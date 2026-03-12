ETV Bharat / state

রান্নাঘরে নিভলে রাস্তায় আগুন জ্বলবে ! গ্যাসের দাম বৃদ্ধির প্রতিবাদে শহরে বিক্ষোভ কংগ্রেসের

কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকার ব্যবস্থা না নিলে সোমবার থেকে বৃহত্তর আন্দোলনের হুঁশিয়ারি প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শুভঙ্কর সরকারের ৷

Congress protest
হাজরা মোড়ে কংগ্রেসের বিক্ষোভ (নিজস্ব ছবি)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : March 12, 2026 at 6:54 PM IST

4 Min Read
কলকাতা, 12 মার্চ: রান্নাঘরে আগুন নিভলে রাস্তায় আগুন জ্বলবে ৷ এমনই বার্তা দিয়ে বৃহস্পতিবার শহর জুড়ে রান্নার গ্যাসের আকাল ও মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদে সরব কংগ্রেস ৷

সম্প্রতি কেন্দ্রের বিজেপি সরকার রান্নার গ্যাসের দাম 60 টাকা এবং বাণিজ্যিক গ্যাসের দাম 144 টাকা বৃদ্ধি করেছে । পশ্চিম এশিয়ায় যুদ্ধের জেরে দেশজুড়ে জ্বালানি সংকট দেখা দিয়েছে, তা নিয়ে সরব বিরোধীরা । মোদির নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের 'ভুল' বিদেশ নীতির কারণে ভুগতে হচ্ছে বলেও অভিযোগ কংগ্রেসের ।

শহর জুড়ে গ্যাসের দাম বৃদ্ধির প্রতিবাদে কংগ্রেস (নিজস্ব ভিডিয়ো)

শুধু তাই নয়, এই সংকটকালে কালোবাজারি আশঙ্কাও দেখা দিয়েছে । ভোগান্তি বেড়েছে সাধারণ মানুষের । তাই, কেন্দ্র রাজ্য দুই সরকারকেই হুঁশিয়ারি দিয়েছেন পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শুভঙ্কর সরকার । তিনি বলেন, "আগামী সোমবার পর্যন্ত অপেক্ষা । আমরা পরিস্থিতি খতিয়ে দেখব । দুই সরকার কী করছে? তারপর, রান্নাঘরে আগুন নিভলে রাস্তায় আগুন জ্বলবে ! 16 মার্চ থেকে পথে নামব আমরা ৷ "

Congress protest
প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সভাপতি শুভঙ্কর সরকার (নিজস্ব ছবি)

এদিকে, এদিন কলকাতায় একাধিক জায়গায় প্রদেশ কংগ্রেসের তরফে বিক্ষোভ আন্দোলন সংগঠিত হয় । দক্ষিণ কলকাতা জেলা কংগ্রেসের পক্ষ থেকে হাজরা মোড়ে প্রতিবাদ করা হয় । দক্ষিণ কলকাতা জেলা কংগ্রেসের সভাপতি প্রদীপ প্রসাদ বলেন, "এপস্টিন ফাইলে উজ্জ্বল নাম পেট্রোলিয়াম মন্ত্রী হরদীপ সিং পুরী একদিকে বলছেন, আমাদের ফুয়েল এবং গ্যাস পর্যাপ্ত পরিমাণে মজুত আছে, অন্যদিকে রান্নার গ্যাসের আকাল দেখা যাচ্ছে । হোটেল রেস্তরাঁ বন্ধ হয়ে পড়ছে । যুদ্ধে অংশ না নিয়েও মধ্যপ্রাচ্যে যুদ্ধের পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে কৃত্রিম অভাব তৈরি করছে বিজেপি সরকার । গ্যাসের দাম বৃদ্ধি ইস্যুটা জনগণের চোখে যাতে আড়ালে চলে যায় । মোদি সরকারের ভুল বিদেশ নীতির কারণে আজ এই পরিস্থিতির সম্মুখীন সারা দেশ । মোদি সরকার ট্রাম্পের কাছে আত্মসমর্পণ করার ফল আজকের এই পরিস্থিতি ।"

Congress protest
পেট্রোলিয়াম মন্ত্রী হরদীপ সিং পুরীর কুশপুতুল পোড়ানো হয় (নিজস্ব ছবি)

একই ইস্যুতে উত্তর কলকাতা জেলা কংগ্রেসের উদ্যোগে হাতিবাগান মোড়ে বিক্ষোভ দেখানো হয়েছে । আবার, ইরানের উপর একতরফা আগ্ৰাসনের অভিযোগ ও যুদ্ধের ফলে অসংখ্য নিরীহ শিশু ও নারী হত্যা এবং রান্নার গ্যাসের মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদে প্রদেশ কংগ্রেস মানবাধিকার শাখা বিধান ভবন থেকে মৌলালী মোড় পর্যন্ত মিছিল করে ।

সার্বিক পরিস্থিতি নিয়ে প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সভাপতি শুভঙ্কর সরকার বলেন, "সারাদেশে সামগ্রিকভাবে যা 'ডোমেস্টিক এলপিজি' ব্যবহৃত হয় তার মাত্র 6 শতাংশ বাণিজ্যিক ক্ষেত্রে ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয় । পশ্চিমবঙ্গে তিনটি তেল কোম্পানিতে সামগ্রিকভাবে 'ডোমেস্টিক গ্যাসে'র 6 শতাংশ ব্যবহার করা হয় । এই অবস্থায় এই 6 শতাংশ বন্ধ করে দিয়ে 'ফুড' এবং 'হোটেল', 'ট্যুরিজম' এবং আংশিক পরিবহণ ব্যবসাকে বন্ধ করে দেওয়া সরকারের মূর্খামির পরিচয় । এই 6 শতাংশ বন্ধ করে দিয়ে সরকার তার ভান্ডারে থাকা অতিরিক্ত গ্যাস কতদিন চালাতে পারবে ?"

Congress protest
গ্যাসের দাম বৃদ্ধির প্রতিবাদ কংগ্রেসের (নিজস্ব ছবি)

তিনি আরও বলেন, "দক্ষিণ ভারতে বাণিজ্যিক ক্ষেত্রে 'ডোমেস্টিক গ্যাস'-এর ব্যবহার একটু বেশি, সেটা 10 শতাংশ (আনুমানিক) । কিন্তু সারা ভারতবর্ষ জুড়ে গড়ে বাণিজ্যিক গ্যাসের ব্যবহার মাত্র 6 থেকে 7 শতাংশ । 'ফুড' ও 'হোটেল' ব্যবসার সঙ্গে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে যাঁদের জীবন-জীবিকা যুক্ত, তাঁদের আজ মাথায় হাত ! অতএব অসংগঠিত ক্ষেত্রের উপর আবারও আঘাত নেমে এল । রমজান মাস চলছে, ঈদ আসছে, এই অবস্থায় সরকারের এহেন সিদ্ধান্ত মানুষকে বিপদে ফেলা ছাড়া আর কিছুই না । এটা কেন্দ্রীয় সরকারের সম্পূর্ণ ভুল সিদ্ধান্ত ।"

বিদেশ নীতি নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারকে আক্রমণ শানিয়ে শুভঙ্কর সরকার বলেন, "ভারতবর্ষের অনেক পুরাতন বন্ধু হল ইরান । কিন্তু আজ মোদি সরকারের ব্যর্থ বিদেশ নীতি এবং অপরিণত সিদ্ধান্তের ফলে ইরানের সঙ্গে ভারতের বন্ধুত্বে ফাটল ধরেছে । যদি ইরানের সঙ্গে ভারতের সুসম্পর্ক বজায় থাকত তবে হরমুজ প্রণালী দিয়ে তৈল ও গ্যাস পরিবহণকারী জাহাজ ভারতের জন্য অবাধে আসতে পারত এবং আজ এই জ্বালানি সংকটের মুখোমুখি হতে হত না আমাদের ।"

