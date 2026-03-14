মোদিকে খোলা চিঠি শুভঙ্কর সরকারের, ট্রাম্প থেকে সম্প্রদায়িক ইস্যুতে খোঁচা
বিদেশ নীতি, অপারেশন সিঁদুর থেকে সম্প্রদায়িক ইস্যুতে মোদি সরকারের যোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন তিনি।
Published : March 14, 2026 at 8:14 PM IST
কলকাতা, 14 মার্চ: সরকারি ও দলীয় কাজে কলকাতায় এসেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। সে সময়ে একাধিক ইস্যুতে মোদিকে নিশানা করলেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শুভঙ্কর সরকার। যেখানে বিদেশ নীতি, অপারেশন সিঁদুর থেকে সম্প্রদায়িক ইস্যুতে মোদি সরকারের যোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন তিনি।
প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে লেখা চিঠিতে শুভঙ্কর সরকার লিখেছেন, "আমি প্রথমেই আপনার কাছে আবেদন জানাব যে, দেশের প্রধানমন্ত্রী হিসাবে আপনি এই বিষয় নিশ্চিত করুন, কয়েকটি রাজ্যে আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনের আগে দেশের একজন সেনাকেও যাতে শহিদ না হতে হয়। কারণ, ক্রনোলজি বলছে যে, আপনার শাসনকালে নির্বাচন এলেই দেশের সেনাদের বলি হতে হয় ৷ আর সেই বলিদানকে ভাঙিয়ে আপনি নির্বাচন-বৈতরণী পার হয়ে যান। এবার যাতে এটা না হয়, তা অনুগ্রহ করে সুনিশ্চিত করুন।"
বেকারত্ব ইস্যুতে কটাক্ষ করে শুভঙ্কর সরকার লিখেছেন, "2014 সালে প্রধানমন্ত্রী হওয়ার আগে আপনি কলকাতায় এসে বলেছিলেন, বছরে দু'কোটি বেকারের চাকরি হবে। বলেছিলেন বিদেশ থেকে কালো টাকা আনবেন এবং আমাদের প্রত্যেকের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে 15 লক্ষ করে টাকা ঢুকবে! আপনার মনে আছে সেই কথাগুলি ?" পাশাপাশি, নোট বন্দি ইস্যুকেও হাতিয়ার করেছেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি ৷ শুভঙ্কর সরকার মোদিকে লিখেছেন, "নোটবন্দীর সময় আপনি সমস্ত ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থা স্বাভাবিক করার জন্য 50 দিন সময় চেয়েছিলেন। বলেছিলেন, 50 দিনে সমস্যা না মিটলে জনগণ দেশের যে কোনও চৌরাস্তায় আপনার বিচার করবে। আপনার মনে আছে ? 50 দিন তো দূরের কথা, আজও নোটবন্দীর দগদগে ঘা নিয়ে ঘুরছেন ভারতের মানুষ। সেই সময় কেবলমাত্র ব্যাঙ্কের লাইনে দাঁড়িয়ে কয়েকশ মানুষের মৃত্যু হয়েছিল ৷ আপনি সাংসদে তাঁদের স্মৃতিতে শোক প্রকাশ তো দূরের কথা, সেই মৃত্যুগুলিকে স্বীকারও করেননি। আপনি বলেছিলেন, নোটবন্দীর ফলে কালো টাকা উদ্ধার হবে এবং সন্ত্রাসবাদ খতম হবে। দুটির কোনটা হয়েছে তা আজ ব্রিগেডের ময়দানে একবার অন্তত বলবেন।"
এরপরেই রাহুল গান্ধির প্রশংসা করে শুভঙ্কর সরকার বলেছেন, "রাহুল গান্ধি বারবার সাবধান করার পরেও আপনার স্বাস্থ্য মন্ত্রী বলেছিলেন, করোনা কোনও 'হেলথ-এমার্জেন্সি' নয়। আপনিও গুরুত্ব দেনননি। তারপর করোনা যখন ভয়াবহ রূপ নিল তখন থালা-বাটি বাজাতে বললেন আপনি। তাড়াহুড়ো করে ভ্যাকসিন আনলেন, সেই ভ্যাকসিন সার্টিফিকেটে নিজের ছবি ছাপলেন। কিন্তু অপরিকল্পিত লক ডাউন এবং করোনার গ্রাসে যেসব মানুষের মৃত্যু হলো, তাঁদের মৃত্যু - সার্টিফিকেটে নিজের ছবি ছাপতে পারতেন! তাড়াহুড়ো করে যে ভ্যাকসিন আনলেন তার পার্শ্ব প্রতিক্রিয়ায় এখন অনেক মানুষের মৃত্যু ঘটছে বলে চিকিৎসক মহলের অনুমান। এ বিষয়ে নিশ্চয়ই আপনি আজ কিছু বলবেন, আশা করি।"
অপারেশন সিঁদুরের ও কৃষি আইন নিয়ে শুভঙ্কর সরকারের বক্তব্য, "আমেরিকার সুবিধা করে দিতে কালা কৃষি আইন আনলেন আবার প্রবল আন্দোলনের চাপে ক্ষমা চেয়ে সেই আইন প্রত্যাহারের কথা বললেও বাস্তবে তার ছবি সামনে আসল না। অপারেশন সিঁদুরের সময় দেশের সেনাবাহিনী যখন পাকিস্তানকে সমুচিত জবাব দিতে ব্যস্ত তখন কার চাপে আপনি যুদ্ধ বিরতি ঘোষণা করলেন ? আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প 28 বার দাবি করেছেন তাঁর কথাতেই ভারত যুদ্ধ বিরতি করেছিল। মোদিজি, আপনি একবারের জন্যও বলতে পারেননি ট্রাম্প মিথ্যা বলছেন!"
আন্তর্জাতিক ও বাণিজ্য চুক্তি নিয়ে শুভঙ্কর সরকার বলেন, "সেই ট্রাম্পের সঙ্গে আবার বাণিজ্য চুক্তি করলেন। সেই চুক্তিতে কী আছে ? তা প্রকাশ্যে বলছেন না কেন ? আমেরিকার স্বার্থ রক্ষা করার জন্য আপনি চুক্তি করে দেশের অন্নদাতাদের পেটে আঘাত হানছেন কেন ? আপনার ব্যর্থ বিদেশ নীতির কারণে আজ ভারতবর্ষ আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ক্রমশ বন্ধু হারা হয়ে পড়ছে। আর তখন আপনি ভারতের বহু পুরানো বন্ধু ইরানকে ত্যাগ করলেন। আপনার ভুল নীতির কারণে দেশের রান্না গ্যাসের অভাবে মায়েরা চোখের জল ফেলছেন। আপনি অত্যন্ত বিজ্ঞানসম্মত গ্যাস উৎপাদনের ভাবনা রাখেন তা আমরা জানি। আমরা আশা করব ব্রিগেডের সভার পরেই কলকাতার নোংরা ড্রেন থেকে হাতেকলমে ওইভাবে গ্যাস উৎপাদন করে দেখানোর ব্যবস্থা করবেন আপনি। গ্যাসের অভাবে নাজেহাল বাংলার মানুষ আপনার অভূতপূর্ব উদ্ভাবনী ক্ষমতার দিকে তাকিয়ে বসে আছেন।"