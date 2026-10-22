চোরবাগান মণ্ডপে বিতর্কিত ঘোষণা, কোষাধ্যক্ষ সঞ্জীব রাহাকে নদিয়া থেকে আটক
Chorbagan durga puja pandal: বিতর্কিত ঘোষণায় অভিযুক্ত চোরবাগান পুজো কমিটির কোষাধ্যক্ষ সেন্টুকে নদীয়া জেলা থেকে আটক করেছে কলকাতা পুলিশ ৷
Published : October 22, 2026 at 6:10 PM IST
কলকাতা, 22 অক্টোবর: প্যান্ডেলে মাইক্রোফোনে বিতর্কিত ঘোষণা করায় অভিযুক্ত চোরবাগান পুজোর কোষাধ্যক্ষ সঞ্জীব রাহা ওরফে সেন্টুকে নদীয়া জেলা থেকে আটক করেছে কলকাতা পুলিশের গুণ্ডা দমন শাখা। বৃহস্পতিবার এমনটাই জানিয়েছেন কলকাতা পুলিশের অতিরিক্ত নগরপাল (গোয়েন্দা) কুণাল আগরওয়াল।
বর্তমানে তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে বলে পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে। দুর্গাপুজোয় সপ্তমীতে চোরবাগান সর্বজনীন দুর্গোৎসবের মণ্ডপে একটি ঘোষণাকে কেন্দ্র করে তীব্র বিতর্ক তৈরি হয়। অভিযোগ ওঠে, মাইক বা অডিয়ো অ্যানাউন্সমেন্টের মাধ্যমে এমন কিছু মন্তব্য করা হয়েছিল যা দর্শনার্থীদের মধ্যে উত্তেজনার সৃষ্টি করে। তার জেরেই হুড়োহুড়ি হওয়ায় পদপিষ্ট হয়ে 19 জনের মৃত্যু হয়েছে ৷ এই ঘটনার ভিডিয়ো বা খবর ছড়িয়ে পড়ার পরই বিষয়টি প্রশাসনের নজরে আসে।
ঘটনার পরই নড়েচড়ে বসে কলকাতা পুলিশ। গুণ্ডা দমন শাখা এই ঘটনার তদন্তভার হাতে নেয় এবং অভিযুক্তের খোঁজ শুরু করে। অবশেষে গোপন সূত্রে খবর পেয়ে নদিয়া জেলা থেকে সঞ্জীব রাহা ওরফে সেন্টুকে আটক করা হয়। তাঁকে কলকাতায় নিয়ে এসে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। এই ঘটনায় আর কারা জড়িত ছিলেন বা পুরো ঘটনার নেপথ্যে ঠিক কী উদ্দেশ্য ছিল, তা খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা। পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদ এবং তদন্তের পর পরবর্তী আইনি পদক্ষেপ করা হবে ৷
চোরবাগান বিপর্যয়কে কেন্দ্র করে রাজ্য রাজনীতি ও প্রশাসনিক মহলে চাপানউতোর অব্যাহত। ঘটনার আকস্মিকতা ও তীব্রতা বিবেচনা করে এবার তদন্তের গতিপ্রকৃতি আরও জোরদার করেছে প্রশাসন। বৃহস্পতিবার বিপর্যয়স্থল পরিদর্শনে যান ফরেনসিক বিশেষজ্ঞ এবং কলকাতা পুলিশের উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা। বিশেষ এই দলে উপস্থিত ছিলেন গোয়েন্দা বিভাগ (ডিডি)-এর পদস্থ কর্তারা এবং হোমিসাইড শাখার তদন্তকারী আধিকারিকরা। হাইকোর্টের নির্দেশ অনুযায়ী ইতিমধ্যে 6 জনের তদন্তকারী দল (SIT) গঠন করা হয়েছে, যার নেতৃত্ব দিচ্ছেন অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি অনিন্দিতা রায় সরস্বতী।