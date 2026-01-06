কাঁথির মঞ্চে তৃণমূল নেতার মুখে শুভেন্দু অধিকারী জিন্দাবাদ !
তৃণমূলের প্রতিষ্ঠাতা দিবসে 'শুভেন্দু অধিকারী জিন্দাবাদ' স্লোগান ৷ ভিডিয়ো সোশাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়তেই অস্বস্তিতে জেলা পরিষদের মৎস্য কর্মাধ্যক্ষ তরুণ জানা ৷
Published : January 6, 2026 at 9:23 AM IST
কাঁথি, 6 জানুয়ারি: ইংরাজি বছরের প্রথম দিন জেলায় জেলেয়া পালিত হয়েছে তৃণমূলের প্রতিষ্ঠা দিবস । গত পাঁচদিন আগে কাঁথির মঞ্চে দাঁড়িয়ে পূর্ব মেদিনীপুর জেলা পরিষদের মৎস্য কর্মাধ্যক্ষ তরুণ জানা স্লোগান দিচ্ছেন, 'শুভেন্দু অধিকারী জিন্দাবাদ' ৷ এই ভিডিয়ো এখন সোশাল মিডিয়ায় ঘুরছে ৷ ভিডিয়ো ছড়িয়ে পড়তেই নতুন করে রাজনৈতিক পালাবদলের সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে বলে দাবি করছেন বিরোধীরা । যদিও ভিডিয়োর সত্যতা যাচাই করেনি ইটিভি ভারত ৷
রাজনৈতিক মহলে উঠছে একাধিক প্রশ্ন ৷ তাহলে কি, বিজেপিতে যোগদান করতে চলেছেন তৃণমূলের দাপুটে নেতা তরুণ জানা ? নাকি, শুভেন্দু অধিকারীর সঙ্গে গোপনে আঁতাত রাখার বহিঃপ্রকাশ এই স্লোগান ?
ভিডিয়ো ভাইরাল তৃণমূল নেতার
গত 1 জানুয়ারি তৃণমূলের 29তম প্রতিষ্ঠাতা দিবস উদযাপন ছিল । প্রতিবছর জাঁকজমক করে দলের প্রতিষ্ঠা দিবস পালন করেন দলীয় কর্মী-সমর্থকরা। সেই মতো তরুণ জানাও দলের প্রতিষ্ঠাতা দিবস উদযাপন করেন এলাকায় এলাকায় । কাঁথি 2 নম্বর ব্লকের মুকুন্দপুর বাজার সংলগ্ন এলাকায় দলের প্রতিষ্ঠা দিবসের অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখার শেষে জননেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জিন্দাবাদ, জননেতা শুভেন্দু অধিকারী জিন্দাবাদ বলে স্লোগান দেন। গত 5 দিন আগের এই ভিডিয়ো সোশাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়তেই শুরু হয়েছে রাজনৈতিক জল্পনা ৷
তাহলে কি শুভেন্দু অধিকারীর হাত ধরে এই তৃণমূল নেতা বিজেপিতে যোগদান করবেন ?
দীর্ঘদিন ধরে শুভেন্দু অধিকারীর সঙ্গে তৃণমূল কংগ্রেস করেছেন তরুণ জানা । কিন্তু বিজেপিতে শুভেন্দু অধিকারী যোগদান করলেও তৃণমূলেই থেকে যান তরুণ ৷ 2021 সালে তরুণ জানাকে উত্তর কাঁথি থেকে তৃণমূল কংগ্রেসের টিকিট দেওয়া হয় । কিন্তু বিধানসভা নির্বাচনে তিনি হেরে যান বিজেপি তথা শুভেন্দু অধিকারীর মনোনীত প্রার্থী সুমিতা সিনার কাছে । তারপর দীর্ঘ প্রায় ছ'বছর কেটে গিয়েছে শুভেন্দু অধিকারীর বিজেপিতে যাওয়া । সেই পুরনো রাজনৈতিক বন্ধুত্ব কি ছয় বছর পর আবার জেগে উঠল ? নাকি শুভেন্দু অধিকারীর সঙ্গে গোপনে আঁতাত রাখায়, মুখ ফসকে বেরিয়ে গেল তরুণের মনের কথা ? ভিডিয়ো প্রকাশ্যে আসতেই এমন সব প্রশ্ন উঠছে রাজনৈতিক মহলে ৷
ভিডিয়োর বিষয়ে তৃণমূল নেতা তরুণ জানার বক্তব্য
এই ভিডিয়ো সোশাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়তেই মুখ খুলেছেন তৃণমূল নেতা । ওই ভিডিয়োকে অস্বীকার করে তিনি বলেন, "বিরোধীদের প্ররোচনায় আপনারা পা-দেবেন না । আমি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সৈনিক, এটা আর প্রমাণ দেওয়ার কিছু নেই । বিরোধীরা এআই (AI) দিয়ে আমার ভিডিয়ো বানিয়ে অপপ্রচার করছে । এতে কোনও ক্ষতি হবে না । আমি আগেও বলেছিলাম আমার রাজনৈতিক নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আর অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সেনাপতিত্বে আবার 2026-এ এই এলাকায় তৃণমূল ফিরে আসবে । এতে কোনও সন্দেহ নেই ।"
বিজেপির বক্তব্য
যদিও এ বিষয়ে বিজেপির কাঁথি সাংগঠনিক জেলা নেতা অসীম মিশ্র বলেন, "আসলে তৃণমূল 2026-এর পর আর থাকবে না । তাই এখন থেকে তৃণমূলের বহু নেতা আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ রেখেছেন । 2026 এরপর শুভেন্দু অধিকারীকে নেতা হিসাবে মানতে হবে । তাই এখন থেকে তরুণবাবু প্র্যাকটিস করছেন ।"