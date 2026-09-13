বাগেশ্বর বাবার ছবি পোড়ানোর অভিযোগে কংগ্রেস নেতা আশুতোষকে তলব পুলিশের
Police summon congress leader on Bageshwar Baba Photo Burnt: বাগেশ্বর বাবা দুর্গাপুজোয় বাঙালির খাদ্যাভ্যাস নিয়ে যে মন্তব্য করেছিলেন, তার প্রতিবাদে বিক্ষোভ দেখায় কংগ্রেস ৷
By PTI
Published : September 13, 2026 at 2:10 PM IST
কলকাতা, 13 সেপ্টেম্বর: বাগেশ্বর ধামের ধীরেন্দ্রকৃষ্ণ শাস্ত্রীর ছবি পোড়ানোর অভিযোগে পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক আশুতোষ চট্টোপাধ্যায়কে তলব করল পুলিশ ৷ হাওড়ার লিলুয়ায় একটি অনুষ্ঠানে এসে দুর্গাপুজোয় মাছ-মাংস খাওয়া নিয়ে বাঙালিকে ভণ্ড বলে উল্লেখ করেন ধীরেন্দ্রকৃষ্ণ ৷ তিনি বাগেশ্বর বাবা নামেই বিশেষ পরিচিত ৷
তাঁর এই মন্তব্যে সারা রাজ্যে সমালোচনার ঝড় বয়ে যায় ৷ রাজ্যজুড়ে বিক্ষোভে নামে কংগ্রেস ৷ প্রতিবাদ কর্মসূচিতে বাগেশ্বর বাবার ছবি পোড়ানো হয় ৷ গত 10 সেপ্টেম্বর মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী সতর্ক করেছেন, বাগেশ্বর বাবার ছবি পোড়ানো বা তাঁকে অসম্মান করলে গ্রেফতার করা হবে ৷
সেইমতো প্রদেশ কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক আশুতোষকে হাজিরার সমন পাঠিয়েছে ভবানীপুর থানার পুলিশ ৷ বিকেল 3টের সময় থানায় হাজির হতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে তাঁকে ৷ আশুতোষ জানান, এই বিষয়টি প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শুভঙ্কর সরকারকে জানানো হয়েছে ৷
গত 8 সেপ্টেম্বর ভবানীপুর থানার বাইরে বাগেশ্বর বাবার ছবি নিয়ে প্রবল বিক্ষোভ দেখায় কংগ্রেস ৷ তাঁর ছবি পোড়ানো হয় বলে দাবি করেছে পুলিশ ৷ এই ঘটনায় পুলিশ কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক অতনু দাসকে ইতিমধ্যে গ্রেফতার করেছে ৷ দক্ষিণ কলকাতা জেলা কংগ্রেসের সভাপতি প্রদীপ প্রসাদের নামেও অভিযোগ উঠেছে ৷ এদিকে আশুতোষ জানিয়েছেন, বাংলা বা বাঙালির রীতিনীতিকে খাটো করলে কংগ্রেস তা মেনে নেবে না এবং মাথা নত করবে না ৷
গত 5 সেপ্টেম্বর হাওড়ার লিলুয়ায় একটি ধর্মীয় অনুষ্ঠানে এসে বাগেশ্বরের ধীরেন্দ্র শাস্ত্রী বাঙালি জাতির সংস্কৃতি ও খাদ্যাভ্যাস নিয়ে মন্তব্য করেন ৷ দুর্গাপুজোয় আমিষ আহার নিয়ে বাঙালিকে 'পাখণ্ডি' বা ভণ্ড বলে আখ্যা দেন । দুর্গাপুজোর মতো জাতীয় উৎসবে বাঙালির চিরাচরিত আমিষ খাওয়ার ঐতিহ্যকে যেভাবে আক্রমণ করা হয়েছে, তাকে চরম অপমানজনক ও উস্কানিমূলক বলে দাবি করেছেন বিক্ষোভকারীরা ৷
বাগেশ্বর বাবার মন্তব্যের তীব্র প্রতিবাদে সামিল হন মমতা-পন্থী তৃণমূল বিধায়ক কুণাল ঘোষ ৷ তিনি বলেন, ‘‘যেভাবে বাংলা এবং বাঙালিকে ধারাবাহিক অপমান করা হচ্ছে, সেটার তীব্র বিরোধিতা করছি । বিজেপি নেতৃত্ব এবং তাদের বন্ধুরা যেভাবে বাংলা, বাঙালিকে বেপরোয়াভাবে অসম্মান, অপমান করছেন, সেটার তীব্র নিন্দা করছি ।’’
আপত্তিকর মন্তব্যের প্রতিবাদ করেছেন বিজেপি রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য ৷ তিনি বলেন, ‘‘আমাকে আমার মতো করে বাঁচতে দিন । বাঙালিরা যা খেয়ে এসেছে, তাই খাবে । বাঙালিরা মাছ-মাংস খেতে পারবে না ? স্বামী বিবেকানন্দই তো কথাই বলেছেন । তাঁর চেয়ে বড় কে ?’’ শমীকের সংযোজন, ‘‘এখানে মা কালীর কাছে পাঁঠার মাংস উৎসর্গ করা হয় ।"