রাস্তা অবরুদ্ধ করে একুশে জুলাই পালন, মমতা-অভিষেককে নোটিশ হাইকোর্টের
ধর্মতলায় রাস্তা বন্ধ করে তৃণমূল কংগ্রেসের 21 জুলাই পালন নিয়ে এবার হাইকোর্টে দায়ের হল আদালত অবমাননার মামলা ৷ নোটিশ গেল মমতা-অভিষেকের কাছে ৷
Published : June 19, 2026 at 2:42 PM IST
কলকাতা, 19 জুন: সরকারি জায়গায় বা রাস্তা আটকে একুশে জুলাই পালন করা নিয়ে এবার মামলা হল কলকাতা হাইকোর্টে ৷ তৃণমূল প্রতি বছর ধর্মতলায় স্টেটসম্যান হাউসের সামনে বিশাল মঞ্চ বেঁধে 21 জুলাই পালন করে আসছে ৷ এর বিরুদ্ধে আদালত অবমাননার মামলা দায়ের হয়েছে ৷ শুক্রবার মামলার শুনানিতে বিচারপতি অরিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় ও বিচারপতি অপূর্ব সিনহা রায়ের ডিভিশন বেঞ্চ তৃণমূল নেতৃত্বকে নোটিশ দিতে নির্দেশ দিয়েছেন ৷
জানা গিয়েছে, 2015 সালে একটি জনস্বার্থ মামলা দায়ের হয়েছিল কলকাতা হাইকোর্টের তৎকালীন প্রধান বিচারপতি জ্যোতির্ময় ভট্টাচার্য ও বিচারপতি অরিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বেঞ্চে ৷ সেই মামলায় 2018 সালে কলকাতা হাইকোর্ট নির্দেশ দিয়েছিল কোনও সরকারি জায়গা বা রাস্তা বন্ধ করে সভা থেকে শুরু করে মিছিল করা যাবে-না ৷ তারপরও বছর বছর 21 জুলাই ধর্মতলায় রাস্তা আটকে শহিদ দিবসের অনুষ্ঠান করেছিল রাজ্যের প্রাক্তন শাসক দল ৷ এর বিরুদ্ধে আদালত অবমাননার মামলা করেছেন অক্ষয় কুমার সারেঙ্গি নামে এক ব্যক্তি ৷
মামলাকারী পক্ষের আইনজীবী শ্রীকান্ত দত্ত বলেন, "আইনজীবী ঋতুপর্ণা সরকার দত্ত এুকশে জুলাইয়ের রাস্তা বন্ধ করে সভা করার বিরুদ্ধে একটি জনস্বার্থ মামলা দায়ের করেছিলেন ৷ 2018 সালের 3 মে সেই মামলার রায় ঘোষণা হয় ৷"
মামলাকারী আইনজীবী অভিযোগ করেছিলেন, রাস্তা বন্ধ করে মিটিং-মিছিল করলে জনজীবন বিপর্যস্ত হয় ৷ জরুরি পরিষেবা বিঘ্নিত হয় ৷ আইনজীবী শ্রীকান্ত দত্ত আরও বলেন, "কলকাতা হাইকোর্টের তৎকালীন প্রধান বিচারপতি জ্যোতির্ময় ভট্টাচার্য এবং বিচারপতি অরিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ডিভিশন বেঞ্চ নির্দেশ দিয়েছিল, শহরের মূল রাস্তা বন্ধ করে মিটিং-মিছিল বা সভা করা যাবে না ৷ পথচারী এবং জরুরি পরিষেবার জন্য রাস্তার একটা অংশ ফাঁকা রাখতে হবে ৷ 21 জুলাই ভিক্টোরিয়া হাউজের সামনে তৃণমূলের যে সভা হয়, সেই নির্দেশ লঙ্ঘন করা হয় ৷ ওইদিন যে জমায়েত হয়, তাতে শহর অচল হয়ে যায় ৷ 2025 সালে একুশে জুলাইয়ের জমায়েতে আদালতের এই নির্দেশ চরম লঙ্ঘন হয়, ধরে নিয়ে আদালত অবমাননার মামলা দায়ের হয় ৷ সেই মামলার শুনানি ছিল আজ ৷"
এদিন মামলার শুনানিতে বিচারপতি অরিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় ও বিচারপতি অপূর্ব সিনহা রায়ের ডিভিশন বেঞ্চ তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে নোটিস জারি করার নির্দেশ দিয়েছে ৷ আগামী 3 জুলাই মামলার পরবর্তী শুনানি ৷