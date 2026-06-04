তৃণমূলের মলয় রায়ের যোগদান, 'অভিযুক্তদের নেওয়া মানি না'; হুঁশিয়ারি জেলা যুব কংগ্রেসের

তৃণমূলের মলয় রায়ের যোগদান, 'অভিযুক্তদের নেওয়া মানি না'; হুঁশিয়ারি জেলা যুব কংগ্রেসের
প্রাক্তন শাসক দলে ভাঙন ধরতে কংগ্রেসে যোগ দিচ্ছেন তৃণমূলের নেতা-কর্মীরা, যাঁরা একসময় জাতীয় কংগ্রেসকে অপমান করেছেন ৷ এই যোগদান ঘিরে কংগ্রেসের ভিতরে অন্তর্দ্বন্দ্ব ৷
Published : June 4, 2026 at 5:01 PM IST
জলপাইগুড়ি, 4 জুন: তৃণমূল ভেঙে দু'ভাগ হতেই 'সৎ, সাহসী এবং লড়াকু তৃণমূল কর্মীদের' জন্য কংগ্রেসের দরজা খোলা আছে বলে বার্তা দিয়েছেন প্রাক্তন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীর চৌধুরী ৷ এদিকে জলপাইগুড়িতে তৃণমূলের সাধারণ সম্পাদক মলয় রায়ের কংগ্রেসে যোগদান ঘিরে দলের অন্দরে কোন্দল প্রকাশ্যে এল ৷
এই যোগদান চলাকালীন ক্ষোভ উগরে দিয়ে জেলা কংগ্রেস কার্যালয় ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন দলের যুব সভাপতি নব্যেন্দু মৌলিক ৷ তৃণমূল নেতা মলয় রায় ও পল হাসানদের জাতীয় কংগ্রেসে যোগদান করানোর অভিযোগ কংগ্রেসের জেলা সভাপতি অমিত ভট্টাচার্যের বিরুদ্ধেই ৷ অভিযোগ, দলের অন্দরে কোনও আলোচনা ছাড়াই জেলা সভাপতি তৃণমূল কংগ্রেসের নেতাদের দলে নিচ্ছেন ৷ সোশাল মিডিয়ায় ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন যুব আইএনটিইউসি'র জেলা সভাপতি গণেশ ঘোষ ৷ জাতীয় কংগ্রেসের শাখা সংগঠন যুব ইনটাকের সভাপতির পদ থেকেও পদত্যাগ করার কথা জানিয়েছেন তিনি ।
বুধবার জলপাইগুড়িতে তৃণমূলের সাধারণ সম্পাদক মলয় রায় এবং পল হাসান প্রধান জাতীয় কংগ্রেসে যোগ দেন ৷ কংগ্রেস যুব সভাপতি নব্যেন্দু মৌলিকের অভিযোগ, "তৃণমূলের কর্মী, স্বচ্ছভাবমূর্তি যুক্ত মানুষের যোগদান হতে পারে ৷ বিজেপি বা অন্য দলের যাঁরা কংগ্রেসের আদর্শকে সহৃদয়তার সঙ্গে গ্রহণ করবেন, তাঁরা দলে যোগদান করতেই পারেন ৷ কিন্তু কোনও দাগি (টেন্টেড) তৃণমূল নেতা, যাঁদের বিরুদ্ধে অভিযোগ রয়েছে, এবং যাঁরা আমাদের দলকে বারবার অপমান করেছেন, যাঁরা কংগ্রেসকে সাইনবোর্ড বলেছেন, যাঁরা বলেছেন পশ্চিমবঙ্গে তৃণমূল কংগ্রেসই আসল কংগ্রেস, এই প্রদেশ কংগ্রেস, কংগ্রেস নয়- এই ধরনের কথা যাঁরা বলেছেন, তাঁদের দলে যোগদানের বিরোধিতা করছি আমরা ৷"
ক্ষুব্ধ যুব প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি আরও বলেন, "রাজীব ভবনে তৃণমূলের মলয় রায়ের যোগদান হচ্ছে ৷ এই বিষয়ে আমি বা যুব কংগ্রেসের অন্যান্যরা কেউ কিছু জানতেন না ৷ আমাদের সঙ্গে আলোচনা না-করে কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, এটা কখনও বলব না ৷ কিন্তু এই বিষয়ে আমাদের সঙ্গে আলোচনা করা হয়নি ৷ এই সিদ্ধান্ত কে চাপিয়ে দিল ? কার কথায় অভূতপূর্ব সাড়া দিয়ে (দলের) নেতারা এগিয়ে গেলেন ? আমরা এই যোগদান মানি না ৷"
নব্যেন্দু মৌলিকের বক্তব্য, "আজ যদি এই নেতাকে যোগদান করানো হয়, পরে আরও টেন্টেড নেতারা যোগ দেবেন ৷ যাঁদের বিরুদ্ধে অভিযোগ আছে ৷ যাঁরা বিভিন্ন জায়গায় ঢুকতে গেলে এখন 'চোর চোর' স্লোগান শুনছেন, তাঁরা সবাই যোগ দেবেন ৷ তার দায় নিতে হবে আমাদের ৷ লোকে বলবে, তোমরা চোরদের নিচ্ছ, তাহলে তোমরাও চোরেদের সঙ্গে থাকতে চাও ৷" যুব নেতার হুঁশিয়ারি, "যুব কংগ্রেস নিজের মতো চলবে ৷ জেলা কংগ্রেসের কোনও বক্তব্যের সঙ্গে সহমত পোষণ করবে না এবং জেলা কংগ্রেসের কোনও বৈঠকে যুব কংগ্রেস থাকবে না ৷"
জাতীয় কংগ্রেসের শাখা সংগঠন যুব ইনটাকের সভাপতি গণেশ ঘোষ সোশাল মিডিয়ায় দাবি করেছেন, "বিগত মে মাসের 5 ও 6 তারিখ আমার দল জাতীয় কংগ্রেস সম্পর্কে নিজের ভাবনা পোস্ট করেছিলাম ৷ কিন্তু বর্তমান সময়ে দেখা যাচ্ছে, জলপাইগুড়ি জেলার কংগ্রেস নেতৃত্ব টিএমসি ও বিজেপি দলের শাখা সংগঠনে পরিণত হয়েছে ৷ তাই জলপাইগুড়ি জেলা কংগ্রেস ও শাখা সংগঠনের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করলাম ৷ পাশাপাশি জাতীয় কংগ্রেসের শাখা সংগঠন যুব ইনটাকের সভাপতির পদ থেকেও পদত্যাগ করলাম ৷ পদত্যাগ করছি, দলত্যাগ নয় ৷ মানুষ এখন বিকল্প দল নিয়ে চিন্তাভাবনা করছে, তাই জলপাইগুড়ি জেলা কংগ্রেস ও তার শাখা সংগঠনকে টিএমসি ও বিজেপির সখ্য ছেড়ে কংগ্রেসের ভালোবাসার দোকান নীতি নিয়ে চলা উচিত ৷"
এই বিষয়ে জলপাইগুড়ি জেলা কংগ্রেস সভাপতি অমিত ভট্টাচার্যের দাবি, "এই যোগদান কর্মসূচি বিষয়ে সকলকেই জানানো হয়েছিল ৷ কিন্তু সবসময় প্রতিটি খুঁটিনাটি সকলকে জানানো সম্ভবপর হয়ে ওঠে না ৷ প্রদেশ কংগ্রেসের নির্দেশ রয়েছে দল যাতে আরও বাড়ে ৷ সেই হিসেবেই কাজ করা হচ্ছে ৷ যারা ক্ষোভ প্রকাশ করছে তাদের সাথে আলাদা ভাবে কথা বলা হবে ৷"