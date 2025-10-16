ETV Bharat / state

এবার চাঁচলের নাজিমুলকে বাংলাদেশ থেকে ঘরে ফেরাতে উদ্যোগী সাংসদ ইশা

এর আগে কালিয়াচকের আমির শেখ বাড়ি ফেরেন মালদা দক্ষিণের সাংসদের উদ্যোগে৷ আমিরকে বাংলাদেশি বলে সেদেশে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল৷

Isha Khan Choudury
সাংসদ ইশা খান চৌধুরি (বাঁদিকে), নাজিমুল (ডানদিকে) (নিজস্ব ছবি)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : October 16, 2025 at 6:33 PM IST

3 Min Read
মালদা, 16 অক্টোবর: রাজস্থানে কাজ করতে গিয়েছিলেন কালিয়াচকের আমির শেখ৷ ওই রাজ্যে পুলিশি হেনস্তার শিকার হন তিনি৷ তাঁর গায়ে বাংলাদেশি তকমা লাগিয়ে তাঁকে প্রতিবেশী দেশে পুশ ব্যাক করে দেওয়া হয়৷ বিষয়টি জানতে পেরে আমিরকে দেশে ফিরিয়ে আনার উদ্যোগ নেন মালদা দক্ষিণের সাংসদ ইশা খান চৌধুরি৷ তাঁর চেষ্টায় বাড়ি ফিরেছেন আমির৷ এবার চাঁচলের ইসলামপুর গ্রামের মানসিক ভারসাম্যহীন আরেক যুবক নাজিমুল হককেও দেশে ফেরাতে উদ্যোগ নিয়েছেন তিনি৷ তাই বিদেশ মন্ত্রকের তৎপরতায় নাজিমুলের ঘরে ফেরা এখন শুধু সময়ের অপেক্ষা৷

14 বছর আগে একদিন নাজিমুল হঠাৎ বাড়ি থেকে নিখোঁজ হয়ে যান৷ চারদিকে খোঁজখবর চালিয়েও তাঁর সন্ধান মেলেনি৷ 21 বছর বয়সী ওই যুবকের খোঁজ পেতে পরিবারের লোকজন পুলিশ থেকে শুরু করে জেলা প্রশাসনেরও দ্বারস্থ হন৷ কিন্তু কোনও লাভ হয়নি৷ দিন গড়ায়৷ বছরও গড়িয়ে যায়৷ এভাবে পেরিয়ে যায় দীর্ঘ 14টি বছর৷ নাজিমুলের খোঁজ পাওয়ার আশা ছেড়ে দেন অভিভাবক-সহ পরিবারের লোকজন৷ গ্রামবাসীরাও তাঁকে ভুলতে শুরু করেন৷

Isha Khan Choudury
মুর্শিদাবাদের জেলাশাসককে পাঠানো ঢাকাস্থিত ভারতীয় হাইকমিশনের চিঠি (নিজস্ব ছবি)

কিন্তু রাখে হরি মারে কে! কয়েক মাস আগে হঠাৎ সোশাল মিডিয়ায় ছেলের ছবি দেখতে পান নাজিমুলের বাবা মারুফ আলি৷ বাংলাদেশের এক ব্লগার সেই ছবি সোশাল মিডিয়ায় আপলোড করেছিলেন৷ ছেলেকে ঘরে ফেরাতে আবারও সক্রিয় হয়ে ওঠেন মারুফ আলি৷ প্রশাসনের বিভিন্ন মহলে আবেদন জানান৷ দরবার করেন পুলিশের কাছে৷ কিন্তু তাঁর আবেদন নিবেদন বৃথাই যাচ্ছিল৷

শেষ পর্যন্ত তাঁর মাথায় একটি ভাবনা খেলে যায়৷ তিনি জানতেন, কালিয়াচকের আমির শেখকে বাংলাদেশ থেকে তাঁর ঘরে ফিরিয়ে দিয়েছেন মালদা দক্ষিণের সাংসদ৷ ছেলেকে ফিরে পেতে তিনিও ইশা খান চৌধুরির দ্বারস্থ হন৷ ইশার উদ্যোগ এবং বিদেশ মন্ত্রকের সহযোগিতায় আর কিছুদিনের মধ্যেই হারানো ছেলেকে ফিরে পেতে চলেছেন মারুফ৷

মারুফ আলি বলেন, “ছোট থেকেই নাজিমুল মানসিক ভারসাম্যহীন৷ অনেকবার ও বাড়ি থেকে বেরিয়ে উধাও হয়ে গিয়েছিল৷ প্রত্যেকবার খোঁজখবর নিয়ে ছেলেকে ফিরিয়ে আনি৷ কিন্তু 2011 সালে ও কোথায় যে চলে গেল, তা জানতে পারিনি৷ অনেক খোঁজখবর নিয়েও ছেলের সন্ধান পাইনি৷ পুলিশের কাছে গিয়েছি৷ প্রশাসনের কাছেও৷ কিন্তু ছেলের আর সন্ধান মেলেনি৷ এভাবে কেটে যায় 14 বছর৷ আমরা ধরে নিয়েছিলাম, নাজিমুল হয়তো আর বেঁচে নেই৷’’

Isha Khan Choudury
বিদেশমন্ত্রীকে লেখা ইশা খান চৌধুরির চিঠি (নিজস্ব ছবি)

তিনি আরও বলেন, ‘‘কিন্তু মাস চারেক আগে আমার এক প্রতিবেশী হঠাৎ সোশাল মিডিয়ায় নাজিমুলের ছবি দেখতে পান৷ তিনি দৌড়ে আমাদের বাড়িতে আসেন৷ ছবিটি আমাদের দেখান৷ চেহারায় অনেক পরিবর্তন এলেও ছেলেকে চিনতে আমাদের ভুল হয়নি৷ মোল্লা সিয়াম নামে বাংলাদেশের এক ব্লগার ওর ছবি ফেসবুকে পোস্ট করেছিলেন৷ আমরা তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করি৷ জানতে পারি, ছেলে এখন বাংলাদেশের কুমিল্লায় রয়েছে৷ সিয়াম ভিডিয়ো কলে ছেলের সঙ্গে আমাদের কথাও বলিয়ে দেন৷’’

মারুফ আলি জানান, এর পর তিনি প্রশাসনের কাছে ছেলেকে ফেরানোর আর্জি জানান৷ প্রশাসনের তরফে সবরকম সহযোগিতার আশ্বাস দেওয়া হয়েছিল৷ কিন্তু কোনও তৎপরতা চোখে না-পড়ায় তিনি যোগাযোগ করেন সাংসদ ইশা খান চৌধুরির সঙ্গে৷

মারুফ বলেন, ‘‘তিনি বাংলাদেশ থেকে কালিয়াচকের আমির শেখকে ঘরে ফিরিয়ে এনেছেন৷ সাংসদ আশ্বাস দিয়েছিলেন, নাজিমুলকে বাংলাদেশ থেকে ফিরিয়ে আনতে তাঁর চেষ্টার ত্রুটি থাকবে না৷ শুনছি, আর কয়েকদিনের মধ্যেই আমরা ছেলেকে ফিরে পাব৷ এখন আমরা সেই দিনটির দিকে তাকিয়ে রয়েছি৷”

ইশা খান বলেন, “নাজিমুলকে দেশে ফেরাতে আমি বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্করের কাছে লিখিত আবেদন জানিয়েছিলাম৷ নাজিমুল যে ভারতীয়, তা নিশ্চিত করতে তাঁর সমস্ত নথিপত্র সংশ্লিষ্ট মন্ত্রকে পাঠানো হয়েছিল৷ তার রিপোর্ট ইতিমধ্যে চলে এসেছে৷ মানসিক ভারসাম্যহীন চাঁচলের ওই যুবক এখন বাংলাদেশের কুমিল্লায় রয়েছেন৷ বিদেশমন্ত্রী আশ্বাস দিয়েছেন, তাঁকে দ্রুত দেশে ফিরিয়ে আনা হবে৷ আমার বিশ্বাস, খুব তাড়াতাড়ি নাজিমুলকে ফিরে পাবেন তাঁর পরিবারের সদস্যরা৷”

