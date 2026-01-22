RAM নয়, আমাদের MGNREGA চাই, মাসব্যাপী আন্দোলনে বার্তা কংগ্রেসের

RAM নয়, আমাদের MGNREGA চাই, মাসব্যাপী আন্দোলনে বার্তা কংগ্রেসের
মহাত্মা গান্ধি নাম অনুকরণে মনরেগা (MGNREGA) নাম বাদ দিয়ে বিজেপি সরকার রাতারাতি নামকরণ করেছে (VBGRAMG) ৷ সব জায়গায় রাম (RAM)-এর ব্যবহার !
Published : January 22, 2026 at 6:20 PM IST
মেদিনীপুর, 22 জানুয়ারি: রাতারাতি মনরেগার (MGNREGA) নাম পরিবর্তন করেছে বিজেপি সরকার ৷ নতুন নাম দেওয়া হয়েছে ভিবি-জি রাম জি অর্থাৎ (বিকশিত ভারত গ্যারান্টি ফর রোজগার অ্যান্ড আজীবিকা মিশন) ৷ VBGRAMG-এই নামকরণে, কেন্দ্রীয় সরকার ফের রাম অর্থাৎ RAM ব্যবহার করেছে ৷ যার জেরে ক্ষুব্ধ কংগ্রেস। প্রতিবাদে একমাস জেলাজুড়ে আন্দোলনের ডাক দিয়েছে ৷
মেদিনীপুরে জেলা সভাপতি দেবাশিস ঘোষ বলেন, "টানা ফেব্রুয়ারি মাস আমাদের আন্দোলন চলবে ৷ এই ঐতিহ্যবাহী নাম ফিরিয়ে আনার জন্য।" বুধবার বিকেলের সাংবাদিক বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন বর্ষীয়ান কংগ্রেস নেতা শম্ভুনাথ চট্টোপাধ্যায়, আইনজীবী তীর্থঙ্কর ভকত, কো-অর্ডিনেটর অনিল শিকারিয়া, মিডিয়া ডিপার্টমেন্ট থেকে দিলীপ মৃধা, অরূপ মুখোপাধ্যায়-সহ অন্যান্য কংগ্রেস ছাত্র যুবনেতা ও নেতৃত্ববৃন্দ।
এই বিষয়ে যাবতীয় তথ্য তুলে দেন কংগ্রেসের নব্য নির্বাচিত জেলা সভাপতি দেবাশিস ঘোষ। তিনি বলেন, "কেন্দ্রের বিজেপি সরকার সমস্ত বিষয়েই নামকরণ করছেন। পুরনো নামে থাকা সমস্ত জিনিসই বদলে দিয়ে নতুন নামকরণ করছে রাম দিয়ে। সেরকমই গান্ধিজি নাবাঙ্কিত মনরেগার নাম তারা রাতারাতি পরিবর্তন করে দিয়ে 100 দিনের কাজকে নষ্ট করতে চাইছে । সেই জন্যই টানা ফেব্রুয়ারি মাসে আমাদের আন্দোলনে ডাক দেওয়া হয়েছে ।আমরা চাই, পুরনো নাম ফিরিয়ে দিক কেন্দ্রীয় সরকার।
কংগ্রেসের মতে, তৎকালীন কেন্দ্রীয় সরকার (কংগ্রেস) ডক্টর মনমোহন সিংয়ের নেতৃত্বে 2005 সালে আইন ও 2006 সালে সমগ্র দেশে আইনি অধিকার-সহ বছরে 100 দিন কর্ম সুনিশ্চিত প্রকল্প মনরেগা (MGNREGA) চালু হয় । কোভিড অতিমারিতে লকডাউনে মনরেগার সুফল ও প্রয়োজনীয়তা লক্ষ্য করা গিয়েছে ৷ এরইসঙ্গে এই মনরেগার জন্য দেশব্যাপী জলসংরক্ষণ, বনসৃজন, গ্রামীণ রাস্তা নির্মাণ বিশ্বব্যাপী প্রশংসিত হয়।
কংগ্রেসের অভিযোগ, দেশের অর্থনৈতিক সংকটের মধ্যেই মোদি সরকার এই মনরেগা প্রকল্প সম্পূর্ণরূপে বাতিল করে দিয়ে সাধারণ মানের বিকশিত ভারত গ্যারেন্টি ফর রোজগার অ্যান্ড আজীবিকা মিশন (VBGRAMG) চালু করেছে । যদি ভিবি-জি রাম জি বিল চালু হয় তাহলে কাজের আইনি গ্যারান্টি থাকবে না ৷ মোদি সরকারের মনোনীত গ্রামেই কাজ হবে। তাছাড়া ফসল কাটার সময় কাজ হবে না ৷ পাশাপাশি, হাত শিবিরের আরও অভিযোগ, মোদি সরকার নিজের পছন্দ মতো মজুরি নির্ধারণ করবে ৷ ইচ্ছেমতো ঠিকাদারকে দিয়েই ইচ্ছেমতো কাজ করাতে পারবে।
তথ্য বিস্তর খতিয়ে দেখে অভিযোগ করেছেন, এই প্রকল্পে 60 শতাংশ কেন্দ্র ও 40 শতাংশ টাকা রাজ্যকে দেওয়ার কথা বলা আছে ৷ আর্থিক দুর্বলতার জন্য কোনও রাজ্য সরকারই উৎসাহিত হবে না ৷ তাই কাজ করানো যাবে না। এইসব অভাব, অভিযোগ ও অধিকার-সহ 100 দিনের কর্ম সুনিশ্চিত, প্রকল্প গান্ধিজির নামাঙ্কিত মনরেগা-কে নিজের নামে ফিরিয়ে আনার দাবিতে ফেব্রুয়ারি মাসের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত টানা আন্দোলনের ডাক দিয়েছে তারা।
ফেব্রুয়ারি মাসে 2 থেকে 6 তারিখ পর্যন্ত সমস্ত অঞ্চল ও ব্লকে ডেপুটেশন ৷ 9 থেকে 13 তারিখ সমস্ত মহকুমা শাসকের কাছে ডেপুটেশন। এরপর 16 থেকে 20 ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত জেলাশাসক ও সভাধিপতিকে ডেপুটেশন দেওয়া হবে। উল্লেখ্য, কংগ্রেসের অভিযোগ, সরকারি আইনি স্বীকৃত 100 দিনের কাজকে নিয়েও রাজনীতি করছে বিজেপি।