত মহারাজ (নিজস্ব চিত্র)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : August 13, 2026 at 6:28 PM IST

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কলকাতা, 13 অগস্ট: নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুকে নিয়ে বিতর্কিত মন্তব্যের জেরে বিজেপি সাংসদ অনন্ত মহারাজের 'বঙ্গবিভূষণ' সম্মান প্রত্যাহার করে নিল রাজ্য সরকার । বৃহস্পতিবার, 13 অগস্ট এই মর্মে সরকারি নির্দেশিকা জারি করেছে তথ্য ও সংস্কৃতি দফতর । নির্দেশিকায় জানানো হয়েছে, এ দিন থেকেই সম্মান প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত কার্যকর হচ্ছে ।

অনন্ত মহারাজ নামে পরিচিত বিজেপি সাংসদ নগেন্দ্র রায়কে চলতি বছরের 21 ফেব্রুয়ারি 'বঙ্গবিভূষণ' সম্মানে ভূষিত করেছিল রাজ্য সরকার । সমাজের প্রতি তাঁর বিশেষ অবদানের স্বীকৃতি হিসাবে রাজ্যের অন্যতম সর্বোচ্চ এই সম্মান দেওয়া হয়েছিল তাঁকে । কয়েক মাসের মধ্যেই সেই সম্মান প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত ঘিরে রাজনৈতিক মহলে চর্চা শুরু হয়েছে ।

Netaji
অনন্ত মহারাজের 'বঙ্গবিভূষণ' প্রত্যাহার রাজ্যের (নিজস্ব চিত্র)

সরকারি নির্দেশিকায় বলা হয়েছে, সম্মান দেওয়ার পরে কিছু নতুন পরিস্থিতি ও তথ্য সরকারের নজরে এসেছে । বিষয়গুলি পর্যালোচনা করে সরকার মনে করেছে, অনন্ত মহারাজের ক্ষেত্রে 'বঙ্গবিভূষণ' সম্মান বহাল রাখা এই পুরস্কারের মর্যাদা ও উদ্দেশ্যের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয় । সেই কারণেই সংশ্লিষ্ট নথিপত্র খতিয়ে দেখে সম্মান প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে ।

তথ্য ও সংস্কৃতি দফতরের স্পেশাল কমিশনার তথা ডিরেক্টর কালচার কৌশিক বসাকের স্বাক্ষর করা ওই নির্দেশিকায় আরও জানানো হয়েছে, সিদ্ধান্ত কার্যকর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সরকারি নথি এবং 'বঙ্গবিভূষণ' প্রাপকদের তালিকা থেকেও অনন্ত মহারাজের নাম বাদ দিতে হবে । পাশাপাশি এই সম্মানের সঙ্গে যুক্ত কোনও সরকারি সুযোগ-সুবিধা বা অধিকারও তিনি আর দাবি করতে পারবেন না ।

ঘটনার সূত্রপাত নেতাজিকে নিয়ে অনন্ত মহারাজের সাম্প্রতিক মন্তব্যকে ঘিরে । তাঁর মন্তব্য প্রকাশ্যে আসার পরেই তা নিয়ে রাজনৈতিক মহলে তীব্র প্রতিক্রিয়া শুরু হয় । শাসকদলের পাশাপাশি বিভিন্ন মহল থেকেও আপত্তি জানানো হয় । রাজ্যের পক্ষ থেকে অভিযোগ করা হয়, দেশনায়ক সুভাষচন্দ্র বসুকে অসম্মান করা হয়েছে ।

বুধবারই বিষয়টি নিয়ে প্রকাশ্যে কড়া অবস্থান নিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী । তিনি জানিয়েছিলেন, "আইনের ঊর্ধ্বে কেউ নন ।" তার পরের দিনই 'বঙ্গবিভূষণ' প্রত্যাহারের সরকারি নির্দেশিকা প্রকাশ্যে এল । ফলে মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্যের পরেই নবান্ন দ্রুত সিদ্ধান্ত নিল কি না, তা নিয়েও রাজনৈতিক মহলে আলোচনা শুরু হয়েছে ।

তবে সরকারের নির্দেশিকায় অনন্ত মহারাজের মন্তব্য বা কোনও নির্দিষ্ট বক্তব্যের উল্লেখ না করে মূলত 'নতুন পরিস্থিতি ও তথ্য' এবং তার পর্যালোচনার কথাই বলা হয়েছে । অর্থাৎ, সম্মান প্রত্যাহারের সরকারি কারণ হিসাবে পুরস্কারের মর্যাদা ও উদ্দেশ্যের সঙ্গে সামঞ্জস্য না থাকার বিষয়টিকেই সামনে রাখা হয়েছে ।

'বঙ্গবিভূষণ' রাজ্য সরকারের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অসামরিক সম্মান । বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিশেষ অবদানের জন্য বিশিষ্ট ব্যক্তিদের এই সম্মান দেওয়া হয় । ফলে কোনও প্রাপককে দেওয়া সম্মান পরে প্রত্যাহারের ঘটনা স্বাভাবিক ভাবেই তাৎপর্যপূর্ণ ।

অনন্ত মহারাজ বর্তমানে বিজেপির সাংসদ । ফলে বিজেপি শাসিত রাজ্যে তাঁর কাছ থেকে সম্মান প্রত্যাহারের ঘটনাও যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ বলেও মনে করা হচ্ছে ৷ তবে সরকারের বক্তব্যের সারকথা, যে কোনও ব্যক্তির রাজনৈতিক পরিচয় বা পদমর্যাদার ঊর্ধ্বে রয়েছে সম্মানের মর্যাদা ।

এই ঘটনায় রাজ্য সরকার কার্যত সেই বার্তাই দিতে চেয়েছে বলে প্রশাসনিক মহলের একাংশের মত । বিশেষ করে নেতাজির মতো জাতীয় ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্বকে নিয়ে বিতর্কিত মন্তব্যের পর 'বঙ্গবিভূষণ' প্রত্যাহার করে নবান্ন পুরস্কারের মর্যাদা রক্ষার অবস্থান নিয়েছে । এ ব্যাপারে অনন্ত মহারাজের প্রতিক্রিয়া জানতে তাঁর সঙ্গে ফোনে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও তাঁর বক্তব্য পাওয়া যায়নি । ফলে সম্মান প্রত্যাহারের সরকারি সিদ্ধান্ত নিয়ে তাঁর অবস্থান এখনও স্পষ্ট নয় ।

ফেব্রুয়ারিতে সম্মান, অগস্টে প্রত্যাহার ! মাত্র কয়েক মাসের ব্যবধানে বদলে গেল অনন্ত মহারাজের 'বঙ্গবিভূষণ' পরিচয় । নেতাজিকে ঘিরে বিতর্কের রাজনৈতিক আঁচের মধ্যেই এ বার সরকারি নথি থেকেও মুছে গেল তাঁর নাম ।

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ANANT MAHARAJ
NETAJI SUBHAS CHANDRA BOSE
STATE WITHDRAWS AWARD
অনন্তর বঙ্গবিভূষণ প্রত্যাহার
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