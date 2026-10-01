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মমতার নেতৃত্বে বাংলায় লড়তে প্রস্তুত ! 'ব্যাগেজ' ছেড়ে হাত ধরার প্রস্তাব অধীরের

Adhir Chowdhury to Mamata: অধীরের কথায়, "পশ্চিমবঙ্গের জন্য মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্ব মেনে নিতে কংগ্রেস প্রস্তুত।"

ADHIR on MAMATA BANERJEE
মমতাকে কংগ্রেসে ফিরে আসার প্রস্তাব অধীর চৌধুরীর (ফাইল ছবি)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : October 1, 2026 at 5:35 PM IST

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বহরমপুর, 1 অক্টোবর: মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ফের কংগ্রেসে ফিরে আসার জন্য সরাসরি আহ্বান করলেন কংগ্রেস নেতা অধীররঞ্জন চৌধুরী ৷ বৃহস্পতিবার মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্দেশে তাঁর বার্তা, অবশিষ্ট বিধায়ক ও সাংসদদের নিয়ে ফের কংগ্রেসে ফিরে আসুন ৷ অধীরের কথায়, "পশ্চিমবঙ্গের জন্য মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্ব মেনে নিতে কংগ্রেস প্রস্তুত।"

প্রতিষ্ঠার পর এই প্রথম সবচেয়ে গভীর সাংগঠনিক সংকটের মোকাবিলা করছে তৃণমূল কংগ্রেস ৷ ঠিক সেই সময়েই অধীরের তরফে এমন বার্তা এসেছে। বিধানসভা নির্বাচনে পরাজয়ের পর দলের বিধায়ক ও সাংসদদের মধ্যে আলাদাভাবে চরম বিদ্রোহ দেখা দিয়েছে। দলের ভাঙনের প্রসঙ্গ উল্লেখ করে প্রাক্তন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীর চৌধুরী বলেন, "এই মুহূর্তে কোনও আলাদা সত্তার প্রয়োজন নেই। বিধানসভা নির্বাচনে পরাজয়ের পর তৃণমূলে আর বিশেষ কিছু অবশিষ্টও নেই।"

'ব্যাগেজ' ছেড়ে হাত ধরার প্রস্তাব অধীরের (ইটিভি ভারত)

প্রায় তিন দশক আগে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কংগ্রেস ছেড়ে তৃণমূল কংগ্রেস গঠন করেছিলেন। এদিন অধীর বলেন, "আমরা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে আবেদন জানাব, তিনি যেন তাঁর অবশিষ্ট বিধায়ক ও সাংসদদের নিয়ে কংগ্রেসে যোগ দেন। বাংলায় আমরা তাঁর নেতৃত্ব মেনে নেব এবং তাঁর সঙ্গেই কাজ করব।" শেষ বিধানসভা ভোটে 294 আসনের বিধানসভায় তৃণমূল 80টি আসনে জিতেছিল এবং বিজেপি বৃহত্তম দল হিসেবে উঠে আসে। তবে নির্বাচনের ফলাফলের কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই তৃণমূলের পরিষদীয় দলে ভাঙন ধরে ৷ 58 জন বিদ্রোহী বিধায়ক বহিষ্কৃত নেতা ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়কে বিরোধী দলনেতা হিসেবে সমর্থন জানান ৷ বিধানসভার স্পিকার সেই বিদ্রোহী গোষ্ঠীকে স্বীকৃতিও দেন।

এই বিদ্রোহের পাশাপাশি তৃণমূলের সংসদীয় দলেও অস্থিরতা দেখা দেয় ৷ বিদ্রোহী সাংসদরা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বের বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জ করেন। বিধানসভা ও সংসদে একই সঙ্গে ঘটা এই ভাঙন নির্বাচন-পরবর্তী মতপার্থক্যকে দলের অস্তিত্ব ও ভবিষ্যৎ নিয়ে এক বৃহত্তর সাংগঠনিক লড়াইয়ে পরিণত করেছে। সম্প্রতি ইন্ডি-জোটের বৈঠকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের যোগ দেওয়ার পরই বৃহস্পতিবার বহরমপুরে এমন তাৎপর্যপূর্ণ মন্তব্য এসেছে অধীরের তরফে।

তিনি বলেন, "যেহেতু তিনি কংগ্রেস-নেতৃত্বাধীন 'ইন্ডিয়া' জোটে শামিল হয়েছেন, তাই তাঁর উচিত সরাসরি দলে যোগ দেওয়া। বাংলায় আমরা কংগ্রেসে আপনার নেতৃত্বেই কাজ করব।" লোকসভার প্রাক্তন বিরোধী দলনেতা মমতাকে "নিজের বোঝা বা বাড়তি ভার" পিছনে ফেলে কংগ্রেসে যোগ দেওয়ার আহ্বান জানান ৷ অধীরের এই বক্তব্য মূলত মমতার ভাইপো তথা তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে ইঙ্গিত করেই।

রাজনৈতিক মহলের মতে, অধীরের এই প্রস্তাবের মধ্যে রয়েছে রাজনৈতিক পরিহাসও ৷ 1998 সালে কংগ্রেসের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করেই তৃণমূলের জন্ম হয়েছিল ৷ পরবর্তীকালে কংগ্রেস ও বামফ্রন্ট—উভয়কেই চ্যালেঞ্জ জানিয়ে তৃণমূল নিজেদের রাজনৈতিক পরিচিতি গড়ে তোলে। এরপর মমতারই নেতৃত্বে 2011 সালে তারা বামফ্রন্টের 34 বছরের শাসনের অবসান ঘটায় ৷ পরবর্তী 15 বছর ধরে বাংলায় নিজেদের রাজনীতিতে আধিপত্যও বজায় রাখে তৃণমূল।

তবে, অধীরের এদিনের মন্তব্য প্রসঙ্গে তৃণমূল সাংসদ সৌগত রায় জানান, কংগ্রেস নেতৃত্বের কাছ থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে প্রস্তাব এলে দল বিষয়টি নিয়ে বিবেচনা করবে। সৌগত বলেন, "তিনি (অধীর চৌধুরী) যা মনে করেছেন, তাই বলেছেন। আমাদের এ বিষয়ে কিছু বলার নেই। তৃণমূল এখন স্বতন্ত্র দল। কংগ্রেস যদি কোনও আনুষ্ঠানিক প্রস্তাব নিয়ে আসে, দলের মধ্যে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করব। তৃণমূল 'ইন্ডিয়া' শিরিরের অবিচ্ছেদ্য অংশ।"

অধীরের "বাড়তি বোঝা" সংক্রান্ত মন্তব্যের বিষয়ে সৌগত বলেন, "অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে ছাড়া দল সংক্রান্ত কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়া সম্ভব নয়। কারণ, অভিষেক আমাদের নেতা এবং সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক।"

অন্যদিকে, রাজ্য বিজেপির মুখপাত্র দেবজিৎ সরকার বলেন, "তৃণমূলের রাজনৈতিক যাত্রাপথ শেষ হয়ে যাওয়ায় তাদের আর কোনও উদ্দেশ্য অবশিষ্ট নেই। সিপিএম-এর বিরুদ্ধে লড়াই করার লক্ষ্যেই কংগ্রেস থেকে বেরিয়ে তৃণমূলের জন্ম হয়েছিল। সেই ইস্যুতেই তারা ক্ষমতায় এসেছিল। এখন তৃণমূল ক্ষমতার বাইরে, তাই তাদের আর কোনও উদ্দেশ্য অবশিষ্ট নেই ৷" তিনি আরও বলেন, "তৃণমূল কংগ্রেসে যোগ দেবে কি না, তা তাদের বিষয়। আমরা কংগ্রেস, তৃণমূল এবং সিপিএম-সবার বিরুদ্ধেই লড়তে প্রস্তুত ৷"

TAGGED:

মমতাকে প্রস্তাব অধীর চৌধুরীর
মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়
ADHIR CHOWDHURY
MAMATA BANERJEE
ADHIR ON MAMATA BANERJEE

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