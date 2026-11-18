পাহাড়ে পুরভোট নিয়ে তৎপর কংগ্রেস, হাতিয়ার স্বায়ত্তশাসন ও ভোটার তালিকা ইস্যু
Congress on Hill Municipal Election: স্বায়ত্তশাসনের আবেগকে উসকে দিয়েই মানুষের মন জয় করতে চাইছে কংগ্রেস ৷ বৈঠক করলেন শুভঙ্কর সরকার ও প্রকাশ যোশী ৷
Published : November 18, 2026 at 7:35 PM IST
কালিম্পং, 18 নভেম্বর: রাজ্যের আসন্ন পুরসভা নির্বাচনের সঙ্গেই পাহাড়ের কালিম্পং, কার্শিয়াং ও মিরিকে ভোট হওয়ার প্রবল সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে । আর সেই পুরভোটের দামামা বাজার আগেই পাহাড়ে নিজেদের হারানো জমি পুনরুদ্ধার ও সাংগঠনিক শক্তি বৃদ্ধিতে কোমর বেঁধে নেমে পড়েছে কংগ্রেস ।
এই রণকৌশল চূড়ান্ত করতেই দু'দিন ধরে দফায় দফায় কার্শিয়াং এবং কালিম্পংয়ে দলের শীর্ষ নেতৃত্বের উপস্থিতিতে এক গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় । যেখানে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শুভঙ্কর সরকার এবং এরাজ্যের দলীয় পর্যবেক্ষক প্রকাশ যোশী উপস্থিত ছিলেন ।
পাহাড়ের রাজনীতিতে বিজেপির শক্ত ঘাঁটিতে ফাটল ধরাতে কংগ্রেস এবার পুরনো ইতিহাস এবং বর্তমানের ভোটার তালিকা—এই দুই অস্ত্রকেই প্রধান হাতিয়ার করতে চাইছে । দলের পক্ষ থেকে পাহাড়বাসীকে মনে করিয়ে দেওয়া হচ্ছে যে, কেন্দ্রে কংগ্রেস ক্ষমতায় থাকাকালীনই দার্জিলিং গোর্খা হিল কাউন্সিল (ডিজিএইচসি) এবং পরবর্তীকালে গোর্খ্যাল্যান্ড টেরিটোরিয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (জিটিএ) গঠিত হয়েছিল ৷ যা পাহাড়ের মানুষের স্বায়ত্তশাসনের দাবিকে প্রকৃত মান্যতা দিয়েছিল ।
প্রতিবার ভোট এলেই বিজেপির তরফে স্থায়ী রাজনৈতিক সমাধানের কেবল আশ্বাস ও প্রতিশ্রুতি মেলে, কিন্তু বাস্তবে কোনও সমাধানসূত্র বের হয় না বলে অভিযোগ তুলেছে হাত শিবির । সেই শূন্যস্থান পূরণ করে স্বায়ত্তশাসনের আবেগকে উসকে দিয়েই মানুষের মন জয় করতে চাইছে তারা ।
এর পাশাপাশি ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সংশোধনী বা এসআইআর প্রক্রিয়াকে কেন্দ্র করেও সুর চড়িয়েছে কংগ্রেস । প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শুভঙ্কর সরকার স্পষ্ট জানিয়েছেন, সমতলের পাশাপাশি পাহাড়েও এসআইআর-এর মাধ্যমে বহু মানুষের নাম ভোটার তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে ।
তাঁর কথায়, "রাজ্যে কংগ্রেসের শক্তি বাড়ছে । পুরসভা নির্বাচন যে কোনও সময় হতে পারে । সে কারণে আগে থেকে প্রস্তুতি নিতে হবে । কংগ্রেস পাহাড়ের জন্য কী করেছে, তা মানুষের কাছে তুলে ধরতে হবে । এসআইআর করে পাহাড়েও অনেকের নাম বাদ দেওয়া হয়েছে । সকলের নামের তালিকা তৈরি রাখতে হবে ।"
ইতিমধ্যেই জেলা নেতৃত্বকে আগাম প্রার্থী, নির্বাচনী এজেন্ট এবং বুথ এজেন্টদের তালিকা প্রস্তুত রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে । এছাড়াও কার্শিয়াং ও কালিম্পং পুরসভার জন্য আলাদা পর্যবেক্ষক নিয়োগ করার পাশাপাশি নতুন ওয়ার্ডগুলিতে নেতা-কর্মীদের জনসংযোগ বাড়ানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ।
জোট ও সংগঠন প্রসঙ্গে দলের পর্যবেক্ষক প্রকাশ যোশী বলেন, "কিছু জায়গাতে আমাদের জোট করতে হবে । কীভাবে সংগঠনকে আরও বাড়ানো যায়, তা নিয়ে কথা হয়েছে । ওয়ার্ডের সংখ্যা বেড়েছে । সেই কারণে পাহাড়ে আগের থেকে শক্তি বৃদ্ধিতে জোর দেওয়া হচ্ছে ।"
সব মিলিয়ে, পুরভোটের আগে সংগঠন মজবুত করা এবং স্বায়ত্তশাসনের পুরনো কৃতিত্বকে সামনে রেখে পাহাড়ে নিজেদের প্রাসঙ্গিকতা ফেরাতে মরিয়া প্রচেষ্টা শুরু করেছে কংগ্রেস ।