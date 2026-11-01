রাতে বাড়িতে ঢুকে তাণ্ডব ! ভাঙড়ে ভাঙচুর-লুটপাট-বোমাবাজির অভিযুক্ত তৃণমূল ঘনিষ্ঠ কন্ট্রাক্টর
Bhangar Vandalisation: রাতে বাড়িতে ঢুকে হামলা চালানোর অভিযোগ উঠল তৃণমূল ঘনিষ্ঠ কন্ট্রাক্টরের বিরুদ্ধে । ভাঙড়ে ভাঙচুর, লুটপাট, বোমাবাজির অভিযোগ ।
Published : November 1, 2026 at 4:50 PM IST
ভাঙড়, 1 নভেম্বর: রাতের অন্ধকারে দলবল নিয়ে বাড়িতে ঢুকে হামলা চালানোর অভিযোগ উঠল তৃণমূল ঘনিষ্ঠ কন্ট্রাক্টরের বিরুদ্ধে । ভাঙচুর করা হল ঘরের আসবাবপত্র থেকে শুরু করে মোটরবাইক । বাদ গেলেন না মহিলারাও । তাঁদেরও মারধর করার অভিযোগ উঠেছে । এর সঙ্গে একাধিক বোমাবাজির অভিযোগও সামনে এসেছে ।
জমি সংক্রান্ত বিবাদকে কেন্দ্র করে এমনই উত্তপ্ত পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে দক্ষিণ 24 পরগনার ভাঙড়ের শোনপুর খালপাড় এলাকায় । ঘটনায় অভিযোগের আঙুল উঠেছে ভাঙড় 2 নম্বর ব্লকের এক তৃণমূল ঘনিষ্ঠ কন্ট্রাক্টর ছাকবাত এবং তাঁর দলবলের বিরুদ্ধে এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে । আতঙ্কে রয়েছেন স্থানীয় বাসিন্দারা ।
স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, শোনপুর খালপাড় এলাকায় জমি সংক্রান্ত বিবাদকে কেন্দ্র করে বেশ কিছুদিন ধরেই উত্তেজনা চলছিল । অভিযোগ, সেই বিবাদের জেরেই শনিবার গভীর রাতে আচমকা দলবল নিয়ে এলাকায় হাজির হন অভিযুক্ত কন্ট্রাক্টর ছাকবাত । এরপর কয়েকটি বাড়িতে ঢুকে হামলা চালানো হয় । বাড়ির ভিতরে থাকা লোকজনকে মারধর শুরু হয় । এমনকী পরিবারের মহিলা সদস্যদেরও বেধড়ক মারধর করা হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে ।
অভিযোগ, হামলাকারীরা বাড়ির ভিতরে ঢুকে ব্যাপক ভাঙচুর চালায় । ঘরের আসবাবপত্র থেকে শুরু করে অন্যান্য সামগ্রী তছনছ করে দেওয়া হয় । বাড়িতে রাখা মোটরবাইকও ভেঙে গুঁড়িয়ে দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে । শুধু তাই নয়, এলাকায় একাধিক বোমা ছোড়া হয় বলেও দাবি স্থানীয় বাসিন্দাদের । রাতের অন্ধকারে পরপর বোমার শব্দে কার্যত আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে গোটা এলাকায় । প্রাণভয়ে অনেকেই ঘর থেকে বেরতে সাহস পাননি বলে স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে ।
স্থানীয়দের অভিযোগ, জমি থেকে উচ্ছেদ করার উদ্দেশ্যেই এই হামলা চালানো হয়েছে। গরিব ও মেহনতি মানুষের বসতবাড়িতে এভাবে দলবল নিয়ে হামলা চালানোর ঘটনায় ক্ষোভ ছড়িয়েছে এলাকায় । তাঁদের দাবি, জমি সংক্রান্ত বিবাদ থাকলে তার আইনি সমাধানের পথ রয়েছে । কিন্তু সেই বিবাদকে কেন্দ্র করে রাতের অন্ধকারে বাড়িতে ঢুকে ভাঙচুর, মারধর এবং বোমাবাজির মতো ঘটনা কোনওভাবেই মেনে নেওয়া যায় না ।
ঘটনার খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছয় উত্তর কাশীপুর থানার পুলিশ । পরিস্থিতি খতিয়ে দেখার পাশাপাশি ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ । কারা এই হামলার সঙ্গে জড়িত, কী কারণে এই ঘটনা এবং বোমাবাজির অভিযোগের সত্যতা কতটা, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে । অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে কী পদক্ষেপ করা হয়, সেদিকেও নজর রয়েছে স্থানীয় বাসিন্দাদের ।
অন্যদিকে, এই ঘটনায় রাজনৈতিক যোগের অভিযোগ সামনে আসায় নতুন করে চর্চা শুরু হয়েছে ভাঙড়ের রাজনৈতিক মহলে । যদিও অভিযোগের সত্যতা এখনও তদন্তসাপেক্ষ । অভিযুক্ত কন্ট্রাক্টর বা তাঁর পক্ষের কোনও প্রতিক্রিয়া এই মুহূর্তে পাওয়া যায়নি ।
সব মিলিয়ে জমি বিবাদকে কেন্দ্র করে শোনপুর খালপাড়ে রাতের এই হামলার অভিযোগ ঘিরে যথেষ্ট উত্তেজনা তৈরি হয়েছে । আতঙ্ক কাটিয়ে স্বাভাবিক জীবনে ফিরতে চাইছেন এলাকার বাসিন্দারা । তাঁদের একটাই দাবি, ঘটনার নিরপেক্ষ তদন্ত করে দোষীদের চিহ্নিত করতে হবে এবং আইন অনুযায়ী কঠোর ব্যবস্থা নিতে হবে ।