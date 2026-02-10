বাণিজ্যিক চুক্তির প্রতিবাদে হাজরায় মোদি-ট্রাম্পের কুশপুতুল পোড়াল কংগ্রেস

বাণিজ্যিক চুক্তির প্রতিবাদে হাজরায় মোদি-ট্রাম্পের কুশপুতুল পোড়াল কংগ্রেস
কী কারণে আমেরিকার কাছে আত্মসমর্পণ করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ? এই প্রশ্ন তুলছে কংগ্রেস ৷
Published : February 10, 2026 at 5:09 PM IST
কলকাতা, 10 ফেব্রুয়ারি: ভারত ও আমেরিকার নয়া বাণিজ্য চুক্তি নিয়ে উত্তাল জাতীয় ও আন্তর্জাতিক রাজনীতি । এরই মধ্যে এই বাণিজ্যিক চুক্তির প্রতিবাদে মঙ্গলবার হাজরা মোড়ে দক্ষিণ কলকাতা জেলা কংগ্রেসের পক্ষ থেকে বিক্ষোভ দেখানো হল । এই বিক্ষোভে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের কুশপুতুল পোড়ানো হয় । বিক্ষোভের নেতৃত্বে ছিলেন প্রদেশ কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক আশুতোষ চট্টোপাধ্যায়, দক্ষিণ কলকাতা জেলা কংগ্রেসের সভাপতি প্রদীপ প্রসাদ-সহ কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ ও কর্মী সমর্থকরা ।
দক্ষিণ কলকাতা জেলা কংগ্রেসের সভাপতি প্রদীপ প্রসাদ বলেন, "খুব গোপনভাবে বাণিজ্যিক চুক্তি সম্পন্ন হয়ে গেল ভারত এবং আমেরিকার মধ্যে । দেশের লোকসভা, রাজ্যসভা, ক্যাবিনেটকে উপেক্ষা করে তড়িঘড়ি আমেরিকার চাপে এবং আমেরিকার শর্তে দেশের স্বার্থ জলাঞ্জলি দিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি আমেরিকার প্রেসিডেন্টের কাছে আত্মসমর্পণ করলেন । এই নতুন চুক্তি কার্যকর হলে দেশের কৃষক সমাজের উপর নেমে আসবে অন্ধকার । বাড়বে বেকারত্ব, পড়বে টাকার মূল্য । ঝাঁপ বন্ধ হবে দেশের কৃষি বিপণন কেন্দ্রের । তারই বিরুদ্ধে আমাদের এই প্রতিবাদ ।"
প্রদেশ কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক আশুতোষ চট্টোপাধ্যায় বলেন, "এতদিন আমেরিকায় যে সমস্ত পণ্য ভারত থেকে রফতারি করা হতো, সেই সমস্ত পণ্যের ওপর 2 শতাংশ থেকে 3 শতাংশ শুল্ক চাপতো ৷ নতুন চুক্তি অনুযায়ী সেই সমস্ত রফতানি করা দ্রব্যের ওপর এখন থেকে 18 শতাংশ শুল্ক ধার্য করা হয়েছে । আমেরিকা থেকে আমদানীকৃত পণ্যের উপর এতদিন 11 শতাংশ শুল্ক চাপানো হতো, কিন্তু নতুন চুক্তি অনুযায়ী আমদানি করা দ্রব্যের উপর এবার থেকে কোনও শুল্ক দেবে না আমেরিকা । আগামী 5 বছরে 45 লক্ষ 25 হাজার 622 কোটি টাকার পণ্য আমদানি করার লক্ষ্যমাত্রা ধার্য করেছে মোদি সরকার, যার মধ্যে মূলত প্রাধান্য পাবে কৃষি এবং কৃষিজাত দ্রব্য, দুগ্ধজাত পণ্য ।"
অন্যদিকে, এই চুক্তিকে লজ্জাজনক আত্মসমর্পণ বলে কটাক্ষ করেছে সিপিআইএম পলিটব্যুরো । গত রবিবার বিবৃতি প্রকাশ করে সিপিআই(এম) পলিটব্যুরো বলেছে, "ভারত সরকার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে ফল, তুলো, বাদাম, সয়াবিন তেল এবং অন্যান্য খাদ্য ও কৃষি পণ্য আমদানির উপর কোনও শুল্ক আরোপ করবে না বলে জানিয়েছে । এই সিদ্ধান্ত দেশজুড়ে লক্ষ লক্ষ আপেল, তুলো চাষিদের জীবিকাকে মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করবে । হিমাচলপ্রদেশ, জম্মু ও কাশ্মীর এবং অন্যান্য রাজ্যের আপেল চাষিরা নিউজিল্যান্ডের মতো দেশগুলির সঙ্গে আগে স্বাক্ষরিত চুক্তির কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন ।"