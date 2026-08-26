বাবা-ছেলে খুনে অভিযুক্ত ইনজামুলকে দলে টেনে বিতর্কে অধীর, যোগদান স্থগিতের নির্দেশ
গত বছর সংশোধিত ওয়াকফ আইন নিয়ে অশান্তির সময় সামশেরগঞ্জে বাবা-ছেলে খুনের ঘটনায় অভিযুক্ত তৃণমূল নেতা ইনজামুল ইসলামের কংগ্রেসে যোগদান ঘিরে বিতর্কে অধীর ৷
Published : August 26, 2026 at 3:06 PM IST
বহরমপুর, 26 অগস্ট: সামশেরগঞ্জ কাণ্ডে নাম জড়ানো ধুলিয়ান পুরসভার চেয়ারম্যানের হাতে জাতীয় কংগ্রেসের পতাকা ধরিয়ে কার্যত বেকায়দায় পড়লেন কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য অধীর চৌধুরী ৷ যোগদানের পরদিনই অল ইন্ডিয়া কংগ্রেস কমিটি (এআইসিসি)-র পশ্চিমবঙ্গের ইনচার্জ প্রকাশ যোশি এই প্রক্রিয়া আপাতত স্থগিত রাখার নির্দেশ দেন ৷
প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শুভঙ্কর সরকারকে চিঠি লিখে প্রকাশ যোগদান প্রক্রিয়া স্থগিত রাখার নির্দেশ দিয়েছেন ৷ মঙ্গলবার তিনি প্রাক্তন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীরকে ফোন করে একই কথা বলেন ৷ পাশাপাশি, রাজ্য কংগ্রেসের দায়িত্বে থাকা প্রকাশ কংগ্রেসের শীর্ষ নেতৃত্বদের উদ্দেশ্যে বলেন, "এরপর যে কোনও যোগদানের আগে প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির কাছে তালিকা পাঠাতে হবে ৷ প্রদেশ সভাপতি অনুমোদন দিলে অন্য দল থেকে আসা নেতা, কর্মীদের সামনে কংগ্রেসের দরজা খুলে দেওয়া হবে ৷"
প্রকাশের চিঠির পর ধুলিয়ান পুরসভার চেয়ারম্যানকে কংগ্রেসে নেওয়া নিয়ে জলঘোলা হতে শুরু করেছে ৷ তবে, অধীর-সহ সব জেলার শীর্ষ নেতাদের প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির কাছে তালিকা পাঠিয়ে যোগদান প্রক্রিয়া করতে হবে ৷ এই বিষয়ে অবশ্য প্রবীণ কংগ্রেস নেতা অধীরের প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি ৷
গতকাল বহরমপুরে সাংবাদিক বৈঠক করে অধীর বলেন, "গত 23 অগস্ট ধুলিয়ান পুরসভার চেয়ারম্যান ইনজামুল ইসলাম-সহ পাঁচজন তৃণমূল থেকে কংগ্রেসে যোগ দেন ৷ সেই যোগদান মঞ্চে মালদহ দক্ষিণের কংগ্রেস সাংসদ ঈশা খান, ফরাক্কার কংগ্রেস বিধায়ক মাহাতাব শেখ ছিলেন ৷ যাঁরা যোগদান করেছেন, তাঁদের মধ্যে একজনের বিরুদ্ধে অভিযোগ রয়েছে ৷ কিন্তু সিবিআই, ইডি তদন্ত করে কোনও অভিযোগ প্রমাণ করতে পারেনি ৷ এমনকী তাঁর বিরুদ্ধে কোনও এফআইআরও নেই ৷"
সেই পরিপ্রেক্ষিতে এআইসিসির পশ্চিমবঙ্গের ইনচার্জ মাঠে নামেন ৷ প্রদেশ সভাপতিকে চিঠি লিখে তিনি আসলে অধীরকেই বার্তা দিতে চেয়েছেন বলে আলোচনা শুরু হয়েছে দলের অন্দরে ৷ প্রদেশ সভাপতির সঙ্গে বহরমপুরের পাঁচবারের সাংসদ, দু'বারের প্রদেশ সভাপতি অধীর চৌধুরীর সম্পর্ক ভালো নয় বলে জানে রাজনৈতিক মহল ৷ কংগ্রেসে যোগদান পর্ব স্থগিত করা এবং প্রদেশ কংগ্রেসের অনুমোদন নিয়েই যোগদান করার বিষয়ে অধীরের পাল্টা বক্তব্য, "যোগদান চলছে, চলবে ৷"
তিনি আরও বলেন, "প্রকাশজি ফোন করে আমাকে এই যোগদান আপাতত মুলতুবি রাখতে বলেছেন ৷ পুরবোর্ড হাতছাড়া হতে পারে, এই আতঙ্কে তৃণমূল এখন ইস্যু খুঁজছে ৷ মুর্শিদাবাদে কংগ্রেসের পুনরুত্থান হচ্ছে, তা ঠেকানোর ক্ষমতা কারও নেই ৷ যোগদান চলছে চলবে ৷ নির্বাচনের পর থেকে মুর্শিদাবাদে হাজার হাজার মানুষ বিভিন্ন দল থেকে কংগ্রেসে আসছেন ৷ তাই যোগদান প্রক্রিয়া থেমে থাকবে না ৷"
গত 23 অগস্ট সামশেরগঞ্জে কংগ্রেসের মেগা যোগদান পর্ব ছিল ৷ ধুলিয়ান পুরসভার চেয়ারম্যান-সহ চার তৃণমূল কাউন্সিলর কংগ্রেসের পতাকা হাতে নেন ৷ একইসঙ্গে কয়েক হাজার কর্মীও কংগ্রেসে যোগ দেন ৷ সেই সভায় উপস্থিত ছিলেন ঈশা খান, ফরাক্কার বিধায়কও ৷ তবে পুর চেয়ারম্যানের কংগ্রেসে আসা নিয়েই জটিলতা তৈরি হয় ৷
গত বছর মে মাসে সংশোধিক ওয়াকফ আইনের বিরুদ্ধে অশান্ত হয়ে ওঠে মুর্শিদাবাদের বিভিন্ন জায়গা ৷ এই অশান্তিতে সামশেরগঞ্জে বাবা-ছেলে খুনের ঘটনায় নাম জড়িয়েছিল ধুলিয়ান পুরসভার চেয়ারম্যান ইনজামূল ইসলামের ৷ সাম্প্রদায়িক হিংসার ঘটনায় নাম জড়ানো এক তৃণমূল নেতার হাতে কংগ্রেসের পতাকা ধরানোয় কংগ্রেসের অন্দরেই শোরগোল উঠেছে ৷