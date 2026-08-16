নদিয়ায় শুট আউট, দুষ্কৃতীদের গুলিতে ঝাঁঝরা ছেলে-সহ কংগ্রেস নেতা

নদিয়ায় শুট আউট, দুষ্কৃতীদের গুলিতে ঝাঁঝরা ছেলে-সহ কংগ্রেস নেতা
মোট কত রাউন্ড গুলি চলেছে, ঘটনার সঙ্গে কে বা কারা জড়িত তা জানতে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ । এই ঘটনায় এখনও কেউ গ্রেফতার হয়নি ৷
Published : August 16, 2026 at 9:21 AM IST
নাকাশিপাড়া (নদিয়া), 16 অগস্ট: বাজার করে বাড়ি ফেরার পথে দুষ্কৃতীদের গুলিতে নিহত কংগ্রেস নেতা ও তাঁর ছেলে ৷ শনিবার রাতে তাঁদের চার চাকা গাড়ি লক্ষ্য করে বোমাবাজি এবং এলোপাথাড়ি গুলি চালায় দুষ্কৃতীরা ৷ তাতেই গুরুতর আহত হন বাবা ও ছেলে ৷ রক্তাক্ত অবস্থায় তাঁদের উদ্ধার করে বেথুয়াডহরি স্টেট জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা দু'জনকেই মৃত বলে ঘোষণা করেন । ঘটনার পর চরম উত্তেজনা নদিয়ার নাকাশিপাড়া থানা এলাকায় । আজ ময়নাতদন্তের জন্য দেহ দু'টি হাসপাতালে পাঠানো হবে ৷
দীর্ঘদিন ধরেই রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন নাকাশিপাড়া ব্লক কংগ্রেস সভাপতি আনিসুর শেখ । ডামাডোলের পরিস্থিতিতেও তিনি দলত্যাগ করেননি । তাঁর ছেলে আবু সুফিয়ান । বর্তমানে আইন নিয়ে পড়াশোনা করছেন । সেই কারণে তিনি নদীয়ার কল্যাণীতেই থাকতেন । তবে, শনিবার থেকে বাড়িতে ছিলেন ।
স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, শনিবার রাতে বাবা এবং ছেলে চার চাকা গাড়িতে করে বাজার করতে গিয়েছিলেন । বাড়ি ফেরার সময় নাকাশিপাড়া থানার বেথুয়াডহরি নাগাদি রেলগেটের কাছে তাদের চার চাকা গাড়িটির সামনের কয়েকজন দাঁড়িয়ে পড়ে । এরপর ওই গাড়ি লক্ষ্য করে প্রথমে শুরু হয় বোমাবাজি । তারপর তাদের দু'জনকে লক্ষ্য করে চলে এলোপাথাড়ি গুলি ৷ তারপর ঘটনাস্থলে ছেড়ে পালিয়ে যায় দুষ্কৃতীরা ।
স্থানীরা তড়িঘড়ি রক্তাক্ত অবস্থায় তাঁদের উদ্ধার করে বেথুয়াডহরি স্টেট জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে গেলেও বাঁচানো যায়নি । খবর পেয়ে হাসপাতালে যান পরিবারের লোকজন ৷ পৌঁছয় নাকাশিপাড়ার থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী ৷
এই বিষয়ে নদিয়ার পুলিশ সুপার অতুল ভি বলেন, "আমরা পুরো ঘটনা তদন্ত শুরু করেছি । দেহ দু'টি ময়নাতদন্তে পাঠানো হবে ৷ এই ঘটনায় পুরনো কোনও শত্রুতার জেরে হয়েছে কিনা সেটা আমরা জিজ্ঞাসাবাদ করে জানার চেষ্টা করছি । পাশাপাশি, সিসিটিভি ক্য়ামেরা ফুটেজ খতিয়ে দেখা হচ্ছে । আশাকরি, দ্রুত দোষীদের চিহ্নিত করে গ্রেফতার করতে পারব ।"
মৃত কংগ্রেস নেতার আত্মীয় রোকেয়া বিবি বলেন, "আমার বোনের বর কংগ্রেস করত । কারও সঙ্গে কখনও কোনও ঝামেলায় জড়ায়নি । সব সময় মানুষের উপকার করত । কিন্তু ওই এলাকার কুখ্যাত ক্রিমিনাল তৃণমূল নেতা জুব্বার শেখ এই ঘটনা ঘটিয়েছে । যেহেতু রাজনীতিতে জুব্বার পেরে উঠত না, সেই কারণেই এই কাজ করেছে । "
রোকেয়া জানান, বর্তমানে জুব্বার পুরনো মামলায় জেল খাটছে । কিন্তু এলাকায় তার প্রচুর লোকজন ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে । এমনকি পুলিশ এখনও তার কথা শোনে । রাজ্যে বিজেপি এলেও পুলিশ তৃণমূলের কথায় ওঠাবসা করে বলে দাবি তাঁর ৷ বলেন, "আমার বোনের ছেলে আইন নিয়ে পড়াশোনা করছে । আগামী দিনে ওকে পড়াশোনার জন্য বিদেশে পাঠানো হবে ভেবেছিলাম । কিন্তু কেন ওকে খুন করা হল ? আমরা এটা কিছুতেই মেনে নেব না ।" পাশাপাশি পুলিশ দেরিতে আসায় প্রশ্ন তোলেন তিনি ।