কলকাতায় ওয়ার্ড পুনর্বিন্যাসে গণশুনানি, সর্বদলীয় বৈঠকের দাবিতে কংগ্রেসের অভিযান

কলকাতায় ওয়ার্ড পুনর্বিন্যাসে গণশুনানি, সর্বদলীয় বৈঠকের দাবিতে কংগ্রেসের অভিযান
কলকাতা কর্পোরেশনের পুর পরিষেবা দেওয়ার ক্ষেত্রে ব্যর্থতা, দুর্নীতি ও ওয়ার্ড পুনর্বিন্যাসের দাবিতে কংগ্রেস ওয়েলিংটন স্কোয়ার থেকে মিছিল করে।
Published : August 12, 2026 at 5:22 PM IST
কলকাতা, 12 অগস্ট : কলকাতা কর্পোরেশনের ওয়ার্ড পুনর্বিন্যাস নিয়ে বিধানসভায় চলছে অধিবেশন। সেই সময় কর্পোরেশনের প্রশাসক স্মিতা পাণ্ডের সঙ্গে বুধবার দেখা করলেন কালীঘাট তৃণমূলের মুখপাত্র কুণাল ঘোষ। অভিযোগ, রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে এই প্রক্রিয়া করা হচ্ছে। একই দাবিতে প্রদেশ কংগ্রেস কলকাতা কর্পোরেশন অভিযান করে। প্রদেশ সভাপতি শুভঙ্কর সরকার অভিযোগ করেন, এসআইআর করে যেমন রাজ্যের দখল নিয়েছে, একইভাবে কর্পোরেশনের দখল নিতে চাইছে বিজেপি । তিনি সর্বদলীয় বৈঠকের দাবি তোলেন।
এদিন কলকাতা কর্পোরেশনের পুর পরিষেবা দেওয়ার ক্ষেত্রে ব্যর্থতা, দুর্নীতি ও ওয়ার্ড পুনর্বিন্যাসের দাবিতে কংগ্রেস ওয়েলিংটন স্কোয়ার থেকে মিছিল করে। এসএন ব্যানার্জি রোড ধরে মিছিল এগিয়ে যায় কর্পোরেশনের দিকে। তবে, জানবাজারের মুখে আটকে দেয় পুলিশ। সেখানেই কংগ্রেস কর্মীরা রাস্তায় বসে যান। সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রেখে খোদ রাজ্য সভাপতি শুভঙ্কর সরকার রাস্তায় বসে পড়েন ৷ এরপর একটি প্রতিনিধি দল দেখা করতে যায় প্রশাসনের সঙ্গে।
শুভঙ্কর বলেন, "সার্বিকভাবে অচল কর্পোরেশন। কেউ পদত্যাগ করেছেন, প্রশাসক বসেছে, কিন্তু পরিষেবা পাচ্ছেন না জনগণ। কর্পোরেশনের কমিশনার ও প্রশাসক যা ইচ্ছে তাই করছেন। জনগণনা হল না, কেন ডিলিমিটেশন? জনগণনা না করেই অবৈধভাবে ডিলিমিটেশন করা হচ্ছে । ওয়ার্ডকে ভাঙা হচ্ছে কিসের ভিত্তিতে, কেউ জানে না। যেমনভাবে এসআইআর করে রাজ্য দখল করেছে বিজেপি, একইভাবে ডিলিমিটেশন করে কলকাতা কর্পোরেশন দখল করতে চাইছে।"
এদিকে স্মিতা পাণ্ডের সঙ্গে দেখা করে কুণাল ঘোষ, বৈশ্বানর চট্টোপাধ্যায়, রত্না শুর। কুণাল বলেন, "ডিলিমিটেশন করার আগে সর্বদলীয় বৈঠক এবং গণশুনানির আরজি নিয়ে কলকাতা কর্পোরেশনের কমিশনার ও প্রশাসকের কাছে স্মারকলিপি দিয়েছেন তৃণমূল কংগ্রেসের প্রতিনিধিরা। ড্রাফট কে করল, কারা করল, কেউ জানি না। সবকিছুর একটা পদ্ধতি আছে। জনপ্রতিনিধি, বিধায়ক সকলের সঙ্গে কথা বলা দরকার। অতিরিক্ত মুখ্যসচিব পুর ও নগরোন্নয়ন দপ্তরকে চিঠি দেব। কুণাল দাবি করেন, তাঁদের স্মিতা পাণ্ডে বলেছেন, তাঁর এক্তিয়ার নেই বৈঠক ডাকার।