জলপাইগুড়ি থেকে মেদিনীপির, জেলায় জেলায় হাত শিবিরে প্রার্থী অসন্তোষ

জলপাইগুড়ি থেকে মেদিনীপির, জেলায় জেলায় হাত শিবিরে প্রার্থী অসন্তোষ
কোথাও দলের কার্যালয়ে ভাঙচুর চালালেন কর্মীরা ৷ কোথাও আবার কংগ্রেসের জেলা সভাপতি তৃণমূল-বিজেপির থেকে টাকা নিয়ে প্রার্থী বাছাই করেছেন বলে অভিযোগ ৷
Published : March 30, 2026 at 8:21 PM IST
জলপাইগুড়ি ও মেদিনীপুর, 30 মার্চ: তৃণমূল, বিজেপি আর সিপিএমের পর কংগ্রেস- আরও একবার সংবাদ শিরোনামে প্রার্থী-অসন্তোষ ৷ জলপাইগুড়ি থেকে শুরু করে মেদিনীপুর-রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় প্রার্থী পছন্দ না-হওয়ায় বিক্ষোভে সামিল হলেন কংগ্রেস কর্মীরা ৷ কোথাও পার্টি অফিসেই ব্যাপক ভাঙচুর চলল ৷ কোথাও আবার নেতাদের ভূমিকার বিরোধিতা করে প্রকাশ্যে ক্ষোভ উগড়ে দিলেন কর্মীরা ৷ দু'টি জায়গাতেই নেতা-কর্মীদের ক্ষোভের তির জেলা সভাপতিদের দিকে ৷
বহিরাগত প্রার্থীর নাম ঘোষণাকে কেন্দ্র করে ফালাকাটায় প্রকাশ্যে এল কংগ্রেসের অন্তর্দ্বন্দ্ব ৷ সোমবার দুপুরে দলীয় কার্যালয়ে ব্যাপক ভাঙচুর চালালেন একদল বিক্ষুব্ধ কংগ্রেস সমর্থক ৷ ঘটনাকে ঘিরে রীতিমতো চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে গোটা এলাকায়। জানা গিয়েছে, প্রথমে দুই গোষ্ঠীর কংগ্রেস সমর্থকদের মধ্যে তীব্র বচসা শুরু হয়। অল্পক্ষণের মধ্যেই তা সংঘর্ষের রূপ নেয় ৷ আরও পরে শুরু হয় ভাঙচুর ৷ আলিপুরদুয়ার জেলা কংগ্রেস সভাপতি মৃণ্ময় সরকারের ‘খাসতালুক’ হিসেবে পরিচিত ফালাকাটায় দলের কর্মীদের এই উগ্র রূপ প্রকাশ্যে আসায় অস্বস্তিতে জেলা নেতৃত্ব।
এর আগে রবিবার ফালাকাটা বিধানসভা কেন্দ্রে প্রার্থী হিসেবে আলিপুরদুয়ারের বাসিন্দা ও পেশায় শিক্ষক অক্ষয় কুমার বর্মনের নাম ঘোষণা করে কংগ্রেস। তার 24 ঘণ্টার মধ্যেই গোষ্ঠী কোন্দল প্রকাশ্যে আসায় প্রশ্নের মুখে পড়েছে ফালাকাটায় দলের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ। স্থানীয় কংগ্রেস নেতা মিন্টু নাগের অভিযোগ, "জেলা সভাপতি স্বেচ্ছাচারিতা করে বহিরাগত প্রার্থী চাপিয়ে দিয়েছেন। সেই কারণেই কর্মীদের মধ্যে ক্ষোভ তৈরি হয়েছে ৷ তারই বহিঃপ্রকাশ এই ভাঙচুর।" তবে নিজের বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগ উড়িয়ে দিয়ে জেলা সভাপতি মৃণ্ময় সরকার বলেন, "ভাঙচুরের বিষয়টি আমার জানা নেই। কেন এমন ঘটনা ঘটেছে তা খতিয়ে দেখা হবে।"
বিক্ষোভের আগুন ছড়িয়ে পড়েছে পশ্চিম মেদিনীপুরেও ৷ কেশপুর-দাসপুর-মেদিনীপুর সহ 6টি বিধানসভার কেন্দ্রের প্রার্থী নিয়ে অসন্তোষ তৈরি হয়েছে ৷ আর তা ঘিরে জেলা কংগ্রেসের কার্যালয়ে ভাঙচুর চালান কর্মীরা ৷ কংগ্রেসের জেলা সভাপতি জানান, যাঁরা ভাঙচুর করেছেন তাঁদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। রবিবার পশ্চিম মেদিনীপুরের 15টি বিধানসভা কেন্দ্রের প্রার্থীদের নাম ঘোষণা করেছে কংগ্রেস। তার মধ্যে মেদিনীপুর,শালবনি, কেশপুর-গড়বেতা এবং খড়্গপুর-সহ ছটি বিধানসভার প্রার্থীদের মেনে নিতে পারছেন না দলীয় কর্মীদের একটা বড় অংশ ৷
শালবনী কেন্দ্রে প্রার্থী হবেন বলে আশা করেছিলেন শ্যামল ঘোষ ৷ কিন্তু প্রার্থী হয়েছেন অরূপ মুখোপাধ্যায়। তা নিয়ে অসন্তোষ কংগ্রেস নেতা শ্যামল ঘোষের ও তার অনুগামীদের মধ্যে। একই ছবি কেশপুরেও ৷ সোমবার বেলা গড়াতেই টিকিট না পাওয়া কংগ্রেস নেতা এবং তাঁর অনুগামীরা জেলা কার্যালয়ের সামনে হাজির হন ৷ জেলা কার্যালয়ে ঢুকে চেয়ার টেবিল ভাঙচুর করতে থাকেন, ছিঁড়ে ফেলা হয় ব্যানার ফেস্টুন এবং জাতীয় কংগ্রেসের দলীয় পতাকা। বিক্ষুব্ধ কংগ্রেস নেতা শ্যামল ঘোষ বলেন," এই তালিকা আমরা মানি না। আমরা মনে করি জেলা সভাপতি রাতের অন্ধকারে তৃণমূল-বিজেপির সঙ্গে সেটিং করে টাকা নিয়ে এই তালিকা পাঠিয়ে দিয়েছেন। তাই দাসপুর কেশপুর খড়্গপুর মেদিনীপুর সহ আমরা ছটি বিধানসভার প্রার্থী বদলের দাবি জানাচ্ছি।"