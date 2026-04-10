কংসাবতী নদীর উপর স্থায়ী সেতু নির্মাণই শাসক-বিরোধী প্রচারের প্রধান ইস্যু

আমদই গ্রামে কংসাবতী নদীর উপর রয়েছে এই আমদই-কনকাবতী ফেরিঘাট। সারা বছর বাঁশের অস্থায়ী সাঁকো ব্যবহার করে চলে যাত্রী পারাপার।

কংসাবতী নদীর উপর স্থায়ী সেতু নির্মাণ (ইটিভি ভারত)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : April 10, 2026 at 6:50 PM IST

ঝাড়গ্রাম, 10 এপ্রিল: গোপীবল্লভপুর বিধানসভার অন্তর্গত ঝাড়গ্রাম এবং মেদিনীপুর এই দুই জেলা সংযোগকারী কংসাবতী নদীর উপর আমদই-কনকাবতী ফেরিঘাটে স্থায়ী কংক্রিটের সেতু নির্মাণ এখন ভোট প্রচারের প্রধান ইস্যু হয়ে দাঁড়িয়েছে শাসক এবং বিরোধী দুই প্রার্থীই।

ঝাড়গ্রাম ব্লকের চুবকা অঞ্চলে আমদই গ্রামে কংসাবতী নদীর উপর রয়েছে এই আমদই-কনকাবতী ফেরিঘাট। সারা বছর বাঁশের অস্থায়ী সাঁকো ব্যবহার করে চলে যাত্রী পারাপার। বর্ষার সময় জল বেড়ে গেলে এই বাঁশের সাঁকো প্রায়শই ভেঙে যায় ৷ সেই সময় নৌকাই মানুষের ভরসা ৷ এই সাঁকো ব্যবহার করে খুব কম সহজে মাত্র 10 কিলোমিটার রাস্তা অতিক্রম করে মেদিনীপুর জেলা শহরে পৌঁছে যাওয়া যায়। উল্টো দিকে এই সাঁকো ব্যবহার না-করে মেদিনীপুর জেলা শহরে পৌঁছতে গেলে 32 কিলোমিটার দূরত্ব অতিক্রম করতে হয় ৷ যা সাধারণ মানুষের পক্ষে খুবই কষ্টকর। এই সেতু দিয়ে প্রতিদিন তিন থেকে চার হাজার মানুষ যাতায়াত করে। মেদিনীপুর হাসপাতাল, স্কুলকলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, অফিস, আদালত, ব্যবসা-বাণিজ্য জন্য মেদিনীপুর পৌঁছনোর একমাত্র ভরসা এই বাঁশের সাঁকো।

এই এলাকার মানুষজনের দীর্ঘদিনের দাবি এই ফেরিঘাটের উপর স্থায়ী কংক্রিটের সেতু। ভোট আসে ভোট যায়, প্রতিশ্রুতি মিললেও এখনও পর্যন্ত সেতু নির্মাণ বিশ বাঁও জলে। বাম আমলে এখানে দু'বার ব্রিজ তৈরি হলেও বর্ষার সময় জলের তোড়ে দু'বারই তা ভেঙে যায় সেই সেতু । তারপর থেকেই এখানে অস্থায়ী বাঁশের সেতুই ভরসা। তারপর থেকে সেখানে আর সেতু নির্মাণে কোনও রাজনৈতিক দলই এগিয়ে আসেনি। প্রত্যেক বছর ঝাড়গ্রাম জেলা পরিষদ থেকে এই ফেরিঘাটের নিলাম করা হয়, নিলামে সর্বোচ্চ দর যে দেয় তাকেই ফেরিঘাটের বরাত দেওয়া হয়। বরাত পাওয়ার পর তারা এই ফেরিঘাটে বাঁশের অস্থায়ী সেতু তৈরি করে মানুষের পারাপারের জন্য। বর্ষার সময় এই বাঁশের সাঁকো ভেঙে গেলে এলাকার মানুষ পারাপারের অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয় ৷ 30 থেকে 32 কিলোমিটার পথ অতিক্রম করে মেদিনীপুর জেলা শহরে পৌঁছতে হয়।

স্থায়ী সেতু নির্মাণই শাসক-বিরোধী প্রচারের প্রধান ইস্যু (ইটিভি ভারত)

ঝাড়গ্রাম জেলার ন'টি গ্রাম পঞ্চায়েত, সাঁকরাইল ব্লকের চারটি গ্রাম পঞ্চায়েত, অন্যদিকে, মেদিনীপুর জেলার তিনটি গ্রাম পঞ্চায়েত, মেদিনীপুর সদর বিধানসভার অন্তর্গত চারটি গ্রাম পঞ্চায়েত রয়েছে ৷ আর এই দুই জেলার যোগাযোগ করার একমাত্র ভরসা এই অস্থায়ী বাঁশের সেতু। তাই এবারের বিধানসভা ভোটে গোপীবল্লভপুর বিধানসভায় শাসক এবং বিরোধী দুই শিবিরের প্রার্থীরই ভোট প্রচারের প্রধান ইস্যু এই আমদই-কনকাবতী ফেরিঘাটের উপর স্থায়ী কংক্রিটের সেতু নির্মাণ। উভয় প্রার্থী এই সেতু কতটা প্রয়োজনীয় সে সম্পর্কে ওয়াকিবহল ৷ তাই এলাকায় ভোটপ্রচারে গেলে প্রথমেই এই সেতু নির্মাণের ইস্যু তুলে সাধারণ মানুষের কাছে ভোট চাইতে শুরু করছেন তাঁরা। কারণ তাঁরা প্রত্যেকেই জানেন ভোট বৈতরণী পার করতে গেলে এলাকার মানুষের মন পেতে গেলে এই সেতু নির্মাণের প্রতিশ্রুতিই একমাত্র ভরসা।

গোপীবল্লভপুর বিধানসভার তৃণমূলের প্রার্থী অজিত মাহাত সাফ জানিয়েছেন, তাঁর নির্বাচনী ইস্তেহারের তালিকায় এই সেতু নির্মাণই থাকবে শীর্ষে। তিনি আরও জানিয়েছেন, ভোটে জিতলে তাঁর প্রথম কাজ হবে এখানে সেতু নির্মাণ করা। অপরদিকে বিজেপি প্রার্থী রাজেশ মাহাত বলেন, "যদি আমি জনপ্রতিনিধি হতে পারি তাহলে এই সেতুর জন্য যেখানে যেতে হয় রাজ্য, কেন্দ্র প্রত্যেক সরকারের কাছে যাব ৷ নির্বাচিত হওয়ার দুই বছরের মধ্যে এই ব্রিজ আমি করব।"

এই সেতুই বদলে দিতে পারে প্রার্থীর ভাগ্য, তাই উভয় প্রার্থীর প্রথম প্রতিশ্রুতি এই সেতু। এখন কোন প্রার্থীর প্রতিশ্রুতি বিশ্বাসযোগ্য হয়ে উঠে ভোটার দের কাছে তা বোঝা যাবে আগামী 4 মে ভোট বাক্স খোলার পর।

