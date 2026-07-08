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বকেয়া কোটি কোটি টাকা চেয়ে কন্ট্রাক্টররা হাজির কর্পোরেশনে, মেটানোর দাবি সংগঠনের

বুধবার কলকাতা পুরনিগমের ডিজি (লাইটিং)-এর সঙ্গে দেখা করেন কলকাতা মিউনিসিপাল কর্পোরেশন এনলিস্টেড কন্ট্রাক্টার্স সোশাল ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের 400 জন কন্ট্রাক্টর ৷

Kolkata Municipal Corporation
কন্ট্রাক্টররা হাজির কর্পোরেশনে (নিজস্ব ছবি)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : July 8, 2026 at 10:10 PM IST

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কলকাতা, 8 জুলাই: বিগত তিন বছর ধরে সম্পূর্ণ বন্ধ বিলের টাকা দেওয়া। কেউ পান কয়েক কোটি, কেউ কয়েক লাখ। বুধবার কলকাতা পুরনিগমের ডিজি (লাইটিং)-এর সঙ্গে দেখা করে সেই বকেয়া মেটানোর দাবি করেন 400 জনের বেশি ইলেট্রিকাল কাজের কন্ট্রাক্টর। কলকাতা মিউনিসিপাল কর্পোরেশন এনলিস্টেড কন্ট্রাক্টার্স সোশাল ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের তরফেই ওই 400 জন কন্ট্রাক্টর এদিন দেখা করেন৷

কন্ট্রাক্টরদের অভিযোগ, তিন বছর হতে চলল তাঁরা বকেয়া টাকা পাচ্ছেন না। কিন্তু কাজ তাঁদের করে যেতে হচ্ছে। উন্নয়নমূলক কাজ প্রায় বন্ধ এখন। তবে রক্ষণাবেক্ষণের কাজ তাঁদের করতে হচ্ছে। নতুন টেন্ডারে অংশ নেওয়ার যেটুকু টাকা জমা দিতে হয়, সেই টাকাও এখন আর হাতে থাকছে না। বিপুল টাকা বকেয়া। মেটানোর কোনও উদ্য়োগ নেই।

Kolkata Municipal Corporation
কন্ট্রাক্টররা হাজির কর্পোরেশনে (নিজস্ব ছবি)

এদিন কলকাতা কর্পোরেশনের মূল ভবনে আলোক বিভাগের ডিজির সঙ্গে দেখা করে তাঁরা এই অভিযোগগুলিই জানান। দীর্ঘ আলোচনা হয়। তবে তেমন কোনও সমাধান সূত্র মেলেনি। আলোচনার পর কার্যত হতাশ ঠিকাদাররা রীতিমতো ক্ষোভ প্রকাশ করেন।

সংগঠনের সম্পাদক আশিস চক্রবর্তী বলেন, ‘‘আমাদের সমস্ত বিল পেমেন্ট বন্ধ আছে। তবে আমরা কাজ করে যাচ্ছি। আমরা ডিজির থেকে জানতে চাইলাম একটা আশ্বাস দিন কবে টাকা মেটানো হবে। আমাদের অবস্থা খারাপ। সংসার চালাতে হয়। ছেলে মেয়ে আছে। ডিজি বলেন আমি উচ্চতর কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বলে জানাব। এখন আমরা কাজ করছি আমাদের বিল জমাই নেওয়া হচ্ছে না। প্রায় কমবেশি তিন বছর পেমেন্ট আটকে। ইলেক্ট্রিকাল ঠিকাদার প্রায় 400 জন।’’

Kolkata Municipal Corporation
কলকাতা পুরনিগমের ইলেক্ট্রিক্যাল কন্ট্রোল রুম (নিজস্ব ছবি)

তিনি আরও বলেন, ‘‘বিপুল টাকা বকেয়া। ডিজি জানালেন আমরা ফের আলোচনা করব। আমরা কমিশনারকে চিঠি দিয়েছি, জয়েন্ট কমিশনারকে চিঠি দিয়েছি৷ কেউ ডাকেনি। আমরা প্রশাসকের সঙ্গে বসে আশ্বস্ত হতে চাইছি৷ ম্যাডাম বলুক, নির্দিষ্ট একটা সময় ঠিক করে দিন আশ্বাস দিন বকেয়া মিটবে বলে। ওঁর সঙ্গে বসা দরকার। নগরোন্নয়ন দফতর যে নির্দেশিকা দিয়েছিল সেটা 10 জুন পর্যন্ত ছিল। টাকা না দেওয়ায় সেই তারিখ অতিক্রান্ত। আমরা কিছুই জানতে পারছি না। প্রশাসক আশ্বাস দিক৷ সেদিকে তাকিয়ে রয়েছি।’’

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কর্পোরেশন
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