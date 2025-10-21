মেট্রোর পার্পল লাইনের সম্প্রসারণ: ধর্মতলায় ট্রাম লাইনে নির্মাণকাজ, হেরিটেজ ধ্বংসের চক্রান্ত !

মেট্রোর পার্পল লাইনের সম্প্রসারণ: ধর্মতলায় ট্রাম লাইনে নির্মাণকাজ, হেরিটেজ ধ্বংসের চক্রান্ত !
কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশ অমান্য করার অভিযোগ ৷ অস্থায়ী নির্মাণ, দাবি পরিবহণ দফতরের ৷ পুজোর ছুটির পর আদালতে ট্রাম বাঁচাও সংগঠনগুলি ৷
Published : October 21, 2025 at 9:47 PM IST
কলকাতা, 21 অক্টোবর: ইস্ট-ওয়েস্ট মেট্রো অর্থাৎ, পার্পল লাইনের কাজের জন্য এবার ধর্মতলা ট্রাম ডিপোয় লাইনের একাংশে হচ্ছে কংক্রিটের নির্মাণ ৷ বলা হচ্ছে, এই নির্মাণ না-করা হলে, জোকা থেকে ধর্মতলা পর্যন্ত পার্পল লাইনের সম্প্রসারণের কাজ বন্ধ হয়ে যাবে ৷ তাই অস্থায়ীভাবে এই নির্মাণ করা হচ্ছে বলে পরিবহণ দফতর সূত্রে খবর ৷ অন্যদিকে, এই নির্মাণকাজের বিরুদ্ধে কলকাতা হাইকোর্টে মামলা করার হুঁশিয়ারি দিয়েছে ট্রাম বাঁচাও সংক্রান্ত সংগঠনগুলি ৷
এই নিয়ে নামপ্রকাশে অনিচ্ছুক পরিবহণ দফতরের এক আধিকারিক বলেন, "ইস্ট-ওয়েস্ট মেট্রোর কাজ এগিয়ে নিয়ে যাওয়া জন্যেই সাময়িকভাবে এই নির্মাণ করা হচ্ছে ৷ এই কাজ করা না-গেলে মেট্রোর সম্প্রসারণ মাঝপথেই থমকে যাবে ৷ তাই বর্তমান ট্রাম লাইনকে বাঁচিয়ে এই কাজ করা হচ্ছে ৷ যদি কোনও সমস্যা হয়, সেক্ষেত্রে লাইন ঘুরিয়ে দেওয়া হবে ৷ তবে, পুরোটাই পরিকল্পনা স্তরে রয়েছে ৷"
কিন্তু, এই বিষয়টি নিয়ে বেঁকে বসেছে বিভিন্ন ট্রাম বাঁচাও সংগঠন ৷ তাদের অভিযোগ, কলকাতা হাইকোর্টের নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও ট্রাম লাইনের উপর নির্মাণ কাজ করা হচ্ছে ৷ তবে, বিষয়টি এতটাও সহজ নয় বলে জানাচ্ছে ট্রাম সংগঠনগুলির একাংশ ৷ তাদের কথায়, কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশ অনুযায়ী, ট্রাম লাইন বা ট্র্যাকের উপরে বিটুমিনাইজেশন বা পিচ ঢেলে তা ঢেকে দেওয়া যাবে না ৷ এর বাইরে আর কোনও কথা বলা হয়নি আদালতের নির্দেশে ৷ সেই সুযোগটাই নেওয়া হচ্ছে বলে অভিযোগ তাদের ৷
এই নিয়ে ক্যালকাটা ট্রাম ইউজারস অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি দেবাশিস ভট্টাচার্যের মতে, "কলকাতা হাইকোর্ট জানিয়েছে কোনও ট্রাম লাইনের উপরে বিটুমিনাইজেশন করা যাবে না ৷ অর্থাৎ, কোনোভাবে ট্রাম লাইনের উপর বাধা সৃষ্টি করা যাবে না ৷ কিন্তু, যেহেতু সেই অর্ডারে আর কোনও কথা বলা হয়নি, তাই তার সুযোগ নিয়ে ট্রাম লাইনের উপরে কোথাও আবর্জনা ফেলা হচ্ছে, তো কোথাও কনস্ট্রাকশন করে দেওয়া হচ্ছে ৷ এসব তো চলতে পারে না ৷ ওই লাইনটি একেবারে নতুন অবস্থায় রয়েছে ৷"
কলকাতা হাইকোর্টে শহরের অতিপ্রাচীন ট্রাম রক্ষার জন্য তিনটি মামলা চলছে ৷ তার একটিতে লাইন ঢেকে দেওয়া নিয়ে এই নির্দেশ দিয়েছিল হাইকোর্ট ৷ যে অংশে নির্মাণ কাজ হচ্ছে, সেখানে 2017 সালে ইস্ট-ওয়েস্ট মেট্রোর সম্প্রসারণের জন্য লাইন তুলে দেওয়া হয়েছিল ৷ পরে 2021 সালে মেট্রো কর্তৃপক্ষ পুনরায় সেই ট্রাম লাইন বসিয়ে দেয় ৷ কিন্তু, তারপর থেকে আর কোনোদিন সেখান দিয়ে ট্রাম চলেনি ৷
তবে, এবার এই নির্মাণ কাজের বিরুদ্ধে ফের কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হতে চলেছে একটি ট্রাম বাঁচাও সংগঠন ৷ পুজোর ছুটি শেষ হলেই এই মামলা রুজু করা হবে ৷ সংগঠনের তরফে সম্পাদক তমাল নন্দ বলেন, "সম্প্রতি আমরা খবর পাই যে এসপ্ল্যানেড ট্রাম ডিপোর যেই অংশের লাইন দিয়ে টালিগঞ্জ ও খিদিরপুরের ট্রাম যাতায়াত করত, সেই লাইনের উপরে কংক্রিট দিয়ে একটি সেড করা হচ্ছে ৷ ইতিমধ্যেই আমাদের লিগাল সেলের সঙ্গে যোগাযোগ করে পুরো বিষয়টি জানিয়েছি ৷ পুজোর ছুটির পর আদালত বসলেই আইনিভাবে পদক্ষেপ করা হবে ৷ কারণ, আদালতের স্পষ্ট নির্দেশ রয়েছে ট্রাম লাইনের উপর পিচ ঢালা যাবে না ৷ প্রয়োজনে ওই জায়গায় গিয়ে বিক্ষোভ প্রদর্শন করবেন আমাদের সদস্যরা ৷"
উল্লেখ্য, গত কয়েক বছরের শহরের একাধিক ট্রাম লাইন বিটুমিন বা পিচ ঢেলে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে ৷ এর প্রতিবাদে 'পাবলিক' নামে একটি সামাজিক সংগঠন কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয় ৷ সেই মামলায় আদালত নির্দেশ দিয়েছিল, শহরের কোনও ট্রাম ট্র্যাকের উপরে পিচ ঢালা যাবে না ৷ কিন্তু, সেই নির্দেশের পরেও কালীঘাট থেকে হাজরা পর্যন্ত ট্রাম লাইনে পিচ ঢেলে দেওয়া হয়েছিল বলে অভিযোগ ওঠে ৷
এই ঘটনার পরে আদালত অবমাননার মামলা দায়েরও করা হয় ৷ দ্বিতীয়বারও আদালত জানিয়েছিল, কোনও ট্রাম লাইনের উপর পিচ করা যাবে না ৷ সেই রুটটি চলুক বা না- চলুক ৷ কিন্তু, তারপরও দেখা গিয়েছিল মহাত্মা গান্ধি রোডের ক্রসিংয়ে পিচ ঢেলে ট্রাম লাইন বন্ধ করে দেওয়া হয় ৷ এ নিয়ে বড়বাজার থানায় এফআইআর দায়ের হয় ৷ আর তার 24 ঘণ্টার মধ্যে সেই লাইন থেকে পিচ সরিয়ে দেওয়া হয়েছিল ৷