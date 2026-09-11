মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশের পরই ধীরেন্দ্র শাস্ত্রীর ছবি পোড়ানো ইস্যুতে গ্রেফতার কংগ্রেস কর্মী
Congress worker arrest over Dhirendra Shastri Issue: ভবানীপুর থানার সামনে কংগ্রেসের বিক্ষোভে ধীরেন্দ্র শাস্ত্রীর ছবিতে জুতো মারা, পরে তাতে আগুন ধরিয়ে দেওয়ার অভিযোগ ওঠে ।
Published : September 11, 2026 at 2:52 PM IST
কলকাতা, 11 সেপ্টেম্বর: মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর নির্দেশের পরই ধীরেন্দ্রকৃষ্ণ শাস্ত্রী ওরফে বাগেশ্বর বাবা মামলায় গ্রেফতার করা শুরু করল পুলিশ ৷ ভবানীপুর থানার সামনে বিক্ষোভ দেখানোর সময় ধর্মীয় ভাবাবেগে আঘাত এবং অশান্তি ছড়ানোর অভিযোগে এক কংগ্রেস কর্মীকে গ্রেফতার করল কলকাতা পুলিশ। জানা গিয়েছে, ধৃতের নাম অতনু দাস।
পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, গত 8 সেপ্টেম্বর ভবানীপুর থানার সামনে কংগ্রেসের বিক্ষোভ চলাকালীন একটি পোস্টারে থাকা ধীরেন্দ্র শাস্ত্রীর ছবিতে জুতো দিয়ে মারা, পোস্টার মাটিতে ফেলে পা দিয়ে মাড়ানো এবং পরে সেটিতে আগুন ধরিয়ে দেওয়ার অভিযোগ ওঠে। সেই সঙ্গে আপত্তিকর মন্তব্য করার অভিযোগও রয়েছে বিক্ষোভকারীদের বিরুদ্ধে। পুলিশ সূত্রে খবর, ঘটনার পর ভবানীপুর থানায় মামলা দায়ের করা হয়। মামলায় দক্ষিণ কলকাতা জেলা কংগ্রেস সভাপতি প্রদীপ প্রসাদ, পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক আশুতোষ চট্টোপাধ্যায়, অতনু দাস-সহ আরও কয়েকজনের নাম রয়েছে। তাঁদের বিরুদ্ধে ভারতীয় ন্যায় সংহিতার, একাধিক ধারায় মামলা রুজু হয়েছে।
পুলিশের অভিযোগ, 8 সেপ্টেম্বর দুপুর 12টা নাগাদ ভবানীপুর থানার সামনে কংগ্রেসের পক্ষ থেকে বিক্ষোভ দেখানো হয়। সেই বিক্ষোভের নেতৃত্বে ছিলেন মামলায় নাম থাকা অভিযুক্তেরা। বিক্ষোভ চলাকালীন ধীরেন্দ্র শাস্ত্রীর ছবি দেওয়া পোস্টার নিয়ে বিক্ষোভকারীরা আপত্তিকর আচরণ করেন বলে অভিযোগ। পোস্টারটি মাটিতে ফেলে পা দিয়ে মাড়ানো, জুতো দিয়ে আঘাত করা এবং আগুন ধরিয়ে দেওয়ার পাশাপাশি ধর্মীয় ভাবাবেগে আঘাত করে এমন মন্তব্যও করা হয় বলে পুলিশের দাবি।
তদন্তকারীদের দাবি, এই ধরনের আচরণ একটি নির্দিষ্ট সম্প্রদায়ের ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত করতে পারে এবং এর জেরে এলাকায় সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি নষ্ট হওয়ার আশঙ্কা। সেই কারণেই ঘটনার পর পুলিশ স্বতঃপ্রণোদিতভাবে তদন্ত শুরু করে এবং অভিযুক্তদের চিহ্নিত করার প্রক্রিয়া শুরু হয়। তদন্তে নেমে বৃহস্পতিবার মধ্য রাত সাড়ে 12টা নাগাদ রিজেন্ট পার্ক থানা এলাকার 27/66 কে এম নস্কর রোড থেকে অতনু দাসকে গ্রেফতার করা হয়।
পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, তিনি মামলার এফআইআরে নাম থাকা অন্যতম অভিযুক্ত। ধৃতকে জিজ্ঞাসাবাদ করে ঘটনার সঙ্গে আরও কারা যুক্ত ছিলেন, বিক্ষোভের সময় ঠিক কী ঘটেছিল এবং পোস্টারে আগুন দেওয়ার ঘটনায় কার কী ভূমিকা ছিল, তা জানার চেষ্টা করছেন তদন্তকারীরা। ঘটনার ভিডিয়ো ফুটেজ ও অন্যান্য তথ্যপ্রমাণও খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলে পুলিশ সূত্রে খবর। মামলায় নাম থাকা বাকি অভিযুক্তদের ভূমিকা নিয়েও তদন্ত চলছে বলে জানিয়েছে পুলিশ।