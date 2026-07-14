যদি ভুল স্বীকার করেন ! একুশে জুলাইয়ে মমতাকে স্বাগত কংগ্রেসের

যদি ভুল স্বীকার করেন ! একুশে জুলাইয়ে মমতাকে স্বাগত কংগ্রেসের
এবার শহিদ মিনারে একুশে জুলাই শহিদ দিবসে জনসভা করবে কংগ্রেস ৷ সেখানে তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও চাইলে যোগ দিতে পারেন, জানিয়েছে কংগ্রেস ৷
Published : July 14, 2026 at 7:35 PM IST
কলকাতা, 14 জুলাই: শহিদ দিবসের অনুষ্ঠানে তৃণমূল নেত্রীকে স্বাগত জানাল কংগ্রেস ! কিন্তু শর্ত একটাই, নিজের 'ভুল স্বীকার' করে আসতে হবে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ৷ তাহলে তাঁকে সাদরে অভ্যর্থনা জানানো হবে বলে জানালেন প্রদেশ কংগ্রেসে সভাপতি শুভঙ্কর সরকার ৷
কলকাতার শহিদ মিনারে প্রদেশ কংগ্রেসের তরফে 21 জুলাই শহিদ দিবস পালন করা হবে ৷ তারই প্রস্তুতি খতিয়ে দেখতে মঙ্গলবার শহিদ মিনারে যান প্রদেশ কংগ্রেস নেতৃত্ব ৷ সেখানে প্রদেশ কংগ্রেস নেতৃত্ব জানিয়েছে, এ বছরও তারা শহিদ মিনারের পাদদেশে শহিদদের স্মৃতিতর্পণ করবে ৷ কর্মসূচিতে থাকবে শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন, রক্তদান শিবির, স্বাস্থ্য শিবির এবং অন্য সামাজিক উদ্যোগ ৷
শুভঙ্কর জানান, এই অনুষ্ঠান রাজনৈতিক উৎসব নয়, বরং শহিদদের আত্মত্যাগকে স্মরণ করার একটি মর্যাদাপূর্ণ উদ্যোগ ৷ কিন্তু, এতদিন নাচ-গান হয়েছে ৷ যাঁদের নেতৃত্বে খুন হয়েছিল, তাঁদের নেতা, মন্ত্রী, বিধায়ক, সাংসদ বানিয়েছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ তাঁকে আমন্ত্রণের প্রসঙ্গে শুভঙ্কর সরকার বলেন, "আলাদা করে আমন্ত্রণের কোনও ব্যাপার নেই ৷ তিনি এলে অবশ্যই স্বাগত জানানো হবে শহিদ সভায় ৷ তবে, তাঁকে ভুল স্বীকার করতে হবে ৷"
শুভঙ্কর সরকারের বক্তব্য, "1993 সালের 21 জুলাই যাঁরা প্রাণ হারিয়েছিলেন, তাঁরা কংগ্রেস ও যুব কংগ্রেসের পতাকা হাতে আন্দোলনে নেমেছিলেন ৷ তাই তাঁদের স্মৃতির প্রতি প্রকৃত শ্রদ্ধা জানাতে কংগ্রেসের পতাকার নীচেই শহিদদের স্মরণ করা উচিত ৷ কিন্তু, তৃণমূল কংগ্রেস ক্ষমতায় আসার পর থেকে শহিদ দিবস পালন করলেও সেই ইতিহাসকে বিকৃত করা হয়েছে এবং শহিদদের রাজনৈতিক পরিচয় আড়াল করার চেষ্টা হয়েছে ৷"
তিনি আরও বলেন, "33 বছর আগে ছাত্রনেতা হিসেবে আমি নিজের চোখে দেখেছি কীভাবে গুলিতে ঝাঁঝরা হয়ে একের পর এক দেহ পড়ে যাচ্ছিল, আর রক্তে ভিজে যাচ্ছিল কংগ্রেসের পতাকা ৷ সেই স্মৃতি আজও আমাদের আন্দোলনের প্রেরণা ৷ শহিদদের প্রকৃত সম্মান জানাতেই আমরা তাঁদের আত্মত্যাগের ইতিহাস মানুষের সামনে তুলে ধরতে চাই ৷ আমাদের পরিবারের সদস্যরা শহিদ হয়েছেন ৷ তাঁদের রক্তে রঞ্জিত হয়েছিল কংগ্রেসের পতাকা ৷ সেই পতাকাকেই সম্মান জানিয়ে আমরা প্রতি বছর শ্রদ্ধার সঙ্গে শহীদ স্মরণ করি ৷" অন্যদিকে, শহিদ দিবস পালন ঘিরে বিজেপি-তৃণমূলের আঁতাতেরও অভিযোগ তুলেছে কংগ্রেস ৷ প্রদেশ সভাপতির অভিযোগ, "বিজেপি তৃণমূলের থেকে অক্সিজেন পায়, আবার তৃণমূলও বিজেপির থেকেই রাজনৈতিক সুবিধা পায় ৷"