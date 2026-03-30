প্রার্থী না-পছন্দ, অফিসে তালা ঝুলিয়ে ভোট বয়কটের ডাক কংগ্রেসের

প্রার্থী না-পছন্দ, অফিসে তালা ঝুলিয়ে ভোট বয়কটের ডাক কংগ্রেসের
বিক্ষুব্ধ কংগ্রেস কর্মীদের দাবি, শাহনাজ বেগম একজন 'বহিরাগত' এবং সুবিধাবাদী নেত্রী। উল্লেখ্য, শাহনাজ বেগম দীর্ঘদিন তৃণমূল কংগ্রেসের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।
Published : March 30, 2026 at 2:42 PM IST
ডোমকল, 30 মার্চ: কংগ্রেসের প্রার্থী তালিকা ঘোষণা হতেই তীব্র উত্তেজনা ছড়াল ডোমকল বিধানসভায়। প্রার্থী পছন্দ নয়, যাঁকে প্রার্থী করা হয়েছে তিনি বহিরাগত। এই অভিযোগ তুলেই কংগ্রেস কর্মীরা বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন ৷ কংগ্রেস কার্যালয়ে দুই গোষ্ঠীর মধ্যে শুরু হয় হাতাহাতি ৷ গভীর রাত পর্যন্ত চলে এই বিক্ষোভ ৷ অবশেষে দলীয় কার্যালয় থেকে সকলকে বের করে দিয়ে সেখানে তালা ঝুলিয়ে দেওয়া হয় ৷ চরম অস্বস্তিতে পড়েছে মুর্শিদাবাদ জেলা কংগ্রেস ৷
জেলা কংগ্রেসের সভাপতি মনোজ চক্রবর্তী বলেন, "কংগ্রেস জাতীয় বৃহত্তর দল। ক্ষোভ-বিক্ষোভ থাকতেই পারে। তবে সবকিছু মিটিয়ে নেওয়া হবে। দল যাকে প্রার্থী করেছে সমস্ত কংগ্রেস কর্মী তার হয়েই প্রচার করবেন। ডোমকলে কংগ্রেসের প্রার্থী তালিকায় নাম এসেছে শাহানাজ বেগমের। মাস দু'য়েক আগে মুর্শিদাবাদ জেলা পরিষদের নির্বাচিত তৃণমূল সদস্য তৃণমূল ছেড়ে কংগ্রেসে যোগ দিয়েছেন ৷ কর্মসূত্রে তিনি বহরমপুরে থাকেন। তাঁর বিরুদ্ধে বহিরাগত তকমা সেঁটে আন্দোলন শুরু করেছে কংগ্রেস সমর্থকরা।"
যদিও শাহানাজ বেগম বহিরাগত তকমা মানতে রাজি নয়। পার্টি অফিসে তালা দেওয়া হয়েছে এই অভিযোগও অস্বীকার করেছেন। শাহানাজ বেগম বলেন, "ডোমকলের পাক্বচ নম্বর সারাংপুর পঞ্চায়েতে আমার শ্বশুরবাড়ি। 13 নম্বর গরিবপুর পঞ্চায়েতে আমার বাপের বাড়ি। ফলে আমি বহিরাগত এই তথ্য ভুল। তবে দলে ক্ষোভ বিক্ষোভ থাকতেই পারে। ওরা কেউ খারাপ নয়। অদেরকে নিয়েই প্রচারে নামব।"
দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর রবিবার রাতে কংগ্রেসের 284 জনের প্রার্থী তালিকা ঘোষণা করা হয়েছে। 22টি বিধানসভার মুর্শিদাবাদে 19টি আসনে প্রার্থীর নাম ঘোষণা করা হয়েছে। ফরাক্কা, সাগরদিঘি ও বেলডাঙায় প্রার্থীর নাম অপ্রকাশিত। 19টি আসনের মধ্যে রয়েছে 15 জন সংখ্যালঘু মুখ। তিন মহিলা প্রার্থীও সংখ্যালঘু। ডোমকলে কংগ্রেসের প্রার্থী হয়েছেন শাহানাজ বেগম। অধীর চৌধুরীর ছত্রছায়া থেকেই শাহানাজের রাজনীতির ময়দানে উত্তরণ ঘটেছে।
শুভেন্দু অধিকারী কংগ্রেসের জেলা পরিষদ সদস্যদের দল ভাঙিয়ে তৃণমূলে নিয়ে এসে মুর্শিদাবাদ জেলা পরিষদ দখল করেছিলেন। তখন জেলা পরিষদের সহসভাধিপতি করা হয় শাহানাজ বেগমকে। 2023 সালের ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচনে শক্তিপুর থেকে জেলা পরিষদের আসনে তৃণমূলের টিকিটে জয়ী হন শাহানাজ। জেলা পরিষিদে সভাধিপতির দৌড়েও তিনি এগিয়ে ছিলেন। কিন্তু তাঁকে সভাধিপতি না করে সুতির বিধায়ক ইমানি বিশ্বাসের ভাতৃবধূ রুবিয়া সুলতানাকে সভাধিপতির আসনে বসায় তৃণমূল।
তখন থেকেই দলের প্রতি বীতশ্রদ্ধভাব জন্মায় শাহানাজ মমতাজের। দলের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করতে শুরু করেন। তৃণমূলের জেলা মহিলা সভানেত্রীর পিদ থেকেও শাহানাজকে সরিয়ে দেওয়া হয়। বিদ্রোহী শাহানাজ গত ফেব্রুয়ারি মাসে অধীর চৌধুরীর হাত ধরে কংগ্রেসে যোগ দেন। কংগ্রেসের প্রার্থী তাকিকা ঘোষণা আগে থেকেই ডোমকলে শাহানাজের নাম ভাসছিল ৷ আর তাতেই দলীয় কর্মীদের মধ্যে ক্ষোভ পুঞ্জিভূত হচ্ছিল। রবিবার তালিকা প্রকাশের পরই পুঞ্জিভূত ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ ঘটে। গভীর রাত পর্যন্ত ডোমকলের কংগ্রেস কার্যালয় উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। এক সময় বিক্ষোব্ধরা পার্টি অফিসে তালা ঝুলিয়ে দেয়।
2021 বিধানসভা নির্বাচনে এই কেন্দ্র থেকে তৃণমূলের প্রতীকে জয়ী হয়েছিলেন জাফিকুল ইসলাম। তিনি 1 লক্ষ 27 হাজার 273টি ভোট পেয়ে বাম-কংগ্রেস জোটের নিকটতম সিপিএম প্রার্থী মোস্তাফিজুর রহমানকে 47 হাজার 2025 ভোটে পরাজিত করেছিলেন।
জাফিকুল মোট ভোটের 56.54 শতাংশ ভোট পেয়েছিলেন। বাম-কংগ্রেস জোট প্রার্থী পেয়েছিলেন 35.57 শতাংশ ভোট। বিজেপি পেয়েছিল 5.46 শতাংশ ভোট ৷ জাফিকুলের মৃত্যুর পর ডোমকল কেন্দ্র ফাঁকাই পড়েছিল ৷ উপনির্বাচন হয়নি। এবার ওই কেন্দ্রে তৃণমূলের প্রতীকে লড়ছেন ডেবরার বিদায়ী বিধায়ক তথা প্রাক্তন আইপিএস হুমায়ুন কবীর। তাঁর বিরুদ্ধেও বহিরাগত তকমা সেঁটে দিয়েছেন স্থানীয় ইমাম মহজ্জেম সংগঠন। এবার একই তকমা জুটল শাহানাজ বেগমের বিরুদ্ধে ৷
স্থানীয় কংগ্রেস কর্মী আবুল বাসার বলেন, "ডোমকলে স্থানীয় অনেক ভালো কংগ্রেস নেতা রয়েছে ৷ টাকা খেয়ে প্রার্থী করা হয়েছে ৷ আমরা বহিরাগত প্রার্থী শাহানাজকে মানিনা তাই পার্টি অফিসে তালা ঝুলিয়ে দিয়েছে ৷ ডোমকল টাউন কংগ্রেস সভাপতি সময় ন মণ্ডল বলেন, আমরা বিরোধীদের সঙ্গে লড়াই করে কংগ্রেস দলকে টিকিয়ে রেখেছি ৷ প্রার্থী বদল না-করা হলে আমরা ভোট বয়কট করব। এই পরিস্থিতি সামাল দিয়ে জেলা কংগ্রেস কীভাবে সকলকে এক ছাতার তলায় আনবে সেদিকে তাকিয়ে রয়েছে সাধারণ কংগ্রেস সমর্থকরা। এবার ডোমকল বিধানসভায় বামেরা আলাদা প্রার্থী দিয়েছে।"