বালির অভাবে থমকে নির্মাণ ! পাণ্ডবেশ্বরে বিক্ষোভ কর্মহীন শতাধিক রাজমিস্ত্রি-শ্রমিকের
বিক্ষোভকারীদের বক্তব্য, আগের সরকারের বালি চুরির তদন্ত করে পদক্ষেপ হোক, কিন্তু বালি সমস্যার দ্রুত সমাধান না-হলে রাস্তা আটকে বৃহত্তর আন্দোলন সংগঠিত করা হবে ৷
Published : July 7, 2026 at 4:34 PM IST
পাণ্ডবেশ্বর, 7 জুলাই: বালি নেই, তাই কাজও নেই । নির্মাণ শিল্পে নেমে এসেছে কার্যত অচলাবস্থা । আর তার জেরেই মঙ্গলবার পাণ্ডবেশ্বরে ব্লক প্রশাসনের দফতরের সামনে বিক্ষোভে সামিল হলেন কয়েকশো রাজমিস্ত্রি ও নির্মাণশ্রমিক । তাঁদের একটাই দাবি, "ন্যায্য মূল্যে বালির জোগান নিশ্চিত করতে হবে ।"
স্থানীয় সূত্রের খবর, রাজ্যে সরকার পরিবর্তনের পর বেআইনি বালি খাদানগুলিতে অভিযান চালিয়ে অবৈধ বালি উত্তোলন বন্ধ হয়েছে । কিন্তু তার পর থেকেই এলাকায় বালির সরবরাহে ঘাটতি দেখা দিয়েছে । অভিযোগ, এই পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে বৈধ বালি ব্যবসায়ীদের একাংশ বালির দাম কয়েক গুণ বাড়িয়ে দিয়েছেন । ফলে সাধারণ মানুষের বাড়ি তৈরির কাজ যেমন থমকে গিয়েছে, তেমনই বালির অভাবে কাজ হারিয়েছেন হাজার হাজার রাজমিস্ত্রি ও দিনমজুর ।
মঙ্গলবার সেই ক্ষোভই উগরে দেন পাণ্ডবেশ্বর ব্লকের নির্মাণশ্রমিকেরা । ব্লক সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক (বিডিও) এবং ভূমি ও ভূমি রাজস্ব দফতরের সামনে জমায়েত করে বিক্ষোভ দেখান তাঁরা । বিক্ষোভকারীদের দাবি, দীর্ঘ কয়েক মাস ধরে বালির সঙ্কট চললেও সমস্যার সমাধানে কার্যকর কোনও উদ্যোগ চোখে পড়ছে না । ফলে কাজের অভাবে বহু শ্রমিক বাধ্য হয়ে ভিন জেলা কিংবা ভিন রাজ্যে পাড়ি দিচ্ছেন ।
বিক্ষোভে সামিল শ্রমিক সাধন রুইদাস বলেন, "বালির অভাবে ভোটের আগে থেকেই নির্মাণকাজ বন্ধ । প্রায় 4 মাস ধরে আমাদের হাতে কোনও কাজ নেই । ফলে সংসার চালানো দায় হয়ে পড়েছে । অনেকেই কাজের খোঁজে বাইরে চলে যেতে বাধ্য হচ্ছেন । সরকার দ্রুত ন্যায্য দামে বালির ব্যবস্থা করুক ।" তিনি এও বলেন, আগের সরকার বালি চুরি করে থাকলে বর্তমান সরকার তার তদন্ত করুক ৷ কিন্তু বালি সমস্যার সমাধান অবিলম্বে না হলে আমরা রাস্তা আটকে বৃহত্তর আন্দোলনে নামতে বাধ্য হব ৷
বিক্ষোভকারীদের সঙ্গে কথা বলেন পাণ্ডবেশ্বরের বিডিও গোপাল সরকার । তিনি বলেন, "যাঁরা আজ বালির দাবি নিয়ে এসেছিলেন তাঁদের সঙ্গে মৌখিকভাবে আলোচনা হয়েছে । তাঁদের দাবী হচ্ছে অনেকদিন ধরে তাঁরা বালি পাচ্ছে না । আমি আমার ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে এই বিষয়টি জানাব ।"
সম্প্রতি দুর্গাপুরে প্রশাসনিক বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী বালির জোগান স্বাভাবিক করার আশ্বাস দিয়েছিলেন । কিন্তু শ্রমিকদের দাবি, সেই ঘোষণার পরেও পরিস্থিতির বিশেষ পরিবর্তন হয়নি । ফলে নির্মাণ শিল্পে অচলাবস্থা কাটছে না । তার সরাসরি প্রভাব পড়ছে রাজমিস্ত্রি, দিনমজুর থেকে শুরু করে নির্মাণ শিল্পের সঙ্গে যুক্ত হাজার হাজার পরিবারের জীবিকায় ।
বালি সরবরাহ দ্রুত স্বাভাবিক না হলে পরিস্থিতি আরও জটিল হতে পারে বলে মনে করছেন নির্মাণ শিল্পের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের একাংশ । তাঁদের দাবি, অবৈধ বালি ব্যবসার বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপের পাশাপাশি বৈধ উপায়ে পর্যাপ্ত বালির জোগান দ্রুত নিশ্চিত করা হোক ৷