রাতে টানা ঝড়বৃষ্টিতে বিপর্যস্ত পাহাড় থেকে সমতল, সিকিমে একাধিক জায়গায় তুষারপাত

রাতে টানা ঝড়বৃষ্টিতে বিপর্যস্ত পাহাড় থেকে সমতল, সিকিমে একাধিক জায়গায় তুষারপাত
শিলিগুড়ি পুরনিগমের একাধিক ওয়ার্ডের গাছ ভেঙে পড়ে যায়। যার ফলে তীব্র যানজটের সৃষ্টি হয়।
Published : March 28, 2026 at 4:35 PM IST
দার্জিলিং/গ্যাংটক, 28 মার্চ: রাজ্যজুড়ে দুর্যোগের ঘনঘটা ৷ রাতভর টানা ঝড়-বৃষ্টিতে বিপর্যস্ত দার্জিলিং ও সিকিম। যার প্রভাব পড়েছে সমতলেও ৷ শহরের একাধিক জায়গায় গাছ ভেঙে পড়েছে ৷ রাতে পাহাড় থেকে সমতলে একাধিক জায়গায় শিলাবৃষ্টি হয়েছে।
তুষারপাত হয়েছে সিকিমের একাধিক জায়গায় ৷ যার জেরে বন্ধ হয়ে গিয়েছে রাস্তাঘাট ৷ বন্ধ যান চলাচলও ৷ যদিও সকাল থেকে বরফ সরিয়ে যান চলাচল স্বাভাবিক করার কাজ শুরু করেছে সিকিম প্রশাসন ৷
এদিকে শিলিগুড়ি পুরনিগমের 1, 3, 5, 17, 33 নম্বর ওয়ার্ডের গাছ ভেঙে পড়ে। যার ফলে তীব্র যানজটের সৃষ্টি হয় ৷ শনিবার সকাল থেকে সেই গাছ কেটে যান চলাচল স্বাভাবিক করার কাজ শুরু করেছে পুরনিগম। এই বিষয়ে দার্জিলিংয়ের জেলাশাসক হরিশঙ্কর পানিকের বলেন, "পাহাড়ে একাধিক জায়গায় রাত থেকে ঝড় বৃষ্টির ফলে গাছ ভেঙে পড়েছে ৷ সেসব জায়গায় ইতিমধ্যে কাজ শুরু হয়েছে।"
শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেব বলেন, "রাতে ঝড় থামার পর আমি কয়েকটা জায়গায় রাতেই গিয়েছি। কিছু গাছ ভেঙে পড়েছিল। সেসব দ্রুত কাটার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।"
এদিকে শিলাবৃষ্টি ও তুষারপাতে বিপর্যস্ত সিকিম ৷ উত্তর সিকিমের একাধিক জায়গায় তুষারপাত হয়েছে ৷ যার ফলে একাধিক সড়ক দিয়ে যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায় ৷ ইয়ুমথাং, গুরুদোংমার, লাচেন, লাচুং, 15 মাইল, নাংথাং-সহ একাধিক জায়গায় তুষারপাত হয়।
জানা গিয়েছে, যদিও এদিন সকালে তুষারপাতের জেরে বন্ধ হয়ে থাকা মূল সড়ক থেকে বরফ সরিয়ে যান চলাচল স্বাভাবিক করা হয়েছে। চুংথাং থেকে লাচুং, লাচেন, টুং হয়ে মঙ্গন যাওয়ার, জেএন রোড থেকে 15 মাইল যাওয়ার, আরএন রোড থেকে নাংথাং যাওয়ার সড়ক খোলা রয়েছে ৷ তবে নাগারোড বন্ধ রয়েছে। চুংথাং থেকে টুং হয়ে মঙ্গন যাওয়ার সড়ক বন্ধ রয়েছে। থাঙ্গু থেকে গুরুদোংমার যাওয়ার সড়ক বন্ধ রয়েছে।