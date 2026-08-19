আস্থা ভোটে তৃণমূলের হার ! বড়ঞা পঞ্চায়েত সমিতি ছিনিয়ে নিল কংগ্রেস

আস্থা ভোটে তৃণমূলের হার ! বড়ঞা পঞ্চায়েত সমিতি ছিনিয়ে নিল কংগ্রেস
আস্থা ভোটে সরাসরি জিতে যায় কংগ্রেস । বড়ঞা পঞ্চায়েত সমিতির নতুন সভাপতি হলেন নাজমা খাতুন ।
Published : August 19, 2026 at 11:21 AM IST
বড়ঞা, 19 অগস্ট: মুর্শিদাবাদে তৃণমূলের হাতছাড়া হল আরও একটি পঞ্চায়েত সমিতি । মঙ্গলবার বড়ঞা পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি নির্বাচনে জয়ী হল কংগ্রেস । আর এর ফলে কংগ্রেসের হাতে এল পঞ্চায়েত সমিতির দখল ।
অনাস্থা প্রস্তাব আসায় আগেই তৃণমূল কংগ্রেসের নির্বাচিত পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি সরে দাঁড়িয়েছিলেন । তারপর থেকেই বড়ঞা পঞ্চায়েত সমিতি কার দখলে থাকবে তা নিয়ে বেশ কিছুদিন ধরেই রাজনৈতিক মহলে জল্পনা চলছিল । অবশেষে 18 অগস্ট আস্থা ভোটের পর বড়ঞা পঞ্চায়েত সমিতির দখল নিল কংগ্রেস । নতুন সভাপতি নির্বাচিত হলেন নাজমা খাতুন ।
জানা গিয়েছে, এর আগে বড়ঞা পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি পদে ছিলেন তৃণমূল কংগ্রেসের সুলতানা খাতুন । তাঁর বিরুদ্ধে পঞ্চায়েত সমিতির 25 জন সদস্য অনাস্থা প্রস্তাব আনেন । সূত্রের খবর, পঞ্চায়েত সমিতির মোট 25 জন সদস্যের মধ্যে কংগ্রেসের আটজন ছিলেন । তৃণমূল কংগ্রেসের 17 জন সদস্য কংগ্রেসে যোগ দেন । এরপরই অনাস্থা ভোটে তৃণমূলের দখলে থাকা পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি পদত্যাগ করেন । আজ আস্থা ভোটে পঞ্চায়েত সমিতির দখল কংগ্রেসের হাতে আসে ।
মঙ্গলবার বড়ঞা ব্লক চত্বরে কড়া পুলিশি নিরাপত্তার মধ্য দিয়ে ভোটপর্ব শুরু হয় । ভোটের ফল প্রকাশের পরই বড়ঞা ব্লক চত্বরে কংগ্রেস কর্মী-সমর্থকদের মধ্যে উচ্ছ্বাস দেখা যায় । নতুন সভাপতি নাজমা খাতুনকে ঘিরে কর্মী-সমর্থকদের মধ্যে উৎসাহ ছিল চোখে পড়ার মতো । বড়ঞা পঞ্চায়েত সমিতির এই পালাবদলকে ঘিরে স্থানীয় রাজনৈতিক মহলে শুরু হয়েছে নতুন করে চর্চা । পঞ্চায়েত সমিতির কাজকর্ম কীভাবে পরিচালিত হয়, এখন সেদিকেই নজর রাজনৈতিক মহলের ।
যদিও অনাস্থা প্রস্তাবের পর থেকেই পঞ্চায়েত সমিতিতে টালমাটাল অবস্থা ছিল । দলবদল নিয়ে টানটান উত্তেজনা চলছিল । দিন কয়েক আগে তৃণমূলের বেশ কয়েকজন সদস্য গোপনে কংগ্রেসে যোগ দেন অধীর চৌধুরীর হাত ধরে । তারপর থেকে পঞ্চায়েত সমিতি দখলে ঘর সাজাতে শুরু করে কংগ্রেস । কংগ্রেসে যোগ দেওয়া নির্বাচিত সদস্যদের গোপন ডেরায় রাখা হয়েছিল । মঙ্গলবার তাঁদের সরাসরি আস্থা ভোটে হাজির করা হয় । পালাবদল স্পষ্ট বলে তৃণমূলের পক্ষ থেকেও কোনও উদ্যোগ নেওয়া হয়নি । আস্থা ভোটে জিতে যায় কংগ্রেস ।
এর আগে দুটি পঞ্চায়েত সমিতির তৃণমূলের হাতছাড়া হয়েছে । আরও দুটি পঞ্চায়েত সমিতির দখল নিতে ঘুঁটি সাজানো হচ্ছে বলেই কংগ্রেস মহল সূত্রে খবর । কংগ্রেস নেতা মহম্মদ আজাহার (সিজার) বলেন, "আজ পঞ্চায়েত সমিতির দখল নিলাম আমরা । অধীর চৌধুরীর নির্দেশে উন্নয়নের কাজে ঝাঁপাব ।"