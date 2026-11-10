কলকাতায় 1.20 লক্ষ ভোটারের নাম বাদ ! বৈধদের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করতে তৎপর কংগ্রেস

কলকাতায় 1.20 লক্ষ ভোটারের নাম বাদ ! বৈধদের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করতে তৎপর কংগ্রেস
Congress Protest Over Voters Name Exclusion: কলকাতা-সহ রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় পর্যবেক্ষক নিযুক্ত করবে কংগ্রেস ৷ বাদ যাওয়া ভোটারদের নাম ফের যুক্ত করার উদ্যোগ ৷
Published : November 10, 2026 at 6:22 PM IST
কলকাতা, 10 নভেম্বর: ভোটাধিকার রক্ষার দাবিতে ফের নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে সরব হল কংগ্রেস ৷ কলকাতা ও হাওড়ায় ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধন বা এসআইআর প্রক্রিয়ায় বিপুল সংখ্যক বৈধ ভোটারের নাম বাদ পড়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে ৷ এই অভিযোগের প্রেক্ষিতে আন্দোলনের হুঁশিয়ারি দিলেন রাজ্যে কংগ্রেস পর্যবেক্ষক প্রদীপ নারওয়াল ৷
কংগ্রেসের কেন্দ্রীয় পর্যবেক্ষক অভিযোগ করেছেন, কলকাতায় প্রায় 1 লক্ষ 20 হাজার বৈধ ভোটারের নাম বাদ পড়েছে ৷ অন্যদিকে, হাওড়াতেও বিপুল সংখ্যক ভোটারের নাম তালিকা থেকে বাদ যাওয়ার অভিযোগ করেছেন তিনি ৷ পাশাপাশি, যাঁরা ভোট দেওয়ার অধিকারী, তাঁদের প্রত্যেকের নাম ফের ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করার দাবি জানিয়েছেন প্রদীপ নারওয়াল ৷
মঙ্গলবার বিধানভবনে এক সাংবাদিক বৈঠকে 'ভোট বাঁচাও, দেশ বাঁচাও' কর্মসূচির কথা তুলে ধরে প্রদীপ নারওয়াল বলেন, "এই লড়াই কোনও রাজনৈতিক দলের অস্তিত্ব রক্ষার লড়াই নয় ৷ বরং দেশের মানুষের সাংবিধানিক ভোটাধিকার রক্ষার লড়াই ৷ পশ্চিমবঙ্গের পাশাপাশি দেশের বিভিন্ন রাজ্যে পরিকল্পিতভাবে ভোটারদের নাম বাদ দেওয়ার ঘটনা ঘটছে ৷ এই পরিস্থিতিতে প্রতিটি জেলায় কংগ্রেসের পর্যবেক্ষক নিয়োগ করে ভোটার তালিকা খতিয়ে দেখার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে ৷
নারওয়ালের বক্তব্য, পশ্চিমবঙ্গে গত বিধানসভা নির্বাচনের আগে প্রায় 92 লক্ষ ভোটারের নাম বাদ যাওয়ার অভিযোগ উঠেছিল ৷ কলকাতায় আগামী পুরনির্বাচনের আগে ভোটার তালিকায় নাম বাদ পড়ার বিষয়টি বিশেষভাবে উদ্বেগজনক ৷ তিনি বলেন, "কলকাতায় প্রায় 1 লক্ষ 20 হাজার ভোটারের নাম বাদ যাওয়ার বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে ৷ যাঁরা ভোটদানের যোগ্য, তাঁদের নাম যাতে তালিকায় ফিরে আসে, তা নিশ্চিত করতে কংগ্রেস কাজ করবে ৷"
সাংবাদিক বৈঠক থেকে মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের বিরুদ্ধেও তীব্র আক্রমণ করেন প্রদীপ নারওয়াল ৷ তাঁর অভিযোগ, "নির্বাচন কমিশনের নিরপেক্ষতা ও স্বশাসিত প্রতিষ্ঠান হিসেবে তার ভূমিকা প্রশ্নের মুখে পড়েছে ৷" কমিশনের বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগের নিরপেক্ষ তদন্ত এবং জ্ঞানেশ কুমারের পদত্যাগের দাবি জানান তিনি ৷
নারওয়াল বলেন, "নির্বাচন কমিশন সরকারের চাপমুক্ত থেকে কাজ করার জন্যই তৈরি হয়েছিল ৷ কিন্তু বর্তমানে কমিশন সরকারের মুখপাত্রের মতো আচরণ করছে ৷" প্রয়াত প্রাক্তন মুখ্য নির্বাচন কমিশনার সুকুমার সেন এবং টি এন শেষনের প্রসঙ্গ টেনে তিনি বলেন, "নির্বাচন কমিশনের স্বাধীনতা ও নিরপেক্ষতা বজায় রাখাই গণতন্ত্রের অন্যতম শর্ত ৷"
গত 1 নভেম্বর দিল্লির রামলীলা ময়দানে 'ভোট বাঁচাও, দেশ বাঁচাও' কর্মসূচিতে বিরোধী ঐক্যের প্রসঙ্গ তুলে ধরেন কংগ্রেসের এই নেতা ৷ তাঁর দাবি, রাহুল গান্ধির নেতৃত্বে INDI জোটের বিভিন্ন রাজনৈতিক দল এক মঞ্চে এসে ভোটাধিকার রক্ষার লড়াইয়ে সামিল হয়েছে ৷ অখিলেশ যাদব, তেজস্বী যাদব এবং মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো বিরোধী নেতাদের উপস্থিতির কথাও উল্লেখ করেন তিনি ৷
তাঁর বক্তব্য, "এই আন্দোলন কোনও একটি রাজ্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে না ৷ বিহার-সহ দেশের বিভিন্ন রাজ্যে ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ যাওয়ার অভিযোগ খতিয়ে দেখে দেশজুড়ে আন্দোলন আরও জোরদার করা হবে ৷"
প্রদীপ নারওয়াল বলেন, "লোকসভার বিরোধী দলনেতা হিসেবে রাহুল গান্ধি একটি সাংবিধানিক পদে রয়েছেন ৷ তাই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে তাঁর সরাসরি বিতর্ক হওয়া উচিত ৷" বিজেপির কয়েকজন নেতার পক্ষ থেকে রাহুল গান্ধিকে দলের কোনও সাধারণ মুখপাত্রের সঙ্গে বিতর্কে বসার পরামর্শের প্রসঙ্গ তুলে তিনি বলেন, "বিতর্ক হলে তা হওয়া উচিত দেশের প্রধানমন্ত্রী এবং বিরোধী দলনেতার মধ্যে ৷"
এদিন কংগ্রেসের কেন্দ্রীয় পর্যবেক্ষক আরও বলেন, "ভোটাধিকার, সংবিধান এবং গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলির স্বাধীনতা রক্ষায় কংগ্রেস তথা বিরোধী জোটের আন্দোলন চলবে ৷ কলকাতা, উত্তর কলকাতা, মধ্য কলকাতা ও বড়বাজার এলাকার সাংগঠনিক দায়িত্বপ্রাপ্ত নেতাদের সঙ্গে সমন্বয় করে ভোটার তালিকা সংক্রান্ত অভিযোগ খতিয়ে দেখা হবে ৷"
সাংবাদিক বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন প্রদেশ কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দ এবং মধ্য কলকাতা জেলা কংগ্রেসের সভাপতি মনোজ সরকার, উত্তর কলকাতা জেলা কংগ্রেস সভাপতি তরুণ পাল এবং বড়বাজার জেলা কংগ্রেস সভাপতি রাহুল পাণ্ডে ৷