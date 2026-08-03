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যুব সমাজকে ধ্বংস করে দেশকে দুর্বল করার চক্রান্ত চলছে, বিস্ফোরক অগ্নিমিত্রা

এই ব্যবসা একদিনে গড়ে ওঠেনি । মালদা-সহ উত্তরবঙ্গের সীমান্ত সংলগ্ন জেলাগুলোতে বিপুল পরিমাণে মাদক ও নগদ টাকা উদ্ধারের ঘটনা প্রসঙ্গে দাবি পুরমন্ত্রীর ৷

Agnimitra Paul
রাজ্যের পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল (নিজস্ব ছবি)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : August 3, 2026 at 5:20 PM IST

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বাগডোগরা, 3 অগস্ট: তরুণ প্রজন্মকে মাদকের অভিশাপে ঠেলে দিয়ে দেশকে দুর্বল করার এক গভীর চক্রান্ত চলছে ৷ অভিযোগ করলেন রাজ্যের পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল । রবিবার উত্তরবঙ্গ সফর শেষ করে কলকাতা ফেরেন তিনি ৷ তার আগে বাগডোগরা বিমানবন্দরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে দেশের বর্তমান পরিস্থিতি, ইউনিফর্ম সিভিল কোড এবং সীমান্ত সংলগ্ন অঞ্চলে মাদক চক্রের বাড়বাড়ন্ত নিয়ে কড়া বার্তা দিলেন মন্ত্রী ।

বাংলাদেশে সংখ্যালঘুদের ওপর নির্যাতন ও লেখিকা তসলিমা নাসরিনের সর্বজনীন দেওয়ানি বিধির আবেদন প্রসঙ্গে অগ্নিমিত্রা পাল বলেন, "ওঁর কথা তো আর আমি বলতে পারব না । আমি আমাদের দেশের কথা বলতে পারব, আমার রাজ্যের কথা বলতে পারব । বাকি দেশের কী হওয়া উচিত না হওয়া উচিত, সে তো সেখানকার নাগরিকরা বলবে । বাংলাদেশের নাগরিক উনি, উনি বাংলাদেশের বিষয়ে কথা বলতেই পারেন ।"

বিস্ফোরক অভিযোগ অগ্নিমিত্রার (নিজস্ব ভিডিয়ো)

মালদা-সহ উত্তরবঙ্গের সীমান্ত সংলগ্ন জেলাগুলোতে বিপুল পরিমাণে মাদক ও নগদ টাকা উদ্ধারের ঘটনা প্রসঙ্গে পুরমন্ত্রী জানান, এই ব্যবসা একদিনে গড়ে ওঠেনি । শিলিগুড়ি ও সংলগ্ন সীমান্ত এলাকায় তরুণ প্রজন্ম যেভাবে মাদকাসক্ত হয়ে পড়ছে, তা নিয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেন তিনি ৷

Agnimitra Paul
বাগডোগরা বিমানবন্দরে অগ্নিমিত্রা পাল (নিজস্ব ছবি)

অগ্নিমিত্রা পাল বলেন, "আজকে আমি কিছুক্ষণ আগেই দেখলাম মাননীয় প্রধানমন্ত্রী টুইট করেছেন যে দেশকে নেশামুক্ত করতে হবে, তার জন্য একটা ড্রাইভ নেওয়া হয়েছে । আপনাদের শিলিগুড়িতে এবং সীমান্ত লাগোলা জেলাগুলিতে যেভাবে আমাদের আগামী প্রজন্ম নেশাগ্রস্ত হয়ে পড়ছে, তা অত্যন্ত উদ্বেগের । রবিবার আমাদের মুখোমুখি প্রোগ্রামেও এমন প্রশ্ন এসেছে । সবাই যে গরিব তা নয়, অনেক ভালো বাড়ির ছেলেমেয়েরাও রয়েছে যারা রাস্তায় বা শ্মশানে বসে নেশা করছে ।"

দেশকে পঙ্গু করার এই আন্তর্জাতিক চক্রান্তের বিরুদ্ধে কঠোর হুঁশিয়ারি দিয়ে অগ্নিমিত্রা পাল বলেন, "আজকে আমাদেরকে যদি বাবা-মাকে কমজোর করতে হয়, সেটা হচ্ছে তার সন্তানের মাধ্যম দিয়ে । সেইভাবে দেশকে যদি কমজোর করতে হয়, তাহলে আমার আগামী প্রজন্মকে শেষ করে দিতে হবে । বিভিন্ন দেশ রয়েছে, যারা ভারতের এই উন্নতি এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর গ্লোবাল লিডারশিপ মেনে নিতে পারছে না । তারা মনে করছে আগামী প্রজন্মকে যদি নেশার ইনজেকশন দিয়ে দিই, তবে পুরো নেক্সট জেনারেশন শেষ হয়ে যাবে এবং ভারত শেষ হয়ে যাবে । এটা খুব বড় একটা চিন্তার ব্যাপার ।"

মাদকমুক্ত দেশ গড়ার লক্ষ্যে কেন্দ্র ও রাজ্য প্রশাসন যে কড়া পদক্ষেপ করছে, সে কথা স্মরণ করিয়ে দেন অগ্নিমিত্রা পাল ।

TAGGED:

মাদক চক্র
AGNIMITRA ON DRUGS SMUGGLING
অগ্নিমিত্রা পাল
AGNIMITRA PAUL

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